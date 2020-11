SEO en un Click apuesta por el teletrabajo de forma indefinida Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 17:38 h (CET) La situación actual causada por el coronavirus hace que cada vez más empresas se planteen el teletrabajo Desde que en marzo llegase el coronavirus, son muchos los cambios producidos en la sociedad. Las empresas han tenido que modificar sus modelos de trabajo para poder seguir ofreciendo sus servicios.

Tanto la digitalización de las empresas que no estaban presentes en internet como el teletrabajo para aquellas empresas que pueden llevarlo a cabo, son dos de los grandes cambios vividos.

Desde SEO en un Click, empresa de diseño de páginas web, han optado por apostar por el teletrabajo de forma indefinida, ya que consideran que el teletrabajo no son unas vacaciones, sino otro sitio desde el que desempeñar el trabajo diario y al ser posible para todos los puestos de la empresa, apuestan por ello.

Marta Ciruelos, CEO de SEO en un Click, comenta “para nosotros es fundamental el teletrabajo ya que parte de nuestro equipo vive fuera de Madrid, donde tenemos la oficina principal. Al ser posible para todos los empleados de la empresa, hemos optado por ofrecer teletrabajar a todos, y solo ir a la oficina en caso de necesidad”.

Para que el teletrabajo sea algo productivo, es importante seguir una serie de recomendaciones:

Poner el despertador como si hubiese que ir a la oficina

Marcar una rutina y levantarse a una hora razonable para empezar con el trabajo del día como si se desarrollase en la oficina.

Quitarse el pijama y “arreglarse” para trabajar

No es necesario maquillarse como una puerta ni ponerse zapatos de tacón de aguja, pero es fundamental quitarse el pijama y ponerse ropa cómoda, provocar un cambio en el cerebro para que no entre en bucle.

Escoger un espacio cómodo

El espacio elegido para trabajar es muy importante, encontrar un espacio tranquilo, con luz y amplitud ayudará en el desempeño de las tareas.

Organizar la agenda

Antes de empezar a trabajar, organizar las tareas a realizar en el día y marcar horarios y objetivos diarios.

Mantener contacto con otros compañeros

Aunque no se tenga contacto físico con los compañeros, es bueno estar en contacto a través de plataformas como Skype, whatsapp, hangouts, etc.

Separar el ocio de las obligaciones laborales

El teletrabajo aporta flexibilidad, pero no hay que invertir el tiempo de trabajo en ocio ni viceversa.

Descansar cada 2 horas

Programar un parón de 5 minutos cada 2 horas para estirar las piernas y que los músculos se relajen.

