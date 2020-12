Ewent amplía su línea de HUBs USB Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 12:29 h (CET) Con estas nuevas incorporaciones, Ewent ofrece una amplia gama que se adapta a la perfección a las necesidades de cada uno de los usuarios Los HUBs USB son uno de los productos que más se demandan para aumentar la productividad de los ordenadores ya que, muchas veces por falta de puertos, no se puede hacer el trabajo al 100%.

Ewent se ha caracterizado siempre por adaptarse a las nuevas demandas del mercado, como es este caso. La evolución tecnológica ha hecho que los USB y los puertos de los ordenadores que llegan al mercado hayan cambiado. Por ejemplo, los nuevos lanzamientos ya no disponen, en la mayoría de las ocasiones, de USBs normales sino de Tipo C.

Por este motivo, el fabricante ha incluido dentro de su gama dos nuevos productos con USB tipo C: EW1141 y EW1137, adaptándose así a la demanda actual y ofrece a sus clientes adaptadores para los nuevos portátiles, macbooks o ultrabooks con este tipo de puertos:

EW1141 es un HUB que añade al equipo 3 puertos USB 3.1. Gent1 (USB 3.0) y un puerto de conexión de red Gigabit. Es compatible con la versión anterior USB 2.0 y las especificaciones 10/100 Mbps una buena opción para tener puertos de máxima velocidad siempre disponibles.

EW1137 es un HUB de 4 puertos USB 3.1 Gen1 que soporta USB Superspeed y es muy fácil de llevar debido a su ligereza y diseño compacto. Es un dispositivo que solo hay que conectar y ya está listo para usar pues que no necesita una fuente de alimentación adicional por lo que es la mejor opción si se necesita conectar varios USBs a la vez.

Además de estas nuevas incorporaciones, la gama HUB USB de Ewent cuenta con varios tipos, desde los modelos más básicos y económicos hasta los más completos y equipados.

Los HUBs USB EW1138, EW1140, EW1134 y EW1136 son dispositivos con salida USB 3.1. que cuentan con 3 y 4 puertos Gen1. También, dispone de HUBs USB 2.0 (EW1130, EW1110, EW1123 y EW1122), entre los que destaca el EW1130 por sus 7 puertos disponibles, ideal para ordenadores con mucha potencia y alta carga de trabajo, que además dispone de un interruptor de encendido y apagado y admite 2.0 y 1.1.

Otro de los HUBs a destacar dentro de esta variedad es el EW1110 ya que, a diferencia del resto, es un USB flexible de 4 puertos con un funcionamiento óptimo y transferencia a alta velocidad. Además, es la solución perfecta para ampliar el PC tanto en casa como si se va de viaje porque, al ser flexible y ergonómico, es muy fácil de transportar.

En definitiva, la amplia gama de Ewent responde a todos los tipos de portátiles y PCs que hay hoy en día y a las necesidades de cada uno de los usuarios en cuanto a puertos requeridos para desempeñar su función, ya sea de entretenimiento o laboral.

