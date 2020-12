La española SAFADIFARMA distribuye un nuevo test de saliva de COVID19 con resultados en menos de 15 minutos Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 16:16 h (CET) La empresa SAFADIFARMA, perteneciente a la corporación GRUPO SAFADI, va a distribuir desde sus almacenes de Quart de Poblet (Valencia), un nuevo test rápido de antígeno a partir de muestras de saliva con un sistema rápido (ofrece resultado en menos de 15 minutos), eficaz (más del 97% de sensibilidad clínica), y mucho más económico que las PCrs (el precio no supera los 5€ la unidad) El nuevo Test de saliva de safadifarma ya cuenta con certificación CE de la UE y se va a comercializar a 4.95€ la unidad a través de su web sfpharmaplus.com, en cajas de 25 unidades/kits que incluyen 1 recipiente para la muestra de saliva, 1 bastón para obtener la muestra, 1 tubo con los reactivos necesarios para introducir el bastón con la muestra adherida, y un 1 dispositivo en forma de casete que analiza en cuestión de minutos la posible presencia de proteínas del COVID19.

Este nuevo test permite el análisis rápido de las proteínas del COVID19 a partir de una muestra de saliva, evitando el contacto entre el personal sanitario y el paciente y las molestias de la extracción nasofaríngea. Aunque SAFADIFARMA sólo va a distribuirlo como Producto In vitro de Categoría 1 (para profesionales sanitarios, hospitales, residencias y centros públicos y privados de atención médica), la prueba podría llegar a utilizarse de forma masiva como autotest o ser dispensado en farmacias si la legislación lo permitiera.

En cualquier caso, la empresa distribuidora está convencida de la eficacia de su nuevo test de saliva como diagnóstico previo para los desplazamientos y encuentros de particulares, familias o colectivos profesionales en vísperas de la Navidad.

SAFADIFARMA es una empresa acreditada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios e inscrita en el Registro de Establecimientos y Servicios Sanitarios de la Comunidad Valenciana que desde el estallido de la pandemia del COVID19 distribuye alrededor de un millón de Productos de Protección al mes a instituciones, empresas y particulares de todo el mundo a través de su canal de venta online, donde también ofrece material especializado para las distintas especialidades.

