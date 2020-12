Las claves para financiar la Recuperación Sostenible, en el próximo Innovation Talk de Schneider Electric Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 15:32 h (CET) Las estrategias para aprovechar los fondos Next Generation, cómo evitar CAPEX o cómo reducir el riesgo de las iniciativas de sostenibilidad y de eficiencia, son algunos de los temas que centrarán el próximo Webinar de Schneider Electric. El Webinar contará con la participación de los expertos en sostenibilidad Daniel Navia de BBVA, Ruperto Unzué de Suma Capital y Raquel Gascó de Schneider Electric, y estará moderado por Joaquim Daura, ESS Spain Senior Manager en Schneider Electric El miércoles 16 de diciembre, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, organizará un nuevo Innovation Talk. Bajo el título “Financiando la Recuperación Sostenible – Oportunidades para un nuevo crecimiento” el evento online se centrará en analizar cómo las empresas españolas pueden aprovechar los fondos europeos Next Generation para ir más allá y salir reforzadas de la crisis.

La pandemia por la COVID-19 ha puesto todavía más de relieve la urgencia de abordar el cambio climático. Los 750.000 millones de euros previstos por el plan de recuperación europeo Next Generation quieren convertir este reto en oportunidad y lo harán, no solo ayudando a la recuperación, sino invirtiendo en un futuro descarbonizado para Europa.

Sin embargo, aprovechar estos fondos para crecer implica saber cómo utilizarlos. La innovación financiera es imprescindible para financiar estas iniciativas de crecimiento, especialmente cuando los retos de gestionar día a día un negocio responsable y rentable crecen de forma significativa y las restricciones de presupuesto y la incertidumbre hacen todavía más complejo priorizar proyectos de inversión.

Joaquim Daura, ESS Spain Senior Manager, será el encargado de moderar un panel de expertos en sostenibilidad formado por Daniel Navia, Director Sustainable Solutions de BBVA; Ruperto Unzué, Partner de Suma Capital, y Raquel Gascó Plant Manager Puente la Reina de Schneider Electric.

Todos ellos compartirán las estrategias de recuperación de fondos, cómo evitar CAPEX y reducir el riesgo de las iniciativas de sostenibilidad y de eficiencia, entre otros temas. Además, descubrirán a los participantes modelos de financiación alternativos como performance contracting, energy-as-a-service y acuerdos de compra de energía, que les permitirán avanzar en la descarbonización junto a otras prioridades para el nuevo crecimiento.

Inscribirse a través de este enlace: https://register.gotowebinar.com/register/2443608928052499468?source=SPAIN+Media+Coverage

