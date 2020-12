Fast Forward Sessions recomienda 10 sencillos pasos para proteger un negocio en el entorno digital Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 16:24 h (CET) El programa de formación gratuita para pymes y profesionales patrocinado por Vodafone, Fast Forward Sessions, ha recomendado a las empresas cumplir diez sencillos pasos para comenzar a proteger los negocios en el entorno digital, durante una nueva jornada online retransmitida por streaming en el portal https://fastforwardsessions.es/, que ya está a disposición de cualquier interesado en la propia web El protagonista de la sesión ha sido el Director General del GRUPO IN-NOVA, Samuel Álvarez, que como experto en la materia ha explicado que, en un mundo digital, la ciberseguridad debe entenderse como una inversión y no como un gasto.

El también Co-Fundador de MOLLITIAM INDUSTRIES ha recomendado a las empresas implementar en sus estructuras departamentos SOC propios o ajenos (Centros de Atención de Incidentes Cibernéticos), pero también ha resumido las diez medidas básicas que cualquier profesional o pyme ha de hacer para intentar protegerse de ciberataques.

Utilizar contraseñas más seguras y diferentes para los distintos dispositivos y aplicaciones (móvil, ordenador, Wifi, aplicaciones personales, aplicaciones profesionales…). Usar direcciones de correo electrónico diferentes en función del uso corporativo, profesional o personal. Cambiar las contraseñas, al menos, dos veces al año. No cargar jamás los móviles en los usb de los ordenadores personales o profesionales, y mucho menos en ordenadores ajenos. No usar redes WIFI abiertas, o hacerlo de forma restringida con las VPNs de los dispositivos (sistemas básicos de protección de datos). Configurar adecuadamente los navegadores restringiendo la información personal o profesional que se ofrece. No publicar hábitos laborales en redes sociales y hacer un uso responsable de las publicaciones personales. Actualizar los antivirus. No descargar APPs que no sean oficiales. No abrir correos electrónicos sospechosos. Fast Forward Sessions volverá el próximo año con más formación digital gratuita como la que lleva impartiendo desde hace cinco años y que, hasta la fecha, suma más de 2.000 horas de formación de la mano de un centenar de expertos de diferentes ámbitos, a más de 3000 PYMES y profesionales de 42 ciudades españolas, además de las sesiones online ofrecidas en el último año.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Madrid Emprende, IEBS Business School, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, Vigo Impulsa, Cámara de Comercio de Salamanca, AESCO Salamanca, Confederación Empresarios de Salamanca, ATA Autónomos, Empresarios Jóvenes de Valencia, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Asociación de Empresarios Vinícolas de Extremadura, Universidad de Málaga, Link by UMA (Universidad de Málaga y Jóvenes Empresarios Región de Murcia y entidades que se suman a Google, Western Digital, Bosch y PYMES MAGAZINE que, desde octubre de 2015, han apoyado el desarrollo de las más de treinta sesiones presenciales que se han desarrollado en toda España y han sido retransmitidas simultáneamente en directo por streaming y RRSS.

