“La protagonista de mi novela sufre, es víctima y culpable de su propia historia”. Aurora Villalba, escritora

Aurora Villalba acaba de lanzar su primera novela, “La voz de los retratos”, es una asignatura pendiente que tenía desde pequeña.

Ha escrito y publicado sus cuentos, premiados algunos de ellos y ahora acaba de ver la luz su primer libro.

Aurora, narra una historia inventada, basada en el ambiente social en el que se desenvuelve su vida cotidiana, la que ha vivido desde pequeña.

Ha escrito una novela en la que sus vivencias personales de la clase alta barcelonesa le han ayudado para centrar sus espacios, el olor de sus protagonistas y ha descrito ambientes irreales que la autora habría podido compartir en su imaginación y en su vida.

“La voz de los retratos”, según Villalba, habla de la vida de esas personas de la clase bien situada pero que, todos, absolutamente todos, también lloran, sufren, aman, y viven muchas emociones.

Aurora, acaba de parir su primera novela, le ha costado tres años, pero ya está en la página 120 de la segunda.

Hay que esperar este nuevo parto. En tiempos de pandemia y en otros tiempos, leer es fundamental, por suerte, tenemos a Internet que nos facilita la vida. El libro de Aurora también se adquiere online, no hay que esperar, hay que leerlo, no vaya a ser que el segundo ya esté llegando.

“La Voz de los Retratos”, ¿es su primera novela? Si, efectivamente, es mi primera novela

¿Cuándo comienza a escribir? Era la típica alumna que tenía mi diario, a veces escribía una historia suelta y la regalaba a una amiga, era algo que me gustaba hacer. Luego la vida te va arrastrando por sus derroteros, me casé con un hombre muy activo, nos pasábamos la vida viajando, tuve hijos, y escribir fue una actividad que durante años quedó arrinconada y cuando mis hijos fueron adolescentes se me ocurrió cursar algún estudio de tipo creativo, era una asignatura pendiente que tenía, quería aprender a escribir, a expresarme, y me inscribí en el Ateneu Barcelonés para hacer un curso inicial de tres meses, me rechifló y continué el recorrido completo para escribir cuentos. Tenía que empezar escribiendo cuentos, se me antojaba más asequible y sencillo. escribí todos los cuentitos de los ejercicios de clase, y en el penúltimo curso los tenía que poner en una especie de libro. un profesor me dijo: “Aurora, escribes muy bien, ¿por qué no intentas publicar?”. Nunca me lo había planteado, me parecía algo lejano y difícil, me sugirieron que me presentara a concursos, lo hice y comenzaron a darme premios.

¿Por qué cree que sus narraciones eran premiadas? A los jurados les interesaban mis historias, estoy segura de ello porque luego fui jurado de algunos concursos y lo que se valoraba era el contenido de las obras, si había muy buen contenido y una forma horrorosa de expresarse, tampoco podía ganar, las dos cosas van siempre muy unidas. Es difícil encontrar una buena historia mal escrita. Si no está bien escrita la historia no transmite.

¿Cuándo decide dar el salto a la novela? Gané un concurso convocado por un Ayuntamiento, era un libro de cuentos y lo publicaron, hasta aquel momento los premios en los certámenes literarios los había conseguido en convocatorias de un solo cuento. Después de aquel premio decidí que era el momento de empezar una novela ya que todo lo que había escrito como ejercicios de clase estaba publicado, esto me dio mucha seguridad, comencé un curso, en esta ocasión de novela y durante el curso estructuré “La voz de los retratos”, fue el inicio en la novela, después ya he continuado por mi cuenta.

¿Esta novela existiría si antes no hubiese escrito narraciones cortas? Tal vez no. No estaba segura de lo que escribía , y es posible que nunca me hubiera pasado por la cabeza que yo tuviese capacidad para llegar a escribir una novela. Es una especia de sueño que siempre había tenido pero que veía inalcanzable, se me hacía muy complicado, pero cuando ya tienes un libro de cuentos te das cuenta que palabra tras palabra, escribes un cuento, y cuento tras cuento escribes un libro.

Es más difícil de escribir un texto corto que uno largo Esto es lo que se dice, pero a un texto de 20 páginas le dedicas un tiempo, puedes darle mil vueltas sobre esas 20 páginas y no te pierdes en estructura, tienes una mínima organización, una novela son muchas páginas, no creo que sea más fácil un texto largo que un texto corto, ni al revés. Cada elemento tiene su dificultad y su facilidad, por ejemplo, el cuento, para mí, mi mayor problema que me presentaba es que nunca podía llegar a profundizar todo lo que yo quería, yo quería explicar mucho más pero el cuento se tenía que terminar.

