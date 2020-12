El TTMovilidad de la Fundación Corell reivindica los servicios logísticos sociales para la España rural Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 13:17 h (CET) Mathis Mazué, colaborador del Think Tank Movilidad de la Fundación Corell, explica el caso de La Exclusiva, una compañía que ofrece servicios de logística en las zonas más despobladas de la provincia de Soria La provincia de Soria es una de las zonas más despobladas de España. Mathis Mazué, colaborador del Think Tank de la Fundación Corell, expone el caso de La Exclusiva, una compañía que entrega productos de los supermeercados a los habitantes de las zonas más deshabitadas.

Mazué expone: "¿Qué haría usted si viviese en un pueblo de Soria, con menos de 100 habitantes, perdido en una comarca sin tiendas? Seguro que llamaría a La Exclusiva. En Soria se encuentran empresas sociales innovadoras que buscan reducir la despoblación de la provincia, cubriendo las necesidades básicas de sus habitantes. En otras palabras, se encargan de entregar productos de los supermercados Leclerc, Día y otras tiendas a los habitantes de zonas despobladas de la provincia, sin exigir pedido mínimo y sin coste añadido para los clientes; en efecto, es el proveedor quien asume el coste del servicio. De esta forma, la empresa ayuda a 200 familias diarias, con el objetivo de contribuir al bienestar de los ciudadanos de la provincia de Soria".

Es importante resaltar que la Unión Europea define a la provincia soriana como un desierto demográfico. Según datos de 2018, la provincia de Soria tiene 88.600 habitantes, es decir, que la densidad de población es de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, diez veces más baja que la de España.

De hecho, la provincia lleva perdiendo población desde lo que el escritor Sergio del Molino llama “El Gran Trauma”, una emigración masiva que, en los años 50, desplazó a millones de personas de sus provincias a los polos de desarrollo de la España franquista.

Mazué explica: "No obstante, a consecuencia de la crisis sanitaria, se han repoblado los pueblos sorianos, ya que miles de personas han huido de las ciudades para teletrabajar desde lo que llamamos 'la España vacía'...Un toque de esperanza para una zona despoblada".

La Exclusiva es una empresa creada y gestionada por Victoria Tortosa, que se define como un sistema de logística social que ayuda a la población. Es un servicio rural para no dejar a personas aisladas sin acceso a productos de primera necesidad. Para alcanzar este objetivo, La Exclusiva camina cuatro días a la semana por las estrechas calles de los pueblos sorianos, mientras que hace entrega de los productos con sus furgonetas. Así, La Exclusiva crea verdaderas relaciones humanas con sus clientes.

Con respecto a la pandemia de la Covid-19, La Exclusiva tuvo que adaptarse. Antes de nada, la empresa tuvo que cumplir todas las medidas sanitarias y, posteriormente, realizaron un estudio de campo que les permitió saber cuáles eran las nuevas necesidades, a raíz de la pandemia y del confinamiento.

El resultado de este estudio llevo La Exclusiva a:

Contratar un trabajador más para poder llegar a todas las personas confinadas.

Arrancar micro formaciones en el uso de nuevas tecnologías, principalmente Smartphone, para personas mayores.

Crear un servicio de recargas, reparación y venta de aparatos electrónicos adaptados a la Tercera Edad.

Introducir un servicio de psicólogo vía telefónica para las personas solas. El futuro de la Exclusiva es desarrollarse para reducir la falta de servicio que existe en la España despoblada. Para alcanzar este objetivo es necesario elaborar un plan de réplica para saber cuál es el modelo más interesante y el más productivo (franquicia social, expansión propia, etc.).

Para ello, La Exclusiva realizó 7 estudios de campo en 7 provincias con contextos similares a Soria, con una inversión inicial de 40.000 € por provincia (Cuenca, Guadalajara, Teruel, Palencia, Burgos, Segovia y León).

Además, los servicios se amplían constantemente con nuevos proveedores. El objetivo es ser más polivalente, ampliando recursos para mejorar la calidad de vida.

Según Mazué:"En la España despoblada por falta de servicios, La Exclusiva aparece como la solución para mejorar la calidad de vida en los pueblos. Esta iniciativa permite a los pueblos tener un futuro. En síntesis, la empresa de Victoria Tortosa desarrolla herramientas de innovación social que permite decir que: 'Los pueblos son la vanguardia'".

