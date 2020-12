5 consejos para evitar plagas en el hogar, por CONTROL DE PLAGAS DESINTORRE Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 15:57 h (CET) Las infestaciones de plagas son un problema que pueden invadir una casa sin importar cuánto se limpie. Estos insectos son muy hábiles para entrar a una vivienda, ya sean plagas como hormigas, cucarachas, arañas o ratones, etc. hay maneras de eliminarlas y detener el control de plagas en el hogar ¿Cómo se puede prevenir una plaga en el hogar?

La limpieza regular de una casa puede ayudar a combatir la aparición de plagas, problemas de mantenimiento como un fregadero con fugas, un agujero en el suelo o alimentos derramados, atraen a insectos y roedores.

La mayoría de las personas que sufren de ciertos problemas de plagas utilizan productos insecticidas de uso doméstico que venden en los supermercados para encontrar una solución más rápida, pero a largo plazo, descubren que estos productos insecticidas no son 100% efectivos y dejan rastros químicos indeseables y las plagas siguen apareciendo, llegados a este punto una buena recomendación es tratarlo con productos y procedimientos especiales que solo lo realiza una empresa especializada en control de plagas.

Existe muchos tipos de plagas que pueden afectar un hogar, y las más comunes son los insectos y roedores, estas plagas pueden transmitir enfermedades, destruir comida además de dejar excrementos por toda la vivienda. Aunque mantener la casa o la oficina limpia y segura es una de las acciones que se puede hacer para prevenir una infestación, se debe tener en cuenta estos valiosos consejos que se aportan para ayudar a mantenerla libre de plagas:

Cerrar todas las grietas

El lugar más común para que las plagas entren y salgan es el espacio debajo de la puerta donde entran en contacto con el exterior. Si hay grietas y agujeros en la puerta, se recomienda sellarla inmediatamente. En la parte inferior de la puerta es interesante colocar un burlete bajo puerta o barredor de puerta que se puede encontrar fácilmente en ferreterías.

Deben evitarse a toda costa todas las fisuras se pueda tener alrededor los lavabos y fregaderos para evitar la entrada de insectos.

Evita el exceso de humedad debajo de los calentadores de agua y de los baños, la humedad atrae a muchos insectos como las chinches. La humedad por capilaridad suele atraer los insectos. Se produce cuando la humedad del suelo de la tierra, el subsuelo en realidad asciende a través de los cimientos de la casa. Es fácilmente detectable porque deja algunas manchas o líneas de color blanco, producto de las sales minerales del subsuelo. Esta humedad, por su alta carga de nutrientes y sales, atrae a muchos insectos, entre los que destaca la lepisma saccharina o peces de plata. Mantener el jardín limpio y bien cuidado

El jardín también puede verse afectado por una plaga, por ejemplo, cuando se tiene plagas de mosquitos se debe deshacer de cualquier agua estancada o inundada, también afecta un mal drenaje del césped.

Se debe asegurar de que el jardín está bien aireado para que el suelo absorba el agua de lluvia.

Los árboles también se deben podar para permitir que el aire circule, las malas hierbas deben ser arrancadas, y si hay mascotas en la casa, no deje comida en el comedero durante todo el día expuesta, sino sólo cuando la mascota quiera comer. Mantener los desagües limpios y reparados

Revisa el exterior de la casa y comprueba si existe la posibilidad de tener desagües estancados o rotos. Los desagües también son puntos de entrada para las plagas, así como cualquier tabla o panel suelto que permite acumulación de sustancias orgánicas que atraen a numerosos insectos.

Los roedores buscan puntos de entrada que sean de textura suave para poder roer y entrar en la casa, anota este punto para no dejar en los desagües zonas de fácil entrada.

Como consejo final, vierte lejía de forma habitual si vives en una casa o chalet en el desagüe para evitar la entrada de roedores. Se puede cubrir la entrada de la chimenea con malla

Si vive en una casa unifamiliar o un chalet, se debe saber que todas las aperturas de la casa tienen que estar protegidas. Los conductos de extracción de humo como las chimeneas o las calderas deben tener alguna protección contra la entrada de insectos o pájaros, se puede utilizar una malla de alambre fino para cubrirla.

Mantener la casa limpia

Los insectos entran en la casa para buscar comida, agua y refugio. Si eliminas el desorden y mantienes la casa limpia, se minimiza una infestación de plagas, la cocina debe estar limpia, y toda la comida debe ser sellada y guardada en contenedores herméticos como frascos con cierre. La limpieza de las zonas sucias y descuidadas es siempre una acción eficaz de lucha contra las plagas.

Es importante mantener una limpieza adecuada en las zonas comunes interiores y exteriores con las siguientes acciones que se sugerimos:

Elimina y gestiona adecuadamente los desechos y deposita la bolsa de basura en el contenedor más cercano a diario.

Mantén la encimera y los muebles de la cocina limpios y libres de pequeños de restos de comida.

El cubo de basura en el hogar se debe mantener siempre cerrado para evitar atraer a las moscas, hormigas, cucarachas, etc.

Aspira regularmente la alfombra, así como la alfombrilla de ducha y cocina para eliminar los restos orgánicos de comida que pueden atraer a los insectos.

Limpia cualquier resto de comida que pueda existir debajo de la nevera y debajo del horno, lavadora, lavavajillas, etc.

Lava los platos y los utensilios de cocina inmediatamente después de cada uso, dejar platos o vasos con retos de comida que tenderá a fermentar será un enorme foco de atracción para infinidad de insectos doméstico. La prevención de la infestación de plagas requiere un esfuerzo constante. Pero si se encuentra luchando en una guerra contra insectos que no se puede ganar, siempre se puede llamar a una empresa especializada en control de plagas para que ayude a deshacer estas molestas plagas que invaden el hogar.

