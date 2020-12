Conoce las mejores planchas de pelo de la marca GHD que puedes adquirir en el mercado Un equipo integral que se destaca, en primer lugar, debido a su excelente relación precio-calidad Redacción Siglo XXI

martes, 1 de diciembre de 2020, 12:06 h (CET)

Las planchas de pelo GHD se han destacado en los últimos años como uno de los equipos estéticos más eficaces del mercado. Sus diferentes modelos profesionales logran los mejores resultados en un corto periodo de tiempo, garantizando un atractivo look y un cabello brilloso.

Mejores planchas de pelo GHD En el presente artículo, detallaremos las características de mayor relevancia de las mejores planchas de pelo GHD. Avanzados dispositivos te permitirán crear los mejores looks y disfrutar de un cabello totalmente saludable.

GHD Original Styler: la mejor relación precio-calidad Comenzamos la lista de las mejores planchas de pelo con el destacado modelo GHD Original Styler.

Un equipo integral que se destaca, en primer lugar, debido a su excelente relación precio-calidad.

Con esta plancha de pelo profesional podrás crear tus estilos y looks favoritos, ya que el equipo se adapta fácilmente para pelos largos, medios e incluso, los más cortitos. Gracias a ello, puedes variar entre el pelo liso, con ondas y rizos, todas las veces que lo desees.

Y, lo mejor de todo, es que no debes preocuparse por la integridad y cuidado de tu cabello debido a su avanzada tecnología de calor. Su sensor término te asegura una temperatura óptima de planchado de 185 grados C en todo momento.

Aunado a ello, entre sus características más atractivas se encuentran las placas contorneadas y basculantes, que te garantizan el mejor planchado adaptado a tus necesidades. Asimismo, no podemos dejar de mencionarte su sistema de rápido calentamiento que logra alcanzar la temperatura indicada en solo 30 segundos.

Plancha de pelo profesional GHD Gold Si buscas un modelo más avanzado, con resultados totalmente profesionales ya un accesible costo, la plancha de pelo GHD Gold es tu equipo ideal. Un dispositivo estético mucho más robusto que te ofrece ventajas como su tecnología Dual Zone para un rápido calentamiento, así como placas de mayor anchura.

No importa la longitud de tu cabello, ya que la plancha de pelo GHD Gold funciona de la mejor manera tanto con el pelo corto, como con las melenas más largas. Como te acabamos de mencionar, su tecnología de calor dual-zone permite crear los mejores looks en el menor tiempo posible y con la mejor temperatura para el cuidado de tu cabello.

En este sentido, la plancha posee en total dos sensores incorporados en sus placas que mantienen una temperatura óptima de 180 grados C. Nivel de temperatura que es alcanzado en tan solo 25 segundos.

GHD V Gold Max Styler Otra de las planchas de pelo más populares de la marca GHD es su increíble modelo Gold V Max Styler. Un equipo profesional de planchado que te garantiza los mejores y rápidos resultados gracias a sus grandes placas de 5 centímetros.

Su gran tamaño influye en su peso y, para algunas personas, es una plancha un poco pesada. Sin embargo, es una ligera desventaja que se compensa debido a que sus grandes placas logran abarcar una gran cantidad de cabello en una sola pasada.

De igual manera, entre sus aspectos más importantes debemos señalar sus placas recubiertas de la mejor cerámica de última tecnología. Una ventaja que permite obtener un perfecto alisado de manera instantánea. Además de su efectivo sistema de planchado, una de las variables que ha determinado su gran valor en el mercado ha sido la calidad de sus materiales. Es una plancha especialmente diseñada para garantizar un largo periodo de vida útil.

Plancha de pelo GHD Platinum + tecnología ultra-zone Finalmente, una de las mejores planchas de pelo GHD que puedes encontrar en el mercado es el modelo profesional Platinum +. Su tecnología ultra-zone pone a tu disposición una serie de sensores predictivos que logran mantener la temperatura ideal de las placas en todo momento.

Solo necesitas una pasada para obtener el mejor resultado. Asimismo, su diseño de eje único y exclusivo se encarga de mantener totalmente alineadas las placas, mejorando así tu control durante el planchado. Se trata de un exclusivo modelo con placas flotantes con la que podrás conseguir un deslizamiento sin necesidad de tirones o algún tipo de esfuerzo.

