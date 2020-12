ADT Vision, la solución de vídeo para el hogar que reconoce objetos y personas con encriptación end-to-end Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 13:25 h (CET) La solución cuenta con encriptación end-to-end que proporciona grabaciones de vídeo privadas y seguras. ADT Vision permite ver lo que sucede en el hogar o negocio, incluso cuando no hay nadie presente. El usuario puede recibir una notificación cuando alguien entra por la puerta principal o monitorizar a personas mayores, menores de edad o mascotas cuando no está en casa ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha presentado su nueva solución de vídeo digital, ADT Vision, que cuenta con vídeo-inteligencia y una encriptación punto a punto que ofrece una seguridad integral para aumentar la seguridad en el hogar.

La solución de vídeo de ADT permite ver lo que sucede en el hogar o negocio, incluso cuando no hay nadie presente. Gracias a la analítica de vídeo inteligente, el usuario puede recibir una notificación cuando alguien entra por la puerta principal o ver, por ejemplo, cómo está la mascota cuando no está en casa.

La solución de ADT es capaz de reconocer y detectar objetos cuando están presentes o ausentes definidos específicamente por el usuario. ADT Vision permite añadir instrucciones en cualquier momento para que la cámara las retenga y pueda usarla en escenas futuras, aumentando así la seguridad del hogar o negocio. A nivel negocio, ADT Vision permite visualizar la afluencia de público, supervisa la operativa y la productividad ya sea de una o más ubicaciones, sin importar dónde se encuentre el usuario.

Entre las características de ADT Visión destacan:

Transmisión de Vídeo en Vivo: El usuario puede conectarse a su hogar o negocio desde cualquier sitio a través de su smartphone, tableta u ordenador, y en cualquier momento para ver una transmisión de vídeo en vivo.

El usuario puede conectarse a su hogar o negocio desde cualquier sitio a través de su smartphone, tableta u ordenador, y en cualquier momento para ver una transmisión de vídeo en vivo. Vídeo-inteligencia: Permite definir qué eventos importantes del hogar o negocio desea grabar el usuario mediante análisis de vídeo y visionados desde cualquier lugar.

Permite definir qué eventos importantes del hogar o negocio desea grabar el usuario mediante análisis de vídeo y visionados desde cualquier lugar. Almacenamiento seguro en la nube: Permite recibir notificaciones “push” con clips de vídeo cuando haya alguna actividad relevante en el hogar o negocio. Incluyendo visualización de movimiento de personas, mascotas o vehículos.

Permite recibir notificaciones “push” con clips de vídeo cuando haya alguna actividad relevante en el hogar o negocio. Incluyendo visualización de movimiento de personas, mascotas o vehículos. Alertas de vídeo: Grabación de vídeos y almacenamiento de forma segura en la nube que mantienen los clips de vídeo seguros y accesibles desde cualquier lugar.

Grabación de vídeos y almacenamiento de forma segura en la nube que mantienen los clips de vídeo seguros y accesibles desde cualquier lugar. Privacidad: Encriptación end-to-end que proporciona grabaciones de vídeo y streaming de manera privada y segura. ADT Vision forma parte de Smart Security, una solución que permite un control total del hogar o negocio desde cualquier lugar gracias a la nueva app ADT Smart Security para Smartphone o Tablet. A través de la gestión de la seguridad, el hogar o negocio está protegido 24/7 desde cualquier lugar y momento, ofreciendo la opción de recibir un vídeo en la app cuando alguien llega a casa –desde los niños hasta el personal doméstico o la entrega de paquetería- que aporta tranquilidad al usuario y hace del hogar un lugar más inteligente.

Como colofón a esta solución ultra-conectada, ADT Vision Pro cuenta con conexión a la Central Receptora de Alarmas ADT, la central más tecnológica del mercado que está avalada por las exigentes certificaciones de alarmas EN50518, ISO 27001, ISO 22301 y TIA-942, y cuya efectividad cumple con los más altos estándares del sector, proporcionando un nivel de seguridad real y sin precedentes en una solución de este tipo. La conexión garantiza el control y la atención por parte de un equipo altamente profesional y conectado 24h con los cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencias, facilitando una respuesta inmediata y eficaz en caso de incidencia.

