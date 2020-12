AleaSoft: diciembre empieza con precios récord en los mercados eléctricos europeos Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 16:33 h (CET) En los primeros días de diciembre varios mercados europeos alcanzaron los mayores precios diarios u horarios de 2020. Este comportamiento estuvo favorecido principalmente por el aumento de la demanda eléctrica producto de la disminución de las temperaturas. Los precios del CO2 continuaron aumentando y superaron los 29 €/t, algo que no sucedía desde septiembre. Los precios de los futuros de electricidad también aumentaron de forma casi generalizada Mercados eléctricos europeos

Los mercados eléctricos EPEX SPOT de Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos, así como el mercado IPEX de Italia alcanzaron el miércoles 2 de diciembre el precio diario más alto de 2020, teniendo en cuenta los datos de los mercados hasta el 3 de diciembre. Ese día, los precios de estos mercados fueron superiores a 72 €/MWh y al menos una hora superó los 100 €/MWh.

Otros mercados eléctricos europeos también alcanzaron precios récord durante los primeros días de diciembre. En el mercado MIBEL España, en la hora 9 del 3 de diciembre se registró el precio horario más alto del año hasta el momento, de 62,57 €/MWh. En el caso de MIBEL Portugal, el precio de la hora 10 de ese mismo día, de 61,77 €/MWh, fue el segundo más alto de 2020

El mercado Nord Pool de los países nórdicos, aunque tiene los precios más bajos de los mercados eléctricos del continente, también registró récords en la primera semana de diciembre. En este caso, el precio de la hora 18 del 1 de diciembre, con un valor de 43,73 €/MWh, fue el más alto del año.

Durante los primeros cuatro días de la semana del 30 de noviembre, el precio promedio de todos los mercados eléctricos europeos aumentó respecto al promedio de los de los mismos días de la semana anterior. En ese período el precio promedio de la mayoría de los mercados superó los 50 €/MWh, excepto en el mercado Nord Pool que se quedó por debajo de 20 €/MWh, pero aun así registró un incremento del 214%.

Demanda eléctrica

La causa fundamental de las subidas de precios de los mercados eléctricos europeos fue el aumento casi generalizado de la demanda en los tres primeros días de la semana del 30 de noviembre, cuya causa radica principalmente en el descenso de las temperaturas. La mayor subida se registró en el mercado francés, y fue del 8,0%. Las excepciones fueron los dos mercados de la península ibérica. En España la demanda descendió ligeramente respecto a los mismos días de la cuarta semana de noviembre, un 0,2%, y en Portugal el descenso fue de un 4,5%, en gran parte porque el día 1 de diciembre fue festivo en ese país.

Brent, combustibles y CO2

Otro factor que favoreció las subidas de los precios de los mercados eléctricos europeos fue la tendencia creciente de los precios de los derechos de emisión de CO2. El precio de cierre del día 2 de diciembre de los futuros de CO2 para el producto de diciembre de 2020 en el mercado EEX fue de 29,55 €/t, el valor más elevado desde el 17 de septiembre. El descenso de las temperaturas favoreció este incremento de los precios, que también estuvo influenciado por la posibilidad de que la Unión Europea acuerde aumentar sus objetivos de reducción de emisiones.

Por otra parte, los futuros de Brent para febrero de 2021 en el mercado ICE se han mantenido estables durante la primera semana de diciembre, con valores por encima de 47 $/bbl. El precio de cierre del miércoles 2 de diciembre fue de 48,25 $/bbl.

El lunes 30 de noviembre la OPEP llegó a un consenso sobre mantener los actuales recortes de producción en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, el acuerdo está pendiente de la reunión de la OPEP+ que fue aplazada para el día 3 de diciembre ante la dificultad de llegar a un acuerdo con Rusia. No obstante, la posibilidad de que finalmente se llegue a un acuerdo ha propiciado que los precios del Brent se mantengan en los niveles actuales con tendencia a crecer. Otros factores que han favorecido el comportamiento de este mercado en los últimos días son la aprobación de una vacuna contra la COVID‑19 en Reino Unido y la recuperación de la actividad en las refinerías de la India.

Los futuros de gas TTF para enero de 2021 en el mercado ICE, después de superar los 15 €/MWh el lunes 30 de noviembre, descendieron el martes y el miércoles siguientes, aunque se mantuvieron por encima de los 14,90 €/MWh.

Los futuros de carbón API 2 para enero de 2021 en el mercado ICE continuaron la tendencia alcista que comenzaron desde el 20 de noviembre y superaron los 62 $/t el día 2 de diciembre, algo que no sucedía desde la primera quincena de enero de este año.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad para el próximo trimestre y año aumentaron en la mayoría de mercados europeos en línea con el aumento de los precios de derechos de emisión de CO2.

Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar de los tres primeros días de la semana del 30 de noviembre se recuperó un 34% respecto al promedio de la semana anterior en la península ibérica. Sin embargo, en el resto de mercados europeos descendió, llegando a una caída del 30% en Alemania.

La producción eólica aumentó en la mayoría de los mercados europeos si se compara el promedio comprendido entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre con el de la semana del 23 de noviembre. El mayor incremento se registró en Italia y fue de un 54%. El único mercado donde la producción con esta tecnología bajó fue el alemán, siendo la variación de un ‑20%.

