El marketing digital puede ser la solución perfecta para cualquier negocio

Hoy en día estamos viviendo la era de máxima expresión digital, los negocios necesitan ayuda para crecer y posicionarse en este nuevo campo, sobre todo en estos tiempos donde la presencia física y los aportes del marketing tradicional ya no son suficientes. Hablamos de agencias como Comunicare, que con métricas y procesos medibles, pueden hacer crecer el retorno de cualquier inversión hecha, tanto en técnicas SEO como SEM, además de posicionar con éxito cualquier marca en la mente y en los dispositivos de los consumidores.

La importancia del marketing digital Hace algunos años bastaba con aplicar cualquier técnica del marketing tradicional para hacer crecer un negocio, era suficiente con vender un buen producto en un espacio cuidado y especial, donde el cliente pudiera vivir una experiencia de compra gratificante que ocupase un lugar en su memoria. En la actualidad es tan relevante cuidar el espacio físico como el digital, y es por eso que Comunicare, una agencia situada en Madrid con más de 10 años de experiencia en el sector del marketing online, ayuda a construir de la mano de marcas y empresas, una visibilidad total, permitiendo que el público objetivo pueda adquirir los productos y disfrutar de los servicios proporcionados por dichas organizaciones empresariales.

La aplicación del marketing digital ha cobrado especial relevancia en la última década, de la mano del auge de las redes sociales y del crecimiento del volumen de compra online por parte de los consumidores. El valor del comercio electrónico en internet se ha puesto de manifiesto también de una forma acelerada, debido a la pandemia producida por el COVID-19 a escala mundial, ya que ante el confinamiento sanitario, la presencia en los lugares físicos de compra se ha devaluado enormemente. Muchos negocios y empresas han sobrevivido gracias a reconvertir sus modelos hacia el nuevo paradigma digital que propone Comunicare, posicionándose así a través de los motores de búsqueda y la publicidad en redes sociales. Esta problemática económica y sanitaria a nivel mundial, ha evidenciado la urgente necesidad de actualizarse como empresas, para poder subsistir y crecer en un entorno competitivo cada vez más duro.

Las técnicas de marketing digital más comunes para el crecimiento empresarial La agencia de marketing digital Comunicare emplea diversas técnicas y servicios diferentes para alcanzar objetivos reales de venta. La viabilidad para alcanzar objetivos que se puedan transformar en ventas, es un seguro para las empresas, que se quedan tranquilas sabiendo que realmente están invirtiendo bien su dinero; así como para Comunicare, que pone en valor un riguroso estudio y las estrategias precisas a seguir para cada cliente. ¿Pero cuáles son las técnicas que desarrolla esta agencia?

Todo comienza con la necesidad de cumplir unos objetivos por parte de la marca, a menudo estos objetivos suelen sintetizarse en un aumento de captación de clientes y volumen de ventas. Para ello, Comunicare utiliza el inbound marketing para la captación de leads u oportunidades de venta, de manera que los clientes ofrecen sus datos a cambio de un producto o contenido de interés que la agencia de marketing digital crea para la empresa. Este método ayuda al crecimiento económico de la marca, pero a la vez, también es posible generar conocimiento y un gran recuerdo de la marca mediante su visibilidad con publicidad en las redes sociales, para que los servicios y productos puedan llegar al público objetivo final.

Por otro lado, al hablar del marketing digital hay que entender que se dan dos corrientes para conseguir alcanzar los objetivos de un negocio. El posicionamiento en los motores de búsqueda, como por ejemplo Google, puede cumplirse por dos vías diferentes: SEO y SEM. Dentro del SEM, los anuncios en Google Ads es algo que funciona francamente bien para posicionar la web de un negocio en los primeros espacios del buscador y que lleva a cabo esta agencia. Comunicare analiza cuáles son las palabras clave relacionadas con la empresa, entendiendo los sinónimos y términos relacionados que el público objetivo introduce en el buscador.

El SEO se trata de la optimización del sitio web para los motores de búsqueda, esto quiere decir que a través de contenido de interés, amparados en palabras clave relacionadas con el producto que vende el cliente, se puede conseguir la visibilidad buscada. Comunicare concretamente está especializada en SEO on page, la variante del posicionamiento que se centra exclusivamente en la optimización de los contenidos web de la marca, así como del sitio web en cuestión.

Por otro lado, el SEM basa su estrategia en campañas de pago que obtienen resultados rápidos de posicionamiento en los buscadores para cada empresa. La utilización de un método de posicionamiento no excluye al otro y pueden combinarse a lo largo del tiempo. Mientras que el posicionamiento SEO crea fuertes cimientos para que, poco a poco, toda una serie de contenidos puedan crear el ambiente ideal de desarrollo, el SEM puede ofrecer el impulso necesario que necesitan ciertas campañas estacionales, como las rebajas o el Black Friday.

