Café PLATINO presenta sus especialidades de café de origen para el canal Horeca Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 15:32 h (CET) Café PLATINO se presenta en diferentes formatos tanto para el sector Horeca como para el consumidor final, con una selección de orígenes que se ha llevado a cabo de forma directa, visitando y eligiendo in situ las cosechas por parte de los especialistas de La Proviteria La Proviteria, empresa familiar ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, y dedicada a la búsqueda, importación y distribución de café de la máxima calidad, presenta sus especialidades de café de origen para el canal Horeca bajo la marca Café PLATINO.

Este proyecto tenía como objetivo inicial la importación y comercialización en España del mejor café, 100% arábica y de tueste natural, que además fuera respetuoso con el medio ambiente y socialmente comprometido con las comunidades autóctonas productoras. El origen seleccionado para el cumplimiento de todas estas características para iniciar la actividad de la empresa fue Colombia.

Ahora, y tras un completo proceso de rebranding, Café PLATINO se presenta en diferentes formatos tanto para el sector Horeca como para el consumidor final, con una selección de orígenes que se ha llevado a cabo de forma directa, visitando y eligiendo in situ las cosechas por parte de los especialistas de La Proviteria.

Café PLATINO propone así un viaje por el mundo, de África a Sudamérica pasando por América Central y finalizando en la isla de Jamaica. Cinco destinos cuidadosamente seleccionados, cada uno de ellos aportando un carácter y personalidad propias que conforman un abanico mágico de sensaciones y sabores recién llegados: desde el Kenia Cimazul AA, el Etiopía Sidamo G2, el Nicaragua Maragogype malla 19, hasta el cotizadísimo Jamaica Blue Mountain pasando por el buque insignia ahora en formato de 250 gr. Colombia fairtrade y Colombia descafeinado.

El resultado se materializa en una asombrosa colección de cafés capaces de sorprender a los consumidores más exigentes.

La Proviteria presta al sector Horeca un servicio 360º, que incluye todo tipo de complementos, selección de infusiones premium, maquinaria, atención comercial y servicio de atención técnica propios y de atención inmediata 24 h, así como un área de formación al canal con baristas profesionales y departamento de marketing, comunicación y eventos trabajando todos ellos al servicio de las necesidades particulares de cada cliente.

