Césped artificial: La solución definitiva para el jardín por SINTETIC GRASS

viernes, 4 de diciembre de 2020, 16:02 h (CET) En esta guía se explica cómo elegir el césped artificial, cuándo elegirlo y cuáles son las ventajas y desventajas de esta solución. Por supuesto, si se tiene la posibilidad, la hierba natural es siempre la mejor solución. Esto se debe al innegable encanto que sólo la hierba fresca puede ofrecer, por su tradición y belleza El césped artificial también tiene ventajas, y a veces es una alternativa válida. Por eso vale la pena ir y analizar todos los elementos que se deben considerar para la elección.

¿Cómo elegir el césped artificial?

En primer lugar, se debe saber que en el mercado se pueden encontrar tipos de césped artificial de diferentes espesores, capaces de adaptarse a cualquier necesidad y cualquier propósito. Por lo tanto, es importante mencionar las posibles alturas de un césped artificial, que pueden partir de un mínimo de unos 8 o 10 milímetros e incluso superar los 50 o 60 milímetros.

Está claro que se puede tener un jardín siempre verde al elegir un césped artificial, es muy importante saber que la altura debe depender del uso, ya que el césped artificial también puede usarse para un clásico campo de fútbol de cinco jugadores.

Si se tiene la intención de instalar estos revestimientos textiles para el exterior de la casa o para que una oficina sea ecológica, se debe elegir un producto con un grosor bastante alto. Hay que recordar, de hecho, que el objetivo es replicar la hierba de un césped natural desde un punto de vista estético.

En cualquier caso, nadie puede obligar a elegir un grosor determinado, ya que todo depende de los deseos y por supuesto del gusto personal. Sólo hay que saber que, en términos de diseño, la hierba de longitud media es más atractiva que la hierba corta.

En el mercado es posible encontrar diferentes tipos de césped artificial, que también varían según la presencia o ausencia de un relleno de arena. Se destaca que en los céspedes artificiales estándar el relleno generalmente no está presente y no hay necesidad de él, porque se está hablando de alfombras muy cortas. Esto se debe a que los rellenos cumplen dos funciones principales, que merecen ser estudiadas en profundidad.

Funcionan como soporte de los tallos del césped artificial, por lo que limitan el efecto de aplastamiento debido al pisoteo del césped. Por lo tanto, la presencia de una obstrucción permite que el suelo textil se mantenga en buenas condiciones durante muchos años. También juegan un papel importante desde el punto de vista estético. El color dado por la arena crea un tono más natural, que mejora claramente la percepción visual del suelo. Cabe señalar que para el relleno se hace referencia a las bases que utilizan arena real, y es importante especificarlo. Esto se debe al hecho de que en el mercado también se pueden encontrar céspedes artificiales llamados predefinidos. En este caso no hay relleno natural, y el color de la arena se obtiene mediante el uso de una base hecha con tejidos de microfibras del mismo color que la arena.

Las ventajas a las que se hace referencia por lo tanto, son sólo pisos textiles con relleno de arena auténtico.

Por último, es mejor excluir a priorizar los rellenos con pelotas de goma, que están diseñados para campos de fútbol.

También hay que tener en cuenta la capacidad de drenaje.

Aquí también es necesario poner una condición previa: no hay ningún césped artificial en el mercado que pueda considerarse impermeable. Esto significa que todos los revestimientos textiles para suelos tienen una cierta capacidad de drenaje de líquidos. Por supuesto, esta capacidad puede variar enormemente dependiendo del tipo de césped que decida instalar en el jardín.

El consejo es elegir siempre un producto de calidad, porque de esta manera se puede estar seguro de que hay un alto nivel de drenaje y puede dar un excelente rendimiento.

Esta capacidad se define de hecho por el tipo de soporte sobre el que se teje el hilo, por lo tanto la capa posterior de la alfombra.

Si se compra un producto certificado, siempre se le garantiza una excelente capacidad de drenaje. Por el contrario, si se opta por un producto barato, es probable que el drenaje sea deficiente. En esta circunstancia, el soporte también tenderá a degradarse muy rápidamente, y pronto se encontrará con un césped desgastado.

Por último, hay que indicar que siempre hay que preparar un subsuelo a la misma altura para facilitar el drenaje. Esto significa que se tendrá que colocar una lámina de protección de raíces, y luego cubrirla con grava fina o arena.

El color también es muy importante, especialmente si se desea un resultado estético que sea lo más similar posible a un césped natural.

