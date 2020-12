La Junta difunde la excelencia de la ‘Naranja de Andalucía’ y los beneficios de su consumo Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 09:00 h (CET) La Consejería de Agricultura pone en marcha una campaña de promoción centrada en las cualidades saludables de los cítricos La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha puesto en marcha una campaña de promoción de las cualidades de la ‘Naranja de Andalucía’ dirigida a informar a los consumidores de su excelente calidad y los beneficios que su consumo tiene para la salud.

A través de esta iniciativa, el Gobierno regional busca aumentar el consumo de un fruto cuya producción y elaboración tiene un peso cada vez mayor en la Co- munidad Autónoma andaluza. Según las primeras estimaciones relativas a la campaña 2020-2021 realizadas por la Consejería de Agricultura, Andalucía producirá más de 2,3 millones de toneladas de cítricos, un volumen que supone el 33,5% de la producción total de España (6,9 millones de toneladas).

Entre los objetivos concretos de esta campaña promocional se encuentra el posicionamiento de la naranja andaluza y, por extensión, de los cítricos españoles, en un lugar prioritario del ranking internacional de este alimento en base a los rasgos diferenciales de estas frutas. Entre otras cualidades, destacan el beneficio para la salud que supone su ingesta regular, gracias a su aporte natural de fibra y vitaminas y su riqueza en antioxidantes, que ayudan a combatir el envejecimiento de las células. En el caso concreto de la vitamina C, su consumo contribuye a reforzar el sistema inmunológico, mantener el buen funcionamiento de los pulmones y a reducir la duración de los procesos virales.

Por esta razón, desde la Consejería se anima a la sociedad andaluza a incluir las naranjas en la dieta diaria, especialmente en el caso de las personas que se encuentran bajas de defensas y, por tanto, se muestran más propensas a sufrir catarros, procesos gripales, alergias respiratorias o infecciones por herpes.

Por otro lado, destaca también la versatilidad de este cítrico en la cocina, ya que se trata de un producto con posibilidades tanto en platos principales como para la elaboración de postres. Además, el campo de Andalucía cuenta con un amplio abanico de variedades que permite satisfacer todos los gustos.

Detalles de la campaña

A lo largo del mes de diciembre, la Consejería de Andalucía distribuirá material promocional para informar a los consumidores sobre las características de la ‘Naranja de Andalucía’. Esta actuación incidirá especialmente en líderes de opinión y posibles embajadores de este producto en medios de comunicación, redes sociales o colectivos ciudadanos que puedan contribuir a difundir su excelencia y la importancia de consumir un alimento sano, fresco, de calidad y con múltiples propiedades beneficiosas para el organismo. Asimismo, dado el marcado carácter exportador de este sector, entre los receptores de la campaña se incluirá también a prescriptores internacionales, fundamentalmente de Alemania y Francia.

La campaña, puesta ya en marcha por el Gobierno andaluz, persigue además mostrar el respaldo de la Junta a un sector productivo que debe hacer frente a desafíos de presente y futuro, como la competencia desigual de países terceros con los mismos calendarios que la producción española, con menores costes y con condiciones desiguales en el aspecto laboral y fitosanitario.

Esta campaña se realiza, al igual que el pasado año, en coordinación con la Asociación de Empresas Productoras y Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Asociafruit), que coordina otra actuación promocional paralela en una cadena de radio de cobertura nacional financiada a través del propio sector citrícola andaluz.

Sector de cítricos de Andalucía

El primer aforo de la Consejería de Agricultura estima que la producción andaluza en la campaña 2020-2021 superará los 1,6 millones de toneladas de naranjas dulces y las 520.000 toneladas de mandarina, rondará las 110.000 toneladas de limón, rozará las 21.000 toneladas de pomelo e incluirá, además, 6.400 toneladas de otros cítricos.

Por provincias, el estudio de previsiones elaborado por la Junta prevé que en Almería se recojan cerca de 213.500 toneladas; en Cádiz, 59.850 toneladas; en Córdoba, casi 378.000 toneladas; en Granada, 11.700 toneladas; en Huelva, más de 578.100 toneladas; en Málaga, cerca de 146.400 toneladas, y en Sevilla, casi 934.500 toneladas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuenca organiza el Foro Cuenca Business Market para convertirse en el ecosistema de referencia en la bioeconomía nacional Un método revolucionario que podría aplacar la crisis climática Emprestamo.com ha financiado más de 3.500.000€ en adelantos de facturas en lo que va de año El Ayuntamiento de Málaga ordena el cerramiento de los solares privados Más de 940.000 contratos se firmarán en España durante la Navidad, un 15% menos que en 2019