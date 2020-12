Anytime Fitness ficha a Enrique Iranzo como Director de Operaciones para España Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 12:37 h (CET) El líder mundial del fitness fortalece su estructura en España al nombrar a Enrique Iranzo Director de Operaciones. Con una dilatada experiencia en el segmento de la franquicia, el directivo de 48 años se incorpora a la compañía con el triple objetivo de reforzar el posicionamiento de la firma en todo el país, generar más confianza y mayor rentabilidad a los franquiciados y estandarizar las operaciones y los estándares de la red para garantizar su crecimiento a corto, medio y largo plazo Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes repartidos en más de 30 países, ha decidido reforzar su estructura en España con el nombramiento de Enrique Iranzo en calidad de Director de Operaciones de la cadena en todo el país. Con este puesto, de nueva creación, la cadena pretende estrechar los lazos que la unen con sus franquiciados, socios y proveedores, así como estandarizar las operaciones y los estándares de toda la red para facilitar y acelerar el crecimiento de la enseña en todo el territorio.

Con una experiencia de más de dos décadas en la franquicia y en el Retail, Enrique Iranzo, de 48 años de edad, llega a la cadena con el claro objetivo de generar más confianza y rentabilidad a los franquiciados de la red. Para lograrlo, el directivo – abogado y Máster en Comercio Exterior en ICADE- trabajará en la coordinación de varios de los departamentos que componen la central de Anytime Fitness Iberia (Expansión, Fitness, Soporte y Clubes corporativos).

“Es un gran honor formar parte de una cadena como Anytime Fitness, líder mundial en su sector, y trabajar con todo el equipo de la central en España para generar nuevas oportunidades de rentabilidad, crecimiento a sus franquiciados y desarrollo a la red”, sostiene el directivo, nacido en Madrid y residente en Valencia.

Será en la capital del Turia donde Enrique Iranzo seguirá basado, aunque lo estratégico de su posición en la cadena le llevará a estar viajando por toda España -con permiso de la pandemia de la COVID19- para poder dar soporte a los franquiciados que ya forman parte de la red de Anytime Fitness en el país como a aquéllos que están por venir.

Dos décadas de trabajo en Retail y Franquicia

Entre sus experiencias profesionales, Enrique Iranzo -trilingüe gracias a su dominio del Inglés, Español y Catalán- atesora las adquiridas en los retailers Carrefour, donde fue jefe de sección en varios centros de la cadena en Sevilla, y Mercadona para quien trabajó en calidad de abogado de su Departamento de Expansión en Valencia.

Tras pasar por el Grupo Rents (promotora de centros comerciales) como Responsable de Expansión, y trabajar para Grupo Número 1 en Tenerife, el mayor multifranquiciado del retail en España, Enrique Iranzo fue delegado de la consultora Mundo Franquicia en las Islas Canarias antes de asumir la dirección de Expansión y Franquicias de la cadena CeX con la que volvió a Madrid.

Padre de un niño se seis años, amante del deporte, cinéfilo y gran lector, Enrique Iranzo ha pasado su última etapa laboral unido a la multinacional Regus. Ahora, desde su posición de Director de Operaciones de Anytime Fitness España, apostará por traer a la compañía todo el ‘know-how’ adquirido en su trayectoria profesional para hacer que Anytime Fitness gane fuerza y liderazgo en el mercado nacional.

Refuerzo de la cúpula de Anytime Fitness Iberia

El nombramiento de Enrique Iranzo ha llegado sólo unos días después de hacerse oficial la elección de Tim Devereaux como director general de Anytime Fitness España, para quien el nombramiento de Enrique Iranzo es “una prueba más que evidente de la que importancia que España tiene para la cadena y del potencial que la compañía sigue viendo en este mercado”.

En 2020, y pese a los duros envites que la pandemia ha dado a la economía, Anytime Fitness ha conseguido ampliar su red en España con la apertura de dos nuevos clubes en Barcelona, concretamente en los municipios de Viladecans y Castelldefels. A esas dos aperturas se unió la llegada de un nuevo franquiciado a la familia de Anytime Fitness España. Se trata de Michael Alexis High, quien el pasado 24 de julio tomó las riendas del club de Ciutadella en Barcelona.

Anytime Fitness prevé seguir creciendo en España, y de cara a 2021 la cadena confía en retomar su plan de expansión tanto en aquellas Comunidades Autónomas donde ya está presente como en las que aún no se ha implantado. Para lograrlo busca abrir gimnasios de conveniencia de distintos tamaños que oscilen entre los 400 y los 700 metros cuadrados en núcleos urbanos que tengan más de 35.000 habitantes.

