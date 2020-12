Llega Save Autónomos by AXA, el seguro que complementa las prestaciones de los autónomos Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 14:53 h (CET) • Seguro de vida, accidentes e incapacidad que complementa las prestaciones de la Seguridad Social Barcelona, 02 de diciembre de 2020.- Garantizar la tranquilidad del trabajador autónomo es uno de los principales objetivos de Save Autónomos by AXA, una nueva agencia de seguros digital que facilita la contratación de productos que complementan las prestaciones de la Seguridad Social en caso de accidente, enfermedad, incapacidad o seguros de vida.

Save Autónomos by AXA ofrece tres opciones de contratación online: los planes bronce, plata y oro, diseñados para que el trabajador autónomo pueda escoger la modalidad que cubre mejor sus necesidades económicas en el caso de que se viera impedido a trabajar con regularidad. De igual forma, Save Autónomos by AXA busca ayudar a que el autónomo disponga de medios para que su familia pueda realizar sus planes de futuro en el caso de que falte, ya que incluye un seguro de vida.

Uno de los compromisos de Save Autónomos es la practicidad, la rapidez y la claridad. Con esta filosofía en mente, la nueva página web tiene un diseño intuitivo, que guía al usuario durante el rápido proceso de contratación de este nuevo seguro para autónomos. Según explica Alejandro Albouy, CEO de Save Autónomos by AXA, “dependiendo de la opción escogida, y según el poder adquisitivo de cada cliente, se refuerza con mayor solidez la baja por enfermedad, accidentes y vida".

La nueva agencia de seguros Save Autónomos by AXA se diferencia de la competencia por ser clara, sencilla y transparente. Su objetivo es minimizar las inquietudes más frecuentes del trabajador autónomo, mediante productos de contratación inmediata que complementan con todas las garantías las prestaciones que recibe de la Seguridad Social.

Más información sobre Save Autónomos by AXA accediendo a: www.saveautonomos.com

