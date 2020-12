Consejos para la perfecta renovación del hogar por JAV Construcciones y rehabilitaciones Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 15:53 h (CET) Después de meses de pandemia y confinamiento por el COVID19, en algún momento, la mayoría de las casas y viviendas necesitarán reparaciones importantes. Siempre hay que pensar en el futuro cuando se planifica un proyecto de renovación de una casa De la mano de JAV Reformas Integrales, se explica cómo se planifica y se completa con éxito el proyecto de renovación de la casa perfecta.

Las situaciones relacionadas con el equipo defectuoso, la falta de comunicación y la escasez de suministros no son inusuales y pueden aumentar considerablemente el precio total.

Empezar por investigar

Una buena manera de aprender más sobre la reforma y evitar cometer errores es hablar con otros propietarios o profesionales experimentados. Incluso antes de hablar con un profesional, investiga si se quiere reformar la casa para cambiar el estilo y lograr un mayor bienestar, es ideales escribir lo que se quiere y por qué se quiere.

¿Sólo se desea ampliar la casa? ¿Se está listo para mudarse a una casa más pequeña? ¿Se espera solo mejorar la cocina o renovar el baño?

Hay que tener en cuenta el espacio de la casa y el impacto que esta nueva renovación tendrá en el acceso y la habitabilidad. Hay muchos programas de diseño gratuitos disponibles para ayudar en la combinación de los colores de paredes y muebles, además da el resultado del proceso de renovación de una casa y como se verá una vez realizada la reforma. Si se quiere reformar una oficina, investiga las próximas tendencias claves en el diseño de oficinas a seguir en 2021.

Ser pragmático

Aunque la renovación de una casa o una oficina es una gran idea, hay que ser pragmático.

Si se está considerando mudarse, puede que no sea práctico o realista hacer una mejora importante en la casa, como añadir una sauna. Además, no ofrecerá un retorno inmediato.

Pero si esta pensado en mudarse de oficina sería buena idea reservar un espacio para centro de datos, ya que tarde o temprano tendrá la necesidad de tenerlo. Hay que tener en cuenta que estos habitáculos necesitan unas condiciones especiales, por eso es importante pensar en ellos en un primer momento.

Lo más importante es pensar en el futuro cuando se planeen las reformas: un jacuzzi puede no ser muy práctico si la abuela apenas puede meterse en la bañera…

Preparar un presupuesto

La renovación de una casa es una tarea costosa y tener un presupuesto es crucial. Incluso los mejores proyectos a veces se estropean por falta de dinero al final de los trabajos.

A menudo surgen gastos inesperados debido a problemas "ocultos" como la putrefacción de la madera, las grietas en los cimientos y la mala calidad de trabajos realizados con anterioridad o los materiales existentes.

Estos defectos sólo serán visibles una vez que empiece a abrir las paredes y cavar o hacer rozas.

Los problemas inesperados pueden costar fácilmente miles de euros más para corregirlos.

Para asegurarse de que se tiene un colchón financiero en caso de que se necesite, es importante averiguar qué préstamos u otras opciones de financiación existen en el mercado.

Contratar a una empresa de reformas de confianza

El factor más importante en el proyecto de renovación es la empresa de reformas a contratar. Para ayudar a encontrar la correcta:

Asegurarse de elegir a alguien con licencia, asegurado y cualificado.

Buscar a alguien que sea confiable, de confianza, y que haya trabajado en el campo por unos años.

Hablar con otros propietarios para determinar si este contratista hará el trabajo. Insistir en un contrato detallado

Se debe negociar un contrato con todo tipo de detalles. Cualquier tipo de reforma que se desee hacer, hay que ponerlo todo por escrito. Nunca se debe renovar una casa sin el papeleo adecuado.

En cuanto al contrato en sí mismo, debería contemplar:

Quién va a hacer el trabajo.

Lo que se hará.

Cuánto tiempo necesitará.

Qué tipos de materiales se utilizarán (o no).

El coste acordado y plazos de pagos.

Los permisos necesarios a obtener La mayoría de los municipios requieren permisos para cualquier proyecto que implique cambios estructurales en la vivienda o casa.

Si el Ayuntamiento pilla una obra sin permiso, el proyecto de renovación puede ser detenido y se encontrará pagando aún más.

Una vez que el trabajo ha comenzado, es importante asegurarse de estar siempre al tanto de cómo está progresando el trabajo, cualquier problema o retraso, y cómo se está gastando el dinero.

Una planificación adecuada, pondrá todas las probabilidades a favor del cliente y así se evitará problemas mayores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.