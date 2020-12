Worldline obtiene la medalla de "Platino" como parte de su 5ª evaluación por EcoVadis Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 13:56 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder del mercado europeo de medios de pago y servicios transaccionales, se enorgullece de haber obtenido por quinto año la Medalla de reconocimiento de nivel "Platino" de la agencia de calificación no financiera independiente EcoVadis Con una mejora de 3 puntos en su desempeño global ESG (Environment, Social, and Governance) en comparación con 2019, Worldline ha registrado una puntuación global de 86/100 en reconocimiento del progreso continúo realizado a través de su enfoque de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Con esta clasificación, la más alta distinción otorgada por EcoVadis, Worldline se posiciona en el TOP 1% de las empresas más sostenibles evaluadas respecto a la plataforma financiera en todos los sectores. Este premio confirma el compromiso a largo plazo de la empresa con el desarrollo sostenible, apoyado por su programa TRUST 2020 en las siguientes áreas evaluadas por EcoVadis: laboral y derechos humanos, ética, medio ambiente y compras sostenibles.

Worldline ha obtenido un buen resultado en las áreas de Asuntos Sociales y especialmente en el área de Laboral y Derechos Humanos, mejorando significativamente su desempeño con una ganancia de 10 puntos en comparación con el año anterior, alcanzando una puntuación de 90/100. Este destacado resultado se debe principalmente a los rigurosos esfuerzos realizados por la Compañía como parte de su estrategia de empleador responsable. Se ha reforzado y puesto en práctica una amplia gama de medidas y acciones, tales como procesos más formales para la gestión de la carrera profesional y el desarrollo de los empleados, acciones reforzadas para luchar contra la discriminación y el acoso, un plan de comunicación interactiva reforzado hacia los empleados sobre el bienestar y las condiciones de trabajo, especialmente durante el período de la pandemia COVID-19 y la creación de un grupo de negociación para el creación de un comité de empresa europeo.

En lo que respecta al medio ambiente, Worldline mantiene su buena puntuación de 80/100 siguiendo su trayectoria hacia una empresa de bajo carbono para luchar contra el cambio climático reduciendo, limitando y neutralizando las emisiones de carbono vinculadas a sus actividades. Desde 2019, todas las emisiones de los centros de datos, oficinas, viajes de negocio y terminales de pago de Worldline han sido compensadas, posicionando a la Compañía como el primer actor de pagos que contribuye a la neutralidad de carbono del ecosistema. Worldline también ha establecido nuevos objetivos climáticos alineados con la SBTi (Sciences Based Targets initiative1):

- Reducir su intensidad de carbono en un 2,67% cada año, de acuerdo con sus objetivos validados por el SBTi, es decir, -19% para 2025 y -45% para 2035, en comparación con 2018;

- Continuar con la certificación ISO 14001 de sus centros de datos estratégicos y oficinas con más de 500 empleados;

- Alcanzar un promedio de PUE (Power Usage Effectiveness) de 1.65 para el 2020 en sus centros de datos;

- Suministrar el 100% de la energía renovable para el consumo de electricidad del Grupo;

- Continuar contribuyendo a la neutralidad del carbono mediante la compensación del 100% de las emisiones residuales de CO2 relacionadas con sus actividades.

En cuanto a la Ética, Worldline recibió una vez más una puntuación de 90/100, lo que confirma su capacidad para promover e influir en comportamientos y prácticas responsables en toda su cadena de valor.

Sébastien Mandron, Director de RSC de Worldline, dijo: "Estoy orgulloso de que una vez más este año, Worldline haya sido distinguida como una de las empresas más sostenibles de EcoVadis. Nuestra alta valoración recompensa el compromiso y el trabajo colectivo de nuestros equipos y es aún más importante este año en el actual contexto macroeconómico de la crisis sanitaria de Covid-19.

Worldline tiene una visión ambiciosa de su responsabilidad social y ambiental, y la concretamos aún más en junio de 2020, cuando lanzamos oficialmente el propósito de nuestra Compañía ("razón de ser") de reunir a la comunidad Worldline en torno a una visión a largo plazo, coherente y compartida".

