Análisis de los datos de paro de noviembre y proyección para diciembre según Adecco Group Institute

miércoles, 2 de diciembre de 2020

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 17:41 h (CET) Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en noviembre es de 3.851.312, lo que supone un aumento interanual de 653.128 desempleados (+20,4%), con lo que van ocho meses seguidos con aumentos interanuales del paro superiores al 20%, lo que no ocurría desde el año 2010 Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de noviembre de 2020, que traen de nuevo un ligero aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social. Este dato se sitúa en los 19,02 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de noviembre. Es el dato más alto desde febrero (antes del inicio de la pandemia a nivel mundial) aunque implica un descenso de 354.900 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-1,8% interanual). El descenso del número de afiliados se sigue atenuando. La caída interanual de un 1,8% es la más moderada en el número de afiliados de los últimos ocho meses.

En cuanto al número de parados registrados, este asciende a los 3.851.312. El aumento interanual fue de 653.100 parados (+20,4%), y con este ya van ocho meses seguidos con aumentos interanuales del paro superiores al 20%, lo que no ocurría desde el año 2010.

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, afirma que, a tenor de los datos “ya se han recuperado 6 de cada 10 empleos perdidos desde el inicio de la pandemia, pero las cifras de noviembre reflejan aún el frenazo de la actividad tras el tercer trimestre menos duro. Aun así, todos los esfuerzos deben centrarse en mantener y recuperar la economía productiva. Favorecer que las empresas y empleadores sobrevivan y puedan reiniciar su actividad tan pronto como sea posible es vital para mantener el capital organizativo y el empleo necesarios en la recuperación. De la capacidad productiva dependerán la inversión y el empleo, y de éste depende el consumo y las aportaciones para sostener los presupuestos públicos que permitan abordar con garantías las necesidades sanitarias y sociales actuales y futuras”.

“Es crítica la colaboración público-privada para impulsar políticas activas de empleo especialmente aquellas que flexibilicen el mercado laboral y favorezcan la contratación, un diálogo social y negociación colectiva que ayuden hacia esta flexibilidad como garantía del empleo, minimizar impuestos y cotizaciones sobre empleadores, empresas y autónomos. Así mismo se debe potenciar la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en especial de los colectivos más vulnerables, jóvenes, parados de larga de duración, mayores de 55, mujeres y personas con capacidades distintas”, añade Blasco.

Datos más destacados

En cuanto a las afiliaciones, el número de afiliados promedio a la Seguridad Social es de 19,02 millones de personas (el dato más alto desde el pasado mes de febrero, antes de la irrupción de la pandemia). Dicha cifra implica un descenso de 354.900 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-1,8% interanual).

Por sexto mes consecutivo, Servicios vuelve a ser el sector en el que más cae la afiliación, aunque ahora por apenas una diferencia de centésimas con respecto a la Industria. El descenso del empleo ha sido de un 2,1% interanual (313.400 empleos menos), la variación más suave en ocho meses.

Durante el mes de noviembre, se firmaron 1,45 millones de contratos (-17,8%). Los contratos indefinidos cayeron con más fuerza (-25,3% interanual) que los temporales (-17%).

Además, el paro entre los menores de 25 años ha subido un 37,7% interanual, más del doble que entre los mayores de esa edad (+18,9%).

Si se quiere más información, aquí tienes la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://youtu.be/NCi6RqcE1ms

¿Qué es el Adecco Group Institute?

El Adecco Group Institute es el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco. Tiene como fin ser una entidad referente en la sociedad española en materia de investigación y difusión de conocimientos relacionados con 5 pilares como son el empleo y las relaciones laborales, la salud y la prevención, la diversidad y la inclusión, el futuro del trabajo y la tecnología, y el talento y la formación.

El Adecco Group Institute nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia común gracias al análisis del mercado de trabajo, ofreciendo contenido de calidad sin olvidar uno de los aspectos más importantes del día a día: el real time content, contenido en tiempo real sobre empleo y mercado de trabajo, adaptándose así a los nuevos tiempos y su inmediatez. Todo ello, acompañado de la experiencia y el conocimiento de una empresa líder en el sector de los Recursos Humanos como es Adecco, presente en el mercado laboral español desde hace más de 35 años. Si se quiere más información sobre el Adecco Group Institute visitar la página web: https://www.adeccoinstitute.es/

