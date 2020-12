Citas a Ciegas, el método más seguro para encontrar pareja en tiempos de pandemia Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 15:49 h (CET) El innovador servicio online se encuentra entre los 10 ganadores del #WomanLiderTic 2020, el reto de Dones en Xarxa de esta edición, dirigido a mujeres emprendedoras y líderes de startups tecnológicas La actual situación de crisis provocada por la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero las ganas de conocer a una persona afín no se han visto alteradas. Sin embargo, salta a la vista que las opciones son menores y que hace falta explorar de nuevas. “Desde que empezó la pandemia, muchas personas nos ven como la opción más segura de conocer a una posible pareja”, explica Alba Vallejo, fundadora y directora de citasaciegas.net. Vallejo afirma que “realizamos un riguroso proceso de selección para ofrecer la oportunidad de conocer a personas cercanas a los propios intereses; de una en una y de manera confidencial. Valoramos a les personas en su conjunto, evitando poner el foco solo en el aspecto físico”.

La singularidad del método, junto con el carácter tecnológico del servicio de matching 2.0 y la personalidad emprendedora de la fundadora y directora de la web han sido los elementos clave para estar entre las 10 ganadoras de la #WomenLiderTic 2020, una iniciativa de Dones en Xarxa que tiene como objetivo visibilizar y potenciar la cultura emprendedora femenina en ámbitos tecnológicos. La empresa, de poco más de tres años de vida, cuenta con más de 16.000 usuarios inscritos, personas que buscan una relación de pareja estable y que valoran los rasgos distintivos del servicio: selección, confidencialidad y atención personalizada. Las personas citadas no se han visto previamente, ni tan solo en fotografía; solo cuentan con el nombre de pila, edad y población de residencia de la otra persona.

Actualmente, Citas a Ciegas desarrolla su actividad con normalidad; seleccionado parejas y organizando citas, pero adaptándose a las restricciones que hay en cada momento. El método de la empresa se ha flexibilizado y las citas pueden ser muy variopintas. “Antes, las citas eran siempre en restaurantes, para comer o cenar. Ahora mismo, escuchamos las ideas que los clientes puedan tener y las hacemos posible”, nos cuenta Vallejo. Paseos por el mar, excursiones a la montaña, visitas a museos o vermuts en terrazas, son algunos de los formatos habituales. La empresa también ofrece la posibilidad de que la cita sea telemática, aunque como apunta la directora del servicio “somos conscientes de que no es lo mismo y de que nosotros, precisamente, recibimos la confianza de muchas personas cansadas de las aplicaciones online para encontrar pareja”.

Desde el inicio de la primera oleada de la pandemia, Citas a Ciegas ha experimentado un aumento del 25% de las altas mensuales. El grado de satisfacción de los usuarios es excelente, puesto que 9 de cada 10 personas que han probado el servicio afirman que repetirían la experiencia y recomendarían el servicio. Además, 6 de cada 10 parejas se vuelven a citar por su cuenta, después de su primera cita.

Las dificultades para relacionarse más allá del círculo más cercano son obvias, pero como dijo Antoine de Saint-Exupéry, autor de la obra El Principito, “Nada dura para siempre, ni el dolor ni la alegría. Todo en la vida es aprendizaje, todo en la vida pasa para seguir adelante”. Y es en esta dirección que la directora de la web expresa “Desde Citas a Ciegas creemos que con nuestro trabajo generamos alegría y la alegría es, sin duda, el mejor ingrediente para apartar el dolor y superar las adversidades. Queremos hacer llegar una pequeña dosis de alegría a tantas personas como sea posible; deseamos aumentar el número de citas y que las parejas “made in” Citas a Ciegas sean cada vez más”.

Enlaces de interés:

https://womanlidertic.donesenxarxa.cat/2020/11/13/ja-les-tenim-aqui-les-guanyadores-del-womenstartupchallenge/

https://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/20190104/gent-corrent-alba-vallejo-soc-una-celestina-20-7224277

https://www.youtube.com/watch?v=9DyR2Sj_9HE

Vídeos

Citas a Ciegas - Cites a Cegues - Encontrar pareja estable



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.