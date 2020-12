UGT y CCOO acusan a Correos de anteponer el Black Friday a la salud UGT y CCOO acusan a Correos de anteponer el Black Friday a la salud, de hacinar a la plantilla y de triplicar los contagios hasta alcanzar los 8.500 afectados/as en todo el país y 2218 afectados/as en la Comunidad Autónoma de Madrid. Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 3 de diciembre de 2020, 13:28 h (CET) UGT y CCOO se reúnen la semana que viene para estudiar las medidas de presión, entre las que barajan concentraciones y huelga a lo largo de diciembre para exigir la protección de la plantilla. UGT y CCOO denuncian que en los dos últimos meses, el impacto de la segunda ola de la pandemia ha triplicado el número de contagios por COVID-19 acumulados en Correos, son más de 1.100 casos positivos y 8.500 trabajadores/as se han visto afectados por los contagios, volviendo a colocar al colectivo de Correos como el segundo en contagios del país, después del sanitario, como ya ocurrió en la primera ola de la pandemia iniciada en marzo. En la Comunidad Autónoma de Madrid hay actualmente un total de 2218 afectados/as, de los cuales 278 lo son por contagio y 263 positivos.

Estos malos datos vienen a sumarse al anterior incremento de principios de septiembre, en el que ya se duplicó el número de contagios durante el verano, desde el final del estado de alarma a finales de junio, en un suma y sigue que se intenta ocultar manipulando la metodología de cómputo de los contagios.

La empresa viene ignorando desde hace meses las demandas de esos sindicatos para incrementar las medidas preventivas. UGT y CCOO denuncian que la última actualización del protocolo interno de prevención frente a la COVID que se implementaba a finales de octubre, lejos de introducir medidas adicionales como la realización de pruebas de detección y medidas de organización del trabajo que permitiesen evitar el hacinamiento de los trabajadores/as, ha introducido cambios para dificultar el reconocimiento de contactos estrechos en los centros de trabajo donde se produzcan contagios.

Ambos sindicatos denuncian que esta decisión solo esconde una intención, y es evitar el reconocimiento de la necesidad de cuarentenas que paralizarían la producción.

En la provincia de Madrid UGT y CCOO hemos llevado a cabo una serie de actuaciones como denuncias a Inspección de Trabajo o llamadas a Sanidad del territorio para denunciar la pasividad de Correos y para denunciar la situación de precariedad que los trabajadores/as han tenido que sufrir como son cuarentenas no realizadas correctamente por no considerar que eran contactos estrechos…, debido a la total incapacidad e inactividad de Correos.

En un momento en el que se ha decretado un nuevo estado de alarma, y se adoptan medidas adicionales en muchos territorios del Estado, Correos no piensa dar marcha atrás en la desescalada de actividad, y seguirá manteniendo la totalidad de la plantilla en centros de trabajo masificados, contratando incluso más personal sin aplicar las necesarias rotaciones y provocando un hacinamiento de alto riesgo para la plantilla y la ciudadanía. La obsesión de la empresa postal es mantener la actividad de cara al negocio que supone el incremento de las campañas del ‘Black Friday’ y Navideña, intentando ocultar los contagios que se van produciendo para evitar el cierre de centros. Con ello, además de poner en peligro al personal, se juega con la salud de sus familias y de los millones de ciudadanos/as que la empresa postal atiende a diario.

Esta irresponsable decisión de la empresa será contestada por UGT y CCOO quienes valorarán la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones, entre las que se incluyen concentraciones y huelga a lo largo de diciembre, para proteger a los/as trabajadores/as y exigir con contundencia que se apliquen medidas organizativas de carácter preventivo, como la rotación de la plantilla o la regulación de los turnos, dos mascarillas y EPI al día por trabajador/a, pruebas PCR o serológicas a toda la plantilla, entre otras muchas a las que se ha venido negando sistemáticamente Correos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas UGT y CCOO acusan a Correos de anteponer el Black Friday a la salud UGT y CCOO acusan a Correos de anteponer el Black Friday a la salud, de hacinar a la plantilla y de triplicar los contagios hasta alcanzar los 8.500 afectados/as en todo el país y 2218 afectados/as en la Comunidad Autónoma de Madrid. VIDEO: El futuro de las pensiones y las mentiras que nos cuentan Las pensiones públicas están siempre en el punto de mira de elementos privatizadores y especulativos Un 8% de los españoles pasará frío este invierno en sus hogares Hasta un 35% de las viviendas registra una temperatura igual o inferior a 19º C, que tampoco es compatible con el confort térmico. Esta situación puede ocasionar daños para la salud de las personas Cerca del 30% de españoles solo gastarán en este final de año en cosas prioritarias Ante un Black Friday y Navidad más digitales que nunca, los españoles llegan entrenados en ecommerce, con una media de una a dos compras por mes El precio de la vivienda sube un 1,70% en el tercer trimestre Frente a septiembre de 2019 se registraron 27 ascensos y 23 descensos en las capitales. Santa Cruz de Tenerife (7,46%) lideró las subidas y Palencia (-8,13%) las caídas