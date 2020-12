Nace la plataforma de ayuda digital para profesionales RESISTIR.ES, impulsada por ROI UP Group Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 14:36 h (CET) Se trata de una plataforma sin ánimo de lucro que durante 1 año buscará unir a personas que necesiten resistir en el marco profesional, en diferentes áreas de negocio, con voluntarios digitales que les ayuden en el proceso donando sus conocimientos El proyecto RESISTIR.ES ve la luz en estos tiempos tan complicados como una nueva plataforma de ayuda profesional para personas o empresas que necesiten apoyo en áreas digitales. De manera totalmente gratuita y sin ánimo de lucro, aquellos que necesiten un consejo profesional de consultoría digital podrán contactar con voluntarios previamente registrados que ofrecerán parte de su tiempo para guiarles en sus proyectos.

Esta iniciativa surge de la agencia independiente ROI UP Group, la cual ha trabajado para dar forma a este proyecto, haciendo posible la conexión entre la parte necesitada de apoyo y la parte que quiere ayudar. Su misión en el proyecto es simplemente actuar como nexo de unión y poner a disposición de todos un entorno seguro y fácil de usar.

RESISTIR.ES es un microsite que sirve como puente de comunicación entre el voluntario y el profesional que registra una petición de ayuda. Los voluntarios colaboran aportando horas de su tiempo para servir de asesores en el área que el peticionario haya solicitado.

¿En qué áreas se ofrece ayuda?

Ecommerce & Marketing Automation

Social Media & Influencer Marketing

PR & Comunicación

Google Analytics

Desarrollo web & UX

Paid Media & SEO

Publicidad Off & Branding de marca

Desarrollo de negocio e Internacionalización

Legal & Administrativo ¿Qué es un voluntario digital?

Es cualquier profesional que tenga conocimientos en una o varias de las disciplinas mencionadas anteriormente, que decide registrarse en la plataforma sin saber previamente en qué proyectos se les va a seleccionar.

Para ser voluntario no importa en qué empresa trabajes o si estás en paro. El proyecto valora tus conocimientos y te permite tanto ayudar como buscar ayuda al mismo tiempo.

El registro como voluntario tiene un mínimo de una hora de dedicación al mes. A partir de ahí, es la propia persona la que decide cuánto tiempo puede aportar al proyecto.

Entre los primeros voluntarios, la plataforma cuenta con el CEO de ROI UP Group, Diego Jiménez. “Este proyecto hace un llamamiento a todo el mundo a colaborar. Creo firmemente que participar en RESISTIR.ES aportará valor a ambas partes, enriqueciendo conocimientos y ayudando a profesionales a impulsar sus proyectos. Es el momento de arrimar el hombro”, señala.

¿Proceso a seguir si busco ayuda?

Aunque sea el peticionario de ayuda el que preselecciona al voluntario con el que quiere colaborar, tendrá que seguir una serie de normas para completar el proceso y será el voluntario el que acepte el reto.

En primer lugar, previo a la selección de voluntarios, la persona que se registra debe seleccionar un área en la que necesita ayuda. Una vez creado su perfil con todos los datos correspondientes, en su cuenta del proyecto aparecerán un máximo de tres voluntarios que coincidan ser expertos en la categoría seleccionada. Una vez seleccionado, se programará la primera cita en el calendario, y habrá comenzado el contador.

Un proyecto 2020-2021

Por el momento, el proyecto tendrá una duración de un año, en el que forman parte -y formarán- profesionales del sector que quieren aportar su granito de arena

