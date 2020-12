Tappx aumenta un 60% su plantilla desde el inicio de la pandemia Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 16:21 h (CET) El crecimiento de la compañía está provocado por un incremento del 479% de su división de performance, así como la captación de nuevos clientes, incluidos soportes, unido a una creciente demanda de su tecnología en los últimos meses Tappx, compañía líder de AdTech que ofrece soluciones de publicidad digital multiplataforma, ha experimentado un crecimiento del 60% desde marzo. El incremento ha sido impulsado por el crecimiento del 479% en los últimos nueve meses de la división de performance marketing, unido a la captación de nuevos clientes y soportes, así como a la creciente demanda de su tecnología.

“Tappx está muy satisfecha de que su modelo de negocio, que incluye asesoramiento consultivo y tecnología propia haya tenido una demanda constante desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Nuestra compañía ha evolucionado para convertirse en una organización verdaderamente ágil y digital, así como cien por cien escalable para dar la mejor respuesta a la nueva demanda. De manera particular, el nombramiento de Patricia Iglesias, nuestra nueva responsable de Recurso Humanos ha sido fundamental para sentar las bases del crecimiento futuro, no sólo de nuestra tecnología, sino, sobre todo, del talento dentro de nuestra compañía que permite realizar una labor de consultoría con los máximos estándares de calidad”, explica Daniel Reina, CEO de Tappx

Por su parte, Iglesias, señala que “la creación del departamento de en plena pandemia, ha supuesto un reto increíble. Y la clave para que todo haya funcionado y se haya desarrollado de forma óptima ha sido la colaboración entre Recursos Humanos, el CEO de la compañía y el responsable de la división de Tecnología. Personalmente, es el proyecto más difícil al que me he enfrentado en mis veinte años de trayectoria, pero también el más gratificante y creativo. Estoy enormemente agradecida a Tappx por recibirme con los brazos abiertos y hacerlo todo tan sencillo”.

Desde marzo la compañía ha realizado seis promociones y 17 nuevas contrataciones. En el primer apartado destacan los movimientos en la organización en el equipo de SSP (Supply-Side Platform). En él, Aitor Ruiz Fernández es el actual director de Operaciones. Judith Fàbregas ha sido nombrada Team Leader Supply Account Manager y Carla Gallardo Team Leader Demand Account Manager. Por su parte, el departamento IT, que interactúa directamente con los clientes, ha experimentado cambios significativos con la integración de la tecnología de Tappx en sus clientes. De esta forma se ha visto reforzado con los nombramientos de Rubén Arjona como Integrations Lead Developer, José Manuel Pérez Sevilla como Product Lead Developer y Esther Yébenes Dato como SysAdmin and DevOps Team Leader.