Sus textos, ¿son fruto de la imaginación o responden a historias vividas personalmente? Es ficción totalmente, mis personajes son inventados, pero los espacios en los que se mueven mis narraciones lo son menos, alguien me dijo que intentara escribir sobre historias muy conocidas, para obviar el riesgo de caer en tópicos, pensé que tenía razón, y escribo sobre lo que conozco, sobre la gente que trato, sobre espacios que conozco, sobre emociones que conozco, sobre pensamientos, sobre aptitudes. Me baso en mi realidad, es difícil inventar de la nada, sin embargo no hay ninguna historia que sea autobiográfica, ni en mis cuentos ni en mi novela.

Una parte de su novela pasa en la Costa Brava, ¿hubiese podido inventar este trozo de costa? No lo sé, personalmente necesito conocer el entorno que describo, hay autores que escriben informándose primero y documentándose sin haber estado en el lugar, eso lo sabemos todos, hay historias que hablan de tiempos pasados que nadie conoció pero que se han documentado y han escrito libros sobre ello, yo me imagino que eso así es posible, pero dudo que se pueda dar el grosor a los espacios y a las personas que no se han conocido.

La protagonista de su novela, Lucía Romagosa, ¿tiene algo que ver con usted?, ¿o tiene que ver con alguna persona que conoció?, ¿o son muchas personas conocidas que han hecho que creara ese personaje? Lucía Romagosa tiene mucho de mí, pero no tiene nada de mi realidad, es como si yo me hubiera metido en Lucía para vivir otra vida,

¿Mejor o peor? Igual, todo es válido mientras lo que se consiga sea tu objetivo y el objetivo es plasmar lo que tú has decidido explicar y entonces a mi me sirve de mucho meterme en la piel de los personajes.

En su novela describe a la familia Doria como una familia que es perfecta, tiene todo, salud, dinero, poder, belleza y su protagonista, Lucía, queda fascinada con esta familia. Lucía conoce a los Doria en la adolescencia, y a partir de ahí voy desgranando el mundo fascinante que mi protagonista conoce de esa familia divertida y guapa. Ella viene de una familia tradicional, el padre es médico de cabecera, la madre enfermera, y al conocer a esta otra familia accede a otro tipo de formas de hacer, además de conocer un ambiente distinto al suyo. Los Doria son espectaculares, y sobre todo tienen mucho glamur, para Lucía es muy fácil fascinarse por el glamur, entra en la familia, y ahí se desarrolla la novela, hasta que llega a unas conclusiones que se ven al final de la novela en la que han pasado 30 años. Lucía tiene experiencias íntimas y personales casi con todos los Doria, yo voy explicando lo que le ha sucedido a la protagonista, a nivel de amistad, de enamoramiento.

Lucía, ha tenido malas experiencias, las quería olvidar todas, es una gran historia de glamur. ¿Es la historia de una mentira? Un amigo, muy glamuroso, en una ocasión me enseñó las fotos de la boda de su hija, era una familia con bastantes problemas, pero en las fotos estaban guapos, elegantes, sonrientes, parecía que eran muy felices, y ese encuentro fue el detonante para mi novela.

En esta novela quiere explicar que no todo lo bonito es bello y que la vida nos enfrenta a realidades muy traumáticas. Totalmente, todos los personajes de mi novela buscan la verdad de la vida porque el choque de las personas con la realidad existe y es verdad, hay una metáfora dentro de la novela, empieza la novela y se ve una barca que está surcando el mar y da una imagen de paz y de placer, luego, cuando esta barca se acerca, se ve que está sucia, hace frío, la gente está abrigada, hay mala mar y se mueve. Mi protagonista reflexiona ante esa imagen de paz que transmitía la barca y que no era más que una ilusión óptica. Esta distorsión también pasa a todos los niveles en la vida cotidiana.

Usted, en su novela, habla del tipo de vida que llevan personas que viven en la zona alta de Barcelona, personas que tienen un nivel económico o social alto, ¿describe este ambiente? Si, fundamentalmente sí. La novela muestra un nivel social, eso es evidente.

