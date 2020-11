Koolnova presenta purificadores para desinfectar los hogares en tiempos de pandemia y reuniones familiares Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 20:09 h (CET) Koolnova ofrece productos para la purificación del aire, para conseguir respirar un aire más limpio y libre de virus y bacterias gracias a la tecnología PCOTM Llega la bajada de temperaturas y crece la preocupación de los españoles por la calidad del aire en lugares cerrados, al no ser confortable permanecer en el exterior o mantener ventanas y puertas abiertas permanentemente. Según los expertos, la solución está en la utilización de purificadores de aire que disponen de tecnología PCOTM, la cual combina lámparas UV, fotocatálisis e ionización, todas estas tecnologías se vienen utilizando desde hace años.

KOOLNOVA ofrece un amplio abanico de productos para la purificación de aire bajo la tecnología PCOTM. Dichos productos tienen certificaciones de la UL y UE. Además, de una eficacia demostrada frente al SARS-Cov-2 gracias a un estudio realizado por la Universidad de Milán.

Respirar aire limpio de virus y bacterias entre otros (mohos, alérgenos, olores, polvos ultrafinos, compuestos orgánicos y volátiles) es muy importante para la salud. Las estadísticas muestran que los espacios cerrados son uno de los focos más importantes de transmisión en la pandemia, debido a la facilidad de propagación a través de las partículas que flotan en el aire.

En este aspecto, los sistemas de climatización y/o ventilación de los que ya se dispone en los hogares, además de regular la temperatura son capaces de crear espacios saludables. Para ello solo hay que incorporar el módulo DUST FREE que mejor se adapte a cada necesidad.

Para evitar posibles contagios se aconseja instalar purificadores, o lo que es lo mismo sistemas de sanitización activos como los Módulos DUST FREE. Sistema bajo la tecnología PCOTM que además de filtrar el aire eliminando las partículas en suspensión, desinfecta tanto los ambientes como las superficies de los espacios interiores e incluso los tejidos que en ellos se encuentran. La instalación de estos módulos junto con las medidas que ya se toman cada día, lavado de manos… ayuda a mantener el hogar libre de virus.

En esta línea, el Gobierno de España de la mano del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo ha desarrollado una guía con las últimas novedades en desinfectantes y métodos de desinfección frente al SARS-CoV-2. Ensayos científicos, realizados por laboratorios y diferentes universidades, como la Universidad de Milán, demuestran la efectividad de la tecnología PCOTM en la reducción de la carga bacteriana y efectividad demostrada frente al COVID-19.

La tecnología PCOTM se basa en el principio natural de la fotocatálisis, imitando el comportamiento de la naturaleza, gracias a la utilización de una lámpara UV de alta intensidad y de una estructura de panel de abeja catalizadora de Ti02. Estos módulos generan una reacción fotoquímica que une una molécula adicional de Oxígeno al hidrogeno preexistente y a la humedad presente, generando H2O2 (peróxido de hidrógeno) de alta eficiencia desinfectante.

El peróxido de hidrógeno, más usualmente denominado como agua oxigenada, generado no excede los 0,02PPM, pero tiene una eficiencia muy alta en la destrucción de la carga microbiana, tanto en aire como en las superficies.

¿Existe alguna opción para las reuniones navideñas?

Se ha anunciado recientemente las restricciones para las próximas reuniones navideñas, limitaciones en cuanto al número de personas, horarios... Lo que lleva a pensar que estas navidades serán un poco diferentes.

Aunque el uso de purificadores en espacios cerrados no nos libra de cumplir las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, lo cierto es que los expertos coinciden en señalar que el uso de estos dispositivos es un apoyo esencial para la protección de los nuestros en el ámbito del hogar. Pero para ello es importante dejarse asesorar por expertos en calidad de aire e instalar solo dispositivos que ofrezcan garantía y seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Koolnova presenta purificadores para desinfectar los hogares en tiempos de pandemia y reuniones familiares SEO en un Click apuesta por el teletrabajo de forma indefinida La Tentación Ibérica 4.0, Rodilsa da el salto digital En industria 4.0 bcb se consolida, junto con FLIR, con nuevas soluciones basadas en termografía infrarroja AleaSoft: Subidas de precios en los mercados de energía durante los últimos días de noviembre