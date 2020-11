Elder Laboratorio apuesta por soluciones para frenar el COVID-19 Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 17:21 h (CET) Tratamientos de desinfección frente al COVID-19, mascarillas y dispensadores como soluciones Elder Laboratorio, inició su actividad como laboratorio agroalimentario de análisis de alimentos y aguas en el año 2000. A lo largo de su trayectoria, ha buscado la excelencia en la prestación de su servicio. Desde entonces, Elder Laboratorio ha ido creciendo e incorporando nuevas tecnologías y servicios , con el fin de poder ofrecer a sus clientes, soluciones integrales.

Con la llegada del COVID-19 y la multitud de cambios traídos consigo, han optado por ofrecer a sus clientes soluciones para frenar el virus.

"Desde que empezó la pandemia no hemos parado de recibir peticiones de soluciones frente al COVID-19", comenta Ángel Hurlé, CEO de Elder Laboratorio. "Nos demandan sobre todo soluciones de desinfección para todo tipo de superficies y desinfección aérea mediante nebulización".

Estas son algunas de las soluciones más demandadas por sus clientes:

MASCARILLA HIGIÉNICA DESECHABLE 3 CAPAS

Mascarilla higiénica desechable fabricada en 3 capas, color verde, conforme la norma EN 14683:2014 y marcado CE, con gomas elásticas de fijación. Prevención sólida contra partículas sólidas y líquidas del aire.

MASCARILLA FFP2 COVID-19

Mascarilla FFP2 de algodón antibacteriano. Normas GB2626:2006/EN149:2001+A1:2009 preparada para proteger de patógenos como bacterias o virus, aerosoles y líquidos no tóxicos. Eficacia de filtración mínima >95% (BFE).

DISPENSADOR: XIBU DISINFECT PARA GEL HIDROALCÓHOLICO

Dispensador Xibu automático para gel hidroalcohólico. Indicador de nivel de llenado con LED. Depósito de reserva. Dosificación ajustable. Suministro eléctrico mediante pilas o enchufe. Envase hermético, ningún riesgo de contaminación microbiana del consumible. Bloqueable con llave.

SOLUCIÓN: SEPT LIQUID SENSITIVE

Desinfectante de manos: Solución alcohólica lista para su uso para la desinfección higiénica de manos con eficacia virucida. Efectivo bactericida y fungicida. Efectividad contra norovirus, poliovirus, adenovirus y rotavirus. Exento de perfumes y colorantes. Dermatológicamente testado.

DISPENSADOR GEL HIDROALCÓHOLICO MANUAL

Dispensador para gel hidroalcohólico manual, válido también para jabón líquido. Fácil mantenimiento y posibilidad de reemplazar las bombas.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO + SOPORTE DE SUELO PARA JABÓN O DESINFECTANTE

Soporte de suelo en Acero inoxidable de alta calidad. Incluye dispensador automático híbrido Summit BKSS. Válido para jabón y para desinfectante. Se puede adaptar al dispensador un soporte de suelo o de escritorio.

SOLUCIÓN: GEL DESINFECTANTE DERMEX 730

Gel desinfectante con base alcohol antiséptico, testado dermatológicamente para la piel sana, de rápida evaporación, con formulación hidroalcohólica que limpia y desinfecta sin necesidad de aclarado con agua. Cumple normas: UNE-EN 1040:2006, UNE-EN 1500:1998, UNE-EN 1276:2010, UNE-EN 13624:2004.

BACTERICIDA LUBACIN A-DA: AMONIO CUATERNARIO

Es un poderoso bactericida formulado a base de amonio cuaternario específicamente para uso en industria alimentaria para desinfectar todo tipo de superficies y materiales. Formulado sin colorante ni perfume y evapora rápidamente por su alto contenido en alcohol. Cumple con la norma UNE-EN-13697. Autorizado para Industria Alimentaria Nº Rtro. 14-20-02976 HA.