¿A las personas de este nivel social les interesa esta novela? Creo que sí, porque no demonizo a nadie, al contrario, todos sufren, no hay buenos y malos. Todos son buenos y malos, todos actúan en unas ocasiones bien y en otras mal, no demonizo en absoluto porque pienso que la alta sociedad no se puede demonizar, hay gente que sufre, hay gente buena, hay gente mala, hay gente responsable, hay gente trabajadora, irresponsables, etc. etc.

Usted es psicóloga, ¿le ha ayudado la psicología para descifrar el alma de sus personajes? Total y absolutamente, realmente lo que me interesa de las novelas, o de los cuentos, de los escritos en general, es ese punto, mis temas no son muy espectaculares, sin embargo lo que posiblemente es más interesante es la construcción del carácter de los personajes, expresan sus pensamientos, sus ensoñaciones, sus comportamientos. Prefiero una película intimista a una policíaca o de misterio, con las lecturas me pasa lo mismo, imagino que esto viene marcado por el mundo de la psicología pero también elegí el mundo de la psicología por algo, porque eso me interesaba.

¿Cómo es exactamente la historia que explica? La historia arranca cuando Lucía está en un acantilado esperando a un grupo de personas para lanzar al mar unas cenizas, nadie sabe quién es el difunto, llega la comitiva y mientras las cenizas están volando Lucía piensa en todo lo que ocurrido hasta llegar este momento inicial de la novela, la historia empieza y acaba con la misma escena.

¿Por qué se llama Lucía? Porque me encanta el nombre, lo cogí y ahora ya me he aburrido de él.

¿Ya le aburre su novela? No, he aburrido el nombre de la protagonista. Esta novela ya está, es lo que es, punto. Estoy escribiendo otra novela y tengo mi mente centrada en ella.

¿Cuánto tiempo trabajó en su primera novela? Mucho, exactamente no sé lo puedo decir, pero estuve trabajando en ella como unos tres años.

¿Cuál es su método de trabajo? No creo en la inspiración, hay que estar trabajando para que te llegue, soy muy disciplinada, por las mañanas me levanto, me voy a mis clases de danza, hago todos los recados de calle, vuelvo a casa, almuerzo, hago una pequeña siesta, y de cuatro y media a nueve horas de la tarde estoy trabajando, si algún día ha sido muy duro, he tenido alguna noticia muy tremenda, ha sido algo que me ha angustiado mucho, paso de trabajar, de lo contrario trabajo todos los días.

En estos momentos en que la Covid-19 nos está atacando, ¿cómo trabaja? El confinamiento me sirvió para tirar adelante mi novela, afortunadamente el virus no nos ha afectado de forma alarmante, cuando escribo me aíslo de todo, estoy preocupada como lo está todo el mundo, por un lado tenemos el problema sanitario y por otro el económico y realmente es demencial lo que está ocurriendo, y lo que va a ocurrir. Para ponerme a escribir no me ha afectado en absoluto, todo lo contrario, en los días de confinamiento he trabajado más que nunca, porque la escritura necesita muchas horas de dedicación, y sin el confinamiento siempre van surgiendo cosas y si atiendes todas las invitaciones y llamadas, te encuentras que ha pasado la semana y has trabajado dos días. Durante el confinamiento había que estar en casa, me fue de perlas para trabajar y avanzar mucho, no estoy sufriendo esta crisis de una forma especialmente dolorosa, estoy preocupada pero lo sobrellevo, lo he aceptado como algo que ha ocurrido y como no está en mi mano solucionarlo tengo que esperar y ya está.

¿Por qué es la editorial Libros de Seda la editora de su novela? Envié la novela a varias editoriales y Libros de Seda se interesaron en ella, tienen la sede a caballo entre Madrid y Barcelona, aunque el domicilio social está en Madrid. Afortunadamente, y más en estos momentos, la novela también se puede comprar online. “La voz de los retratos” ya es una adolescente que está corriendo por el mundo, ya he hecho por ella todo lo que podía, ya anda sola.

En su novela habla mucho de sentimientos, hay personas a las que no les gusta conocer sus sentimientos En eso tiene toda la razón pero, sin embargo, contemplar como en una novela otros están experimentando los mismos sentimientos que ellos les calma, no quieren reconocer sus emociones pero cuando las ven reflejadas en otros se sienten afines porque piensan no soy el único.

¿La protagonista de su novela ha sido maltratada? En la novela hay malos tratos psicológicos, pero no le suceden a la protagonista, los padece un personaje secundario, trato de muchos temas en esta novela, la protagonista sufre, es víctima y culpable de su propia historia.