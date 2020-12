Graneo abre una ronda de inversión de 250.000 euros para expandirse por Europa Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 09:33 h (CET) Las ganancias generadas por el sector de la restauración en España en 2019 superan los 37.000 millones al año. En el caso de la hostelería comercial, representa solo el 23% del total de la Restauración en España, mientras que en países como Inglaterra y Estados Unidos representa un 70%. El core business de Graneo radica en diseñar marcas gastronómicas funcionales, productivas, disruptivas, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. En síntesis: crean empresas y modelos de negocios contributivos El grupo gastronómico Graneo abre una ronda de inversión para recaudar 250.000 euros en busca de escalar y expandirse por Europa. El grupo se encuentra desde hace más de tres años enfocado en el desarrollo y adaptación del modelo de negocio al mercado, y actualmente se encuentra facturando con el formato Smart Cost – Payaso Truck - en una locación de alto tránsito, como es el Getafe The Style Outlets.

El core business de Graneo radica en diseñar marcas gastronómicas funcionales, productivas, novedosas, disruptivas, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. Payaso, Pullum y Green Beats, sus principales marcas, nacieron para lograr un crecimiento orgánico, con mercados objetivos definidos dentro del sector de la Restauración Organizada. En síntesis: Graneo crea empresas y modelos de negocios contributivos.

A través de esta ronda, la compañía prevé abrir tres nuevas tiendas en España, diseñar el centro de operaciones, implementar el plan de marketing para lograr el crecimiento de la cartera de clientes, y luego comenzar la expansión por el resto del continente europeo.

Jesus Javier Guevara Monjes, CEO & Founder de Graneo está convencido que “gracias a los fondos recaudados podremos avanzar en el desarrollo de un proyecto nacional, que no solo nos permitirá abrir el mercado, sino que nos ayudará a consolidarnos como referentes en el sector gastronómico del país”.

Una apuesta por la restauración nacional

Recientemente, Graneo inauguró Payaso Truck, ubicado en el Centro Comercial Getafe The Style Outlets, apostando por el nuevo formato comercial Smart Cost en una época donde el sector de la restauración se ha visto inmerso en dificultades debido al contexto actual.

Con más de 15 años de experiencia, Jesus Javier Guevara Monjes, logró destacarse en el desarrollo de proyectos, comercialización, ventas, servicio, creación de marcas, conceptos y productos dentro del amplio mundo de la gastronomía; conformando Graneo para terminar de consolidarse dentro del sector.

Sobre GRANEO

Graneo es la empresa de Restauración Organizada reconocida por sus conceptos SMART, creativos, sostenibles, productivos, de alta calidad, responsable, valorada por su disrupción tecnológica, modelos de inversión y su aportación al entorno, a sus clientes, socios, colaboradores y aliados.

Jesus Javier Guevara Monjes, CEO y Founder Graneo. Guevara Monjes cuenta con una trayectoria gerencial de 15 años, en la que se destaca el desarrollo de proyectos, comercialización, ventas, servicio, creación de marcas, conceptos y productos.

