El general dio el cante No respetan ni siquiera la Constitución de 1978, la mayoría de sus partidos de origen hicieron propaganda contra ella en 1978 José Enrique Centén

viernes, 4 de diciembre de 2020, 12:28 h (CET) Francisco Beca, general de división retirado y aficionado al canto, dio el «cante», él encabezó la misiva a Felipe VI, donde militares retirados se ofrecen en una cuarta carta a «revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y pro etarras».

No solo eso, también el periódico infolibre.es, ha sacado a la luz conversaciones de un grupo de WhatsApp formado por altos mandos militares firmantes de una carta al rey, destapando la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo, donde decía: «No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta, incluyendo niños», también un audio publicado por uno de los participantes y la respuesta con la voz del líder de la extrema derecha Santiago Abascal: «Me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo a todos y ¡Viva España!».

Algunos medios preguntaron qué le parecía la carta sobre el pronunciamiento de ex militares contra el Gobierno, la respuesta fue: La Casa del Rey dice tener por norma «no hablar sobre la correspondencia que reciben».

El inquilino de la Zarzuela calla, sigue sin decir nada, no solo sobre su correspondencia, tampoco ha comentado el chat de WhatsApp en el que algunos de ellos llaman a cometer delitos. Actúa igual que su bisabuelo en 1925 y 1936, y según el refranero español «el que calla, otorga».

Hay más detalles de ese elemento cantarín, en otros exalta que los mejores tiempos de España fueron los de la Dictadura de Primo de Rivera y la del «irrepetible».

Pero en el Congreso los líderes de la derecha, se ausentaron ante la batería de preguntas sobre su apoyo a esas cartas y a los diferentes wasaps, la portavoz de VOX soltó la perla «esos son de los nuestros», clara respuesta de ese grupo de extrema derecha, pero los otros han quitado de alguna manera importancia a estas bravuconadas fascistas, con frases viniendo a decir que son exageradas y fuera de tono, si se interpreta como mensaje entre líneas, tal vez pensaban «entre 2 y 6 millones serían suficiente».

Esa es la muestra de democracia de la derecha facciosa y heredera del franquismo como han comentado algunas veces, sin retractarse.

No respetan ni siquiera la Constitución de 1978, la mayoría de sus partidos de origen hicieron propaganda contra ella en 1978, a pesar de haber sido ratificado por un gobierno impuesto, antes de las primeras elecciones el 15 de junio de 1977, la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, publicado en el BOE-A-1977-10733, núm. 103, de 30 de abril de 1977, páginas 9337 a 9343. Donde en su artículo 20 establece que:

(1) Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. (2) Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Estos elementos son creyentes seguramente y como tales, habrán leído la Biblia (aunque lo dudo, no son de leer son de gestos), pero les comentaron los capítulos finales de la Biblia, donde se afirma que los Cuatro Jinetes del Apocalipsis llegarán para destruir vastas franjas del planeta, y su actitud es traer la Guerra, el Hambre, la Peste y la Muerte. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El general dio el cante No respetan ni siquiera la Constitución de 1978, la mayoría de sus partidos de origen hicieron propaganda contra ella en 1978 Navidad y el puente de la inmaculada Este Jueves la Universidad Johns Hopkins ha declarado que la lista de afectados por la Covid es la segunda más alta desde el inicio de la pandemia; las previsiones de movilidad para el puente del 8 de diciembre o para las fiestas del fin de año están ahí. La Constitución “El español pertenece a muchos millones de seres que no son españoles, porque es nuestro patrimonio común más consistente y porque si se rompe, todos quedamos rotos” Desventuras de un abogado penalista gitano Consideraciones sobre los “delitos de autor” hechas por Marcos Santiago Cortés, letrado del Colegio de Abogados de Córdoba Recomendaciones Cada día recibimos nuevas “recomendaciones” para mantenernos alejados del Covid-19