El consejo es elegir un color variable, como el propuesto por los céspedes, que incluyen no sólo el verde, sino también los tallos de hierba amarilla y marrón.

Con respecto al tono de verde, la elección depende de los deseos y los gustos personales. Puede que se prefiera unos tonos oscuros o se opte por algo más brillante para el jardín.

En cualquier caso, también aquí, hay que asegurarse de elegir sólo un césped artificial diseñado para jardín, evitando así los diseñados para instalaciones deportivas como los campos de fútbol.

Se ha explicado lo importante que es elegir un color adecuado para un propósito estético, pero un césped artificial también debe ser capaz de mantenerse inalterado a lo largo del tiempo. Por esta razón, antes de proceder a la compra, hay que asegurarse de que el césped tiene un certificado anti decoloración.

Sólo un producto de este tipo puede soportar los rayos ultravioletas del sol, manteniendo su color inalterado durante muchos años.

Antes de seguir adelante, se ofrece un consejo más. Antes de elegir un césped artificial, y si se tiene la oportunidad, siempre se debe probar.

“Tocarlo con la mano, o caminando sobre él sin zapatos, se pueden ver algunos detalles importantes de inmediato. En particular, se puede ver si es suave al tacto, si pica o si es cómodo, y si los tallos de la hierba se aplastan demasiado”.

¿Cuándo elegir el césped artificial?

Es posible elegir un suelo de césped artificial en cualquier circunstancia, especialmente cuando el césped debe estar cerca de las piscinas. No es casualidad que los hoteles y otros alojamientos elijan este producto por las propiedades antideslizantes.

Se puede diseñar ideas únicas para usar el césped artificial en la decoración ya que no solo se utiliza en las terrazas, el césped artificial es muy versátil, también es posible instalarlos para crear pequeños oasis verdes en el jardín, entre las diversas áreas de ladrillo o cemento.

Por otro lado, también es una excelente solución para quienes tienen niños y desean que jueguen en el jardín en una zona blanda, para evitar los riesgos asociados a las caídas.

Es evidente que en ciertos casos el uso de césped artificial no se convierte en una solución, sino en una obligación, por ejemplo cuando se habla de zonas en las que no es posible cultivar hierba natural.

En este artículo se ha hablado de césped artificial para uso particular, pero existen otros muchos lugares donde el césped artificial es una solución decorativa y práctica. Por ejemplo en la decoración de oficinas, stands de las ferias, donde se usa césped artificial para crear ambiente, o en las áreas de juego de los jardines de infancia, y en los ya mencionados campos de fútbol.

Ventajas y desventajas del césped artificial

Una de las mayores ventajas del césped artificial es la posibilidad de evitar reacciones alérgicas, como las reacciones al heno. Evidentemente, otro beneficio de estos revestimientos textiles para el suelo es la posibilidad de crear un césped listo para su uso, que no requiere esperar a la fase de crecimiento.

Además, un césped artificial requiere un mantenimiento mínimo, lo que no ocurre con un césped natural, que, por el contrario, debe ser usado con mucho cuidado.

También hay que añadir que el césped artificial resuelve los problemas relacionados con las condiciones climáticas extremas, que harían imposible el crecimiento de un césped natural.

Finalmente, su aspecto bien cuidado permanece fijo en el tiempo y no depende de su compromiso, siempre que seleccione un producto de alta calidad.

Se puede ver a continuación los problemas que pueden surgir si el césped no es de calidad:

Tiende a decolorarse. Como se ha dicho, en ausencia de certificación o comprando un césped barato, es posible encontrarse con el problema de la decoloración de los tallos de la hierba, debido a los rayos del sol.

Atención a la garantía. Los productos en venta pueden tener una duración diferente en términos de garantía. En general, se aconseja evitar los céspedes artificiales con baja garantía, es decir, alrededor de 2 años.

Aplastamiento de la hierba. Desafortunadamente, a lo largo de los años, todos los tipos de césped artificial tienden a experimentar aplastamiento de la hierba. Sin embargo, si se compra un producto de calidad, este fenómeno será mínimo y sólo se producirá después de mucho tiempo. En este sentido, se recomienda evitar comprar césped artificial con hojas planas de hierba, que tienden a aplastarse más fácilmente.

Sobrecalentamiento. Esta es quizás una de las mayores desventajas de los céspedes artificiales. De hecho, en verano, estos céspedes tienden a recalentarse más en comparación con un césped natural. Este inconveniente puede minimizarse regándolo.

