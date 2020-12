Generar documentos PDF accesibles según las nuevas regulaciones sobre documentos bancarios con DocPath V6 Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 08:09 h (CET) DocPath, líder en soluciones innovadoras de software documental, anuncia el cumplimiento con el Orden ECE 1263/2019 de Servicios de Pago que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020, generación de documentos PDF accesibles DocPath, líder en soluciones innovadoras de software documental, anuncia que tanto su herramienta de diseño DocPath® Designer v.6, como su potente motor de generación DocPath® DocGeneration Engine v6, ya permiten a los clientes de DocPath cumplir con la Orden ECE 1263/2019 de Servicios de Pago que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020.

Esta orden sobre accesibilidad en los documentos PDF dice que, los documentos PDF’s que una entidad financiera pone a disposición del cliente, deben ser compatibles con las aplicaciones que permiten la lectura de este tipo de documentos. Para que las personas con discapacidad visual tengan acceso pleno a esta información, es necesario que los PDF sean accesibles.

Los principales aspectos de accesibilidad tratados en los documentos PDF están orientados a ayudar a las personas con discapacidad visual. Sin embargo, existen más tipos de discapacidades, como las auditivas, motrices o cognitivas, que también hay que tener en cuenta a la hora de crear un documento PDF accesible. Las recomendaciones para hacer documentos PDF accesibles son similares a las que se dan para hacer páginas Web accesibles (HTML).

¿Cómo cumplir con la nueva Orden ECE 1263/2019, para generar documentos bancarios del cumplimiento de los Servicios de Pago, vigente desde el 1 de julio de 2020?

Para su realización se ha tomado como punto de partida las Directrices para la Accesibilidad de los Contenidos Web 2.0 (WCAG 2.0) del W3C.

El documento debe tener texto generado por ordenador

Los documentos PDF pueden ser principalmente de dos tipos:

Documentos escaneados, que son imágenes y necesitan de un proceso de OCR (Optical Character Recognition) para convertir las imágenes en texto.

Archivos de texto creados directamente por procesadores de texto o programas de diseño como DocPath® Designer v.6. Este tipo de documentos es susceptible de ser accesible.

El documento debe ser un pdf etiquetado (“tagged”)

Un documento PDF etiquetado es una versión de PDF que incluye tanto el contenido del documento como información sobre su estructura lógica y del orden de lectura, de forma que el documento pueda ser leído correctamente por los lectores de pantalla.

Un documento PDF correctamente etiquetado no garantiza su accesibilidad, ya que los documentos obtenidos serán tan accesibles como los documentos originales de los que parten. Si el documento fuente contiene imágenes para las que no se han proporcionado textos alternativos, el documento en PDF resultante carecerá de dichos textos alternativos y será, por tanto, inaccesible.

Orden lógico de lectura

Para que un lector de pantalla lea de forma eficiente la información de una página se deben proporcionar indicaciones para determinar el orden de lectura del texto. El orden de lectura de un documento puede no estar claro cuando se trabaja con columnas, tablas, etc, por lo que para especificar un orden lógico de lectura es necesario usar documentos PDF etiquetados que identifiquen los diferentes bloques y elementos del texto que forman la estructura del documento, como títulos, capítulos o cabeceras.

Texto alternativo para las imágenes

Para las imágenes se ha de proporcionar un texto descriptivo (texto alternativo) que pueda ser leído para proporcionar al usuario información sobre la imagen.

Lenguaje del documento

Los lectores de pantalla podrían leer los documentos de diferente manera según se esté usando un idioma u otro (diferente pronunciación, acento, entonación, etc.), por lo que es recomendable especificar el idioma en que está escrito el documento para hacerlo accesible.

Enlaces

El documento debería tener enlaces útiles y bien definidos a otras partes del documento, de forma que los usuarios puedan ir directamente a la sección que deseen.

Navegación

Un documento PDF accesible debería disponer de ayudas para la navegación y organización, como una tabla de contenidos, marcadores o cabeceras, de forma que se facilite al usuario el moverse por todo el documento sin necesidad de leer todo el contenido hasta encontrar lo que esté buscando.

El contraste de color

Para facilitar la lectura a las personas con deficiencias visuales, es importante tener en cuenta el contraste de los colores de los textos con el fondo del documento.

DocPath ha realizado un esfuerzo significativo para generar documentos accesibles mediante un proceso simple, claro y eficiente para permitir el cumplimiento de los Servicios de Pago de la Orden ECE 1263/2019, vigente desde el 1 de julio de 2020.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE. UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada DocPath Corp. Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

