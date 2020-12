Think Productivity, la solución para mejorar la productividad de las empresas de la construcción Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 12:29 h (CET) El servicio que ofrece Think Productivity, a través de la implementación de la metodología Lean Construction, supone un avance importante para las empresas que optan por integrarla tanto en sus procesos como en sus proyectos de construcción, gracias a los grandes beneficios y mejoras que se asocian a su aplicación El sector de la construcción tiene ante sí el gran reto de modernizarse mejorando su productividad a través de la innovación y la mejora de los procesos. Las nuevas tecnologías, los cambios en la percepción del negocio y en la gestión están ofreciendo nuevas oportunidades que favorecen este cambio. En este sentido la filosofía Lean Construction, que tiene su origen en el sistema de producción de Toyota, aporta una revisión a las maneras tradicionales de gestionar, planificar y controlar el negocio de la construcción. Las empresas que optan por integrar esta metodología de trabajo demandan cada vez más el apoyo de expertos profesionales que faciliten este proceso para lograr con éxito los objetivos marcados.

Think Productivity está integrada por expertos en la implementación de las metodologías y herramientas Lean Construction tras haberlas aplicado con éxito en más de 160 proyectos de construcción, de diferente problemática y tipología, tanto en España como en América. Esa experiencia alcanzada les lleva a afirmar que “la implementación de Lean Construction permite a las empresas aumentar un 60% su productividad, acortando los plazos de entrega y obteniendo incluso un 20% de ahorro en costes”. Una oportunidad que muchas empresas, que han confiado en Think Productivity, han podido corroborar logrado, además, una mejora importante en la calidad del producto final.

Qué es Lean Construction

Se puede decir que la filosofía Lean Construction busca aportar valor al cliente a través de procesos optimizados aplicando la mejora continua en base a los siguientes principios:

El Cliente. Hay que aportar la mejor solución ante sus necesidades, en las condiciones pactadas, en el plazo acordado y con la mayor calidad posible.

Mejora Continua. Todo proceso puede mejorarse, en su conjunto y en sus fases. Cuando esta mejora se produce de manera reiterada el beneficio se aplica tanto al proceso como al resultado final y a todos los agentes que intervienen en el mismo.

Flujo Continuo. Se debe lograr un ritmo de trabajo que sea continuo y uniforme, cumpliendo con los plazos de tiempo, cantidades, costes y calidad. Los tiempos de espera son un desperdicio y una pérdida de oportunidades.

Generación de Valor. La importancia de poner el foco en la generación de valor, optimizando con ello los recursos (espacio, tiempo, capital y profesionales) y eliminando todo aquello que no añade valor.

Detección de problemas. Hay que trabajar buscando la perfección, detectando los problemas desde su origen y aportando soluciones para que no se repitan.

Proceso colaborativo. Incorporar a todos los agentes, equipos, proveedores y subcontratistas al proceso de planificación, compartiendo información, decisiones, riesgos y beneficios.

Qué beneficios aporta Lean Construction

En Think Productivity tienen muy claro que aplicar Lean Construction ofrece mejoras que son evidentes desde el primer momento. Las más destacadas pueden ser:

Acabar un proyecto de construcción antes incluso de la fecha acordada.



Detectar los problemas antes de que ocurran, adelantándose a las posibles restricciones, para tomar siempre las mejores decisiones.



Implantar con éxito las medidas de seguridad e higiene en una obra, facilitando su cumplimiento y su mantenimiento durante el desarrollo de la actividad.



Tener una información real y transparente de la situación, sabiendo en cada momento qué está haciendo cada equipo de trabajo, si están alcanzando sus objetivos o qué motivos les puede retrasar o impedir lograrlos.



Mejorar la gestión de los recursos económicos, humanos o materiales evitando situaciones en las que puedan estar bloqueados o infrautilizados.



Evitar los sobrecostes y gastos inesperados.

Cómo comenzar a integrar Lean Construction

Las empresas de la construcción que optan por iniciarse en el camino Lean Construction pueden encontrar en Think Productivity el equipo perfecto con el que trabajar conjuntamente la implantación de esta filosofía de trabajo. Para ello en Think Productivity diseñan programas adaptados a las circunstancias y necesidades de cada empresa o proyecto de construcción destacando tres grandes áreas de servicios:

Implementación de las diferentes herramientas y metodologías Lean Construction como Last Planner System, las 5S, Value Stream Mapping o Target Cost entre otras.

Desarrollo de contratos colaborativos o Integrated Project Delivery (IPD), implementando las metodologías que permiten establecer objetivos comunes entre todos los agentes que intervienen durante el ciclo del proyecto, optimizando procesos, compartiendo los beneficios y generando un auténtico trabajo en equipo.

Creación de Lean Construction Company provocando un cambio de cultura empresarial, basado en la mejora continua, en todos los ámbitos internos y externos de la empresa.

Con estos planteamientos las empresas del sector de la construcción pueden avanzar con garantías en el proceso de modernización del sector mejorando sus ventajas competitivas.

