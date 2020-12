Aumenta el número de personas que realizan ejercicios de relajación tras la cuarentena para combatir el estrés El 46% de los españoles toman medidas para combatir el estrés, un 11,38% más que el año pasado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 1 de diciembre de 2020, 12:45 h (CET)

La Covid-19 está siendo sin lugar a dudas una montaña rusa constante para nuestra salud mental y a estas alturas, cuando esta situación está cerca de cumplir ya un año, el agotamiento emocional es más que evidente. La constante preocupación por nuestra salud y la de nuestros familiares, sumado a la próxima llegada de unas Navidades aún con muchas incógnitas, nos está sometiendo a ese sentimiento de estrés que nos provoca estar constantemente abrumados, sobrepasados y con una sensación bastante real de estar fatigados física y mentalmente.

Esto nos lleva a experimentar dolores de cabeza, problemas de sueño, ansiedad e irritabilidad, entre otros efectos nocivos que produce el estrés en la salud. De hecho, nueve de cada diez españoles declara haber sufrido estrés en los últimos 12 meses y el 90,50% afirma que el estrés impacta mucho o algo sobre su salud, según datos extraídos del III Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon.

No obstante, se ha notificado un aumento en el número de personas que toman medidas para evitar el estrés, que ha pasado del 41,3% de 2019, en el que la principal medida era recurrir a los medicamentos o antidepresivos (30,90% en 2019 vs 26,80% en 2020), al 46% de los encuestados en 2020, en el que el deporte es el principal protagonista. Tal es así, que más de la mitad de los encuestados manifiestan que realiza ejercicio físico o deporte para evadirse del estrés, entre los que cabe destacar el aumento de personas que realizan ejercicios de relajación y mindfulness, que pasa del 22% de 2019 al casi 39% en 2020.



Pero ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es una tradición budista de la meditación con más de 2.500 años de antigüedad, que nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones y nos da herramientas para desconectar de aquello que nos produce tensión. “Realizar ejercicios de relajación nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de control mental y a gestionar nuestras emociones” afirma Alvar Ocano, Gerente Médico de Aegon.

Esta práctica no solo ayuda a aliviar los efectos del estrés, también posee multitud de beneficios tanto para la salud mental como física:

Mejora la capacidad de concentración: hoy en día estamos sometidos a una sobrestimulación constante, con la complejidad que eso supone a la hora de concentrarnos en una sola cosa. Esta práctica nos enseña a mantener las distracciones a raya, proporcionando un mayor nivel de conciencia en lo que estamos haciendo en ese preciso instante

Combate el insomnio: esta práctica lleva al organismo a un estado de relajación total, alejando las preocupaciones y disminuyendo la activación cortical, lo que propicia un estado favorable para incitar el sueño y su calidad

Ayuda a mejorar la inteligencia emocional: el autoconocimiento de emociones, tanto propias como ajenas, ayudan a una mejor gestión de las relaciones interpersonales

Potencia la creatividad: centrarse en el momento actual hace que la persona se sienta más libre y creativa gracias al estado de calma que alcanza la mente, en el que las nuevas ideas tienen más espacio desplazando las emociones negativas como las preocupaciones

El 24% de los encuestados afirman que cuidar de su salud mental realizando ejercicios de relajación y mindfulness es el principal motivo para llevar una vida sana y el 19% señala que esta práctica les permite gozar de buena salud.

La tecnología puede ser una buena aliada Un 22% de los españoles declara haber utilizado algún tipo de dispositivo o aplicación para cuidar o hacer un seguimiento de su salud, siendo mayor el uso en hombres (24%) que en mujeres (20,4).

Si bien, el principal uso de estos dispositivos se relaciona con la actividad física y el deporte, principalmente para el control de pasos (65,1%), la práctica de deporte (46,5%) y controlar constantes vitales (34,8%), un 14% de los encuestados dice utilizarlos para realizar ejercicios de mindfulness y relajación, sobre todo más hombres que mujeres (15,2% vs 14,3%). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aumenta el número de personas que realizan ejercicios de relajación tras la cuarentena para combatir el estrés El 46% de los españoles toman medidas para combatir el estrés, un 11,38% más que el año pasado ¿Estoy tecnoestresado?: 8 señales de alarma Son pequeños gestos, rutinarios, que se han adueñado de nuestro día a día y que, sin embargo, pueden alertarnos de que estamos “tecnoestresados”: un nivel de abuso o exposición excesiva a los dispositivos electrónicos y a las TIC en general La tienda online donde encontrarás artículos sexuales de tu preferencia Cuándo quieres experimentar nuevas actividades para mejorar la intimidad de pareja, los juegos de cartas para una aventura sexual, son la opción ideal para mejorar la relación y descubrir nuevas formas de complacer a tu pareja La disfunción eréctil: ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede tratar? Por fortuna, existen soluciones para acabar con este problema tan extendido en nuestra sociedad El sexo de pago no paró a pesar del COVID-19 Los datos de Escort Advisor (motor de búsqueda de escorts en España): incluso durante los peores meses, el sector nunca perdió más del 30% de su negocio