A.B. Schneider retrata la infancia y el viaje de crecer en su primera novela 'Los niños terribles'

viernes, 4 de diciembre de 2020

viernes, 4 de diciembre de 2020, 15:12 h (CET) La escritora destaca en su libro temas como la psicología infantil, la resiliencia y el poder de cambiar el destino de cada uno a pesar de las circunstancias La escritora chilena siempre ha tenido presente la literatura como parte de su esencia. Así que era de esperar que tarde o temprano acabase publicando y emocionando con sus historias.

"En cuanto a mi descubrimiento de la escritura, pienso que no se puede situar en un momento específico, pues fue algo gradual, desde las primeras obras inventadas para entretener a mis hermanos, pasando por mi necesidad de reescribir los finales de las novelas que leía, para adecuarlos más a mi gusto y, finalmente, la creación del hábito a través de mis “Diarios de Vida”".

En el verano de 2020 publicó su primera novela: Los niños terribles (Letrame Editorial) cuyo esquema atiende a una historia sensible, sincera y profunda en el que se presentan varios personajes cuyas vidas se entrecruzarán gracias al destino.

Inés, Javier y Andrés protagonizan los capítulos que se van desarrollando desde sus conflictivas infancias, hasta transformarse en adultos. Cada uno de ellos vivirá distintas situaciones y conflictos, que, sumado a las propias habilidades, o falta de ellas, para enfrentar al mundo, definirán en parte su porvenir.

Sin embargo, A.B. Schneider da una vuelta de tuerca sorprendente al relato y les otorga la oportunidad de elegir en qué medida dejarán que las heridas dejen sus cicatrices en ellos. Cada personaje será dueño de decidir si transforma esas heridas en cicatrices espantosas, o si las muestra con orgullo por haberlos convertido en lo que son. ¿Es posible decidir en qué medida el ser humano se deja afectar por los embates del mundo? ¿No existe siempre la opción de reinterpretar lo vivido, ponernos de pie, y buscar la felicidad?

"Pienso que cada uno es dueño de decidir si deja o no que tal o cual tragedia le afecte en forma definitiva, y si bien hay infancias más privilegiadas que otras, de cuando en cuando nos encontramos con estos seres admirables que, de algún modo misterioso, logran sobreponerse a las peores circunstancias. Algunos los llaman “resilientes”, yo prefiero llamarlos “admirables”, y es precisamente de ellos de lo que trata el libro".

Con su nueva novela, A. B. Schneider traslada al lector a la psicología infantil para transmitir un mensaje contundente y certero: a pesar del entorno en el que uno nazca, cada uno tiene la libertad y el poder de cambiar el rumbo, en busca de su propia felicidad.

Este tema principal queda manifiesto gracias a la maestría con que la autora describe los pensamientos de cada uno de los protagonistas a través de los diálogos y del narrador.

Tanto Inés, como Andrés y Javier tendrán que hacer frente a un mundo que por momentos se muestra hostil y difícil para conseguir sobrevivir. En su viaje en busca de la felicidad, fin último planteado para estos personajes, los jóvenes tendrán que reescribir una historia con más dolor que alegrías, y hacerla más amable, además de aceptarse y aceptar a otros.

¿Lograrán encontrar la felicidad pese a sus heridas y secretos? ¿Podrán los personajes sobreponerse a sus propias contradicciones? Es una invitación a explorar a través de ellos el viaje de crecer y a cuestionar las opciones.

"Mi mayor dificultad con los personajes fue lograr que parecieran reales. En la vida real los seres humanos no son fáciles de encasillar en un único perfil psicológico, sino que somos más bien una mezcla de ellos, con nuestros propios detalles y defectos, respondiendo al mundo en base a las experiencias de nuestra historia. Como cada historia es única, el modo en que respondemos a la vida y sus golpes también lo es... Y eso nos hace impredecibles... ".

Con esta incursión en el mundo de la literatura, tras su cuento infantil El Príncipe Rata, la autora realiza un estudio sobre la mente humana, sobre la capacidad de sobreponerse a las tragedias y dificultades, y sobre la transformación personal que tiene lugar en cada uno de los protagonistas, logrando así decidir si enfrentarán el mundo desde la ladera de la felicidad o la miseria.

Los niños terribles, de A. B. Schneider ya está disponible en Amazon, Casa del Libro y muchos más, para disfrutar de su lectura en formato papel o electrónico, durante estas vacaciones de Navidad.

