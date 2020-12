La AECG y Arum Group firman un convenio para dar impulso internacional a la industria española del golf Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 16:17 h (CET) La Asociación Española de Campos de Golf valora altamente esta alianza con la compañía especializada en la gestión integral de resorts turísticos, y cuyo ‘expertise’ será compartido por los más de 180 campos de golf que la constituyen La Asociación Española de Campos de Golf (AECG) ha firmado un acuerdo de colaboración con Arum Group, una de las compañías más importantes de España en el desarrollo global de resorts turísticos de lujo y complejos residenciales asociados al mundo del golf, en su objetivo de posicionar aún más a la industria del golf española a nivel internacional y dar asesoramiento a sus asociados.

Arum Group, liderada por el empresario Jordi Robinat, es conocida por su trabajo en La Manga Club, en Murcia, y en Abama Resort, en Tenerife, y es una de las pocas firmas en Europa que puede gestionar de forma integral la creación y desarrollo de un resort turístico y residencial a la vez, realizando para ello estudios de mercado, la creación del proyecto de principio a fin, aportando el plan de negocio y de viabilidad, ejecutando la construcción y venta inmobiliaria, así como la promoción y gestión hotelera, además de aportar para el destino herramientas de marketing y comunicación que lo posicione en el mercado internacional.

Ahora, a través de esta nueva alianza con la AECG, Arum Group y su equipo prestarán su expertise en este campo a esta asociación sin ánimo de lucro que aglutina a más de 180 campos de golf, pasando a ser una de sus empresas de referencia como especialista en gestión de resorts de golf, prestando asesoramiento técnico de apoyo necesario a su Junta Directiva y a la propia Asamblea si fuera necesario.

Ambas entidades colaborarán de forma especial en la continua formación y actualización de conocimientos técnicos adecuados para la actividad desarrollada por la AECG y sus miembros. En este sentido, Arum se compromete como nuevo colaborador de la Asociación Española de Campos de Golf, a participar en la organización de actividades que promuevan las sinergias entre los resorts de golf españoles y también a la difusión de noticias clave del sector a nivel internacional, poniendo en valor las principales aportaciones de los resorts de golf miembros de la Asociación.

Este posicionamiento es un paso adelante en la estrategia de Arum Group, que cuenta con un equipo de profesionales expertos en el desarrollo de proyectos no solo en España, sino también en Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Marruecos, Paraguay y Uruguay, y que pretende ahora “poner toda la experiencia de más de 25 años vinculados al mundo de los resorts de golf, al servicio de todos los miembros que forman parte de la Asociación, con el objeto de que puedan optimizar su enorme potencial”, afirma Jesús Abellán, CEO de la compañía.

Por su parte, Claudia Hernández, presidenta de la AECG, valora esta iniciativa como muy positiva “ya que dentro de la oferta que España puede proyectar al mercado exterior en la recuperación de nuestro país en esta crisis sanitaria, los resorts de golf son una pieza clave como palanca económica de primer nivel. Para la Asociación, contar con un partner estratégico como Arum Group es clave para conseguir nuestros objetivos”.

Información para la prensa

La Asociación Española de Campos de Golf (AECG) es una organización empresarial sin ánimo de lucro creada para defender los intereses del negocio de la industria del Golf y que fue fundada en 2015. La AECG aglutina en la actualidad a un colectivo de más de 180 campos de golf de todo el territorio español y se trata de una Institución con vocación integradora, que pretende ser el nexo de unión de todos los eslabones de la cadena. Por ello, forman parte de la misma todas aquellas instalaciones situadas en el territorio español, que tengan al menos un campo de golf de un mínimo de 9 hoyos, incluyendo los considerados pitch & putt, con independencia de su modelo de negocio y de su conformación jurídica: asociaciones deportivas, sociedades mercantiles, etcétera.

La AECG tiene la intención de vertebrar el sector del golf en España generando valor añadido a sus empresas miembros, y por ello cuenta con una red de colaboradores que aportan valor y know how a la comunidad, posicionándose de forma consensuada ante los agentes económicos y sociales que interactúan en la industria del golf.

El origen de Arum Group se remonta a la década de los noventa, cuando Jordi Robinat, uno de los responsables de la puesta en marcha y posterior venta de los emblemáticos hoteles Palace y Ritz en Madrid, en España, se estableció por su cuenta. Lo hizo mediante la creación, en un primer momento, de Med Resort para luego formalizar la expansión de la compañía en el sector inmobiliario español bajo la marca Medgroup. Con esta empresa, Robinat impulsó en la costa española el concepto internacional de resort turístico mediante la integración de viviendas, hoteles, campos de golf, centros de spa y locales comerciales en un mismo destino.

Arum Group ha liderado en España la compra del terreno, el desarrollo, la administración, la reestructuración y la promoción de grandes centros turísticos en España como La Manga Club (Murcia); Abama Resort (Tenerife); Playa Macenas (Almería); Fuentes de Almuñécar (Granada); El Dorado Playa, Bonmont Costa Daurada, Golf Lumine y Passeig de Mar (los cuatro en Tarragona); el Solell de Sant Agnès (Barcelona); así como proyectos de construcción, de reforma y diseño de una veintena de hoteles, entre ellos el Hotel Dolce Sitges de 5* (Barcelona). Todo ello avala a Arum Group, la compañía sucesora de Medgroup, como una gestora de resorts altamente cualificada. A nivel inmobiliario cuenta además con un catálogo de más de 5.000 viviendas vendidas en toda España concentradas en el segmento de lujo.

Vídeos

Convenio de colaboración de la AECG y de Arum Group



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.