Allianz Partners celebra el Día de las Personas con Discapacidad con S. Rodríguez, triatleta paralímpica

Susana acompaña a los colaboradores de Allianz Partners para reforzar la visibilidad sobre los valores del deporte y la inclusión en el trabajo Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Allianz Partners ha organizado una conferencia para todos sus colaboradores, en la que ha participado la triatleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio. Susana ha sido la invitada encargada de transmitir su experiencia dentro y fuera del mundo de la competición deportiva y de lanzar un mensaje clave a todos los participantes del evento: “la discapacidad la define la actitud con la que decidimos vivirla”.

Susana, que nació con una deficiencia visual grave debida a su albinismo, condición genética que afecta a una de cada 17.000 personas, compagina su carrera deportiva, repleta de éxitos, con su trabajo profesional como médico en el Hospital de Santiago de Compostela. Su rutina combina actualmente entrenamientos semanales de natación, ciclismo, carrera y gimnasio, además de sesiones de fisioterapia y psicología deportiva. Con su testimonio, Susana ha querido trasladar a todos los colaboradores cómo la constancia y la tenacidad la han llevado a remontar los obstáculos más importantes de su vida.

“El deporte me ha enseñado la importancia de la disciplina y de la lucha, valores que aplico diariamente en mi trabajo como médico. Estar en contacto con el mundo de la discapacidad desde pequeña, me ha ayudado además a ser mucho más tolerante y comprensiva con las circunstancias de los demás”, ha añadido Susana. Estos valores, son el eje central de la actividad de los colaboradores de Allianz Partners, que diariamente asisten a millones de asegurados ante situaciones de todo tipo en las que están muy presentes la incertidumbre y el miedo. “La empatía es una parte fundamental de nuestro trabajo. La historia de Susana es realmente inspiradora y me ha ayudado a recordar lo importante que es ponernos en el lugar de la otra persona cuando prestamos asistencia con cualquiera de nuestros servicios en carretera, en el hogar, en viaje, sea donde sea”, comenta Patricia Cristobal, encargada de asistencia en la plataforma de Hogar.

Por su parte, Amparo Merino, responsable de prevención de Riesgos y Bienestar de los empleados, subraya: “Susana es una persona luchadora, positiva y tremendamente trabajadora, valores que en Allianz Partners llevamos años fomentando pero, sin lugar a dudas, su lado humano es una fuente de inspiración para todos nosotros y queríamos que nuestros colaboradores contaran con su testimonio en una fecha tan singular.”

La compañía, que recientemente ha lanzado su campaña por la diversidad “Desmontando estereotipos”, está profundamente comprometida con la Diversidad, Tolerancia y Multiculturalidad. Allianz Partners realiza acciones periódicas para la visibilización de todo tipo de perfiles y talentos. Además, desde 2006, el Grupo Allianz es patrocinador oficial del movimiento paralímpico internacional y, como parte de dicho grupo, Allianz Partners ha querido acercar a sus colaboradores la experiencia de Susana Rodríguez como triatleta paralímpica que participará en Tokio 2020 y que tiene a sus espaldas un triunfo mundial y europeo.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Contactos de prensa Allianz Partners España

Beatriz Toribio +34 639 26 92 53 beatriz.toribio@allianz.com

Irene Gallego +34 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

Redes Sociales

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Instagram @allianzassistes