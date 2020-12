Aitor Francesena ha sido operado con éxito en Policlínica Gipuzkoa Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 13:20 h (CET) El "gallo", abandonó el hospital hacia mediodía y comenzará su proceso de rehabilitación, para poder volver a verle muy pronto cabalgar sobre las olas El surfista y embajador del Basque Team, Aitor Francesena fue intervenido ayer por la mañana por el Dr. Adrián Cuéllar de una operación de menisco interno. Fue una intervención rápida y exitosa, con la que el paciente se mostraba realmente satisfecho.

Francesena accedía a las instalaciones de Policlínica Gipuzkoa alrededor de las 8.00 horas, cuando compartía en redes su entusiasmo por seguir combatiendo este 2020, tras haber superado el coronavirus. Agradecía, también, poder estar en manos del Dr. Adrián Cuéllar para esta operación.

El “gallo”, abandonó el hospital hacia mediodía y comenzará su proceso de rehabilitación, para poder volver a verle muy pronto cabalgar sobre las olas.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

