Parking Fácil aconseja sobre las nuevas normas de tráfico del 2021

lunes, 30 de noviembre de 2020, 15:21 h (CET) Disminuir los accidentes de tráfico por culpa del exceso de velocidad y las distracciones al volante es uno de los aspectos más destacados de las nuevas normativas de tráfico que entrarán en vigor en 2021 El Consejo de Ministros se ha reunido el pasado martes 10 de noviembre para aprobar un paquete de reformas legales que modifican de manera sustancial la legislación en materia de tráfico y circulación.

El objetivo principal de estas nuevas normas de tráfico es disminuir en un 50% los fallecidos y heridos graves durante la próxima década. Para ello se usará un nuevo modelo de seguridad vial donde el exceso de velocidad al volante juega un papel importante.

El exceso de velocidad ha sido uno de los aspectos más tratados debido a que se trata de una de las principales causas de accidentes de tráfico. El Reglamento General de circulación modifica la velocidad en las ciudades: 30 km/h en vías con un único carril por sentido de circulación, 50 km/h en vías de 2 o más carriles por sentido y 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada.

¿Cómo mejorar la seguridad en carretera en áreas muy transitadas?

La respuesta es mediante reductores de velocidad, bandas transversales o badenes. Son cada vez más habituales en las carreteras de todo el país, especialmente en zonas urbanas con tránsito abundante, como las próximas a colegios, áreas residenciales, etc., y su principal objetivo es reducir la velocidad durante ese tramo de peligro.

Pero no todo son ventajas, también existen inconvenientes tales como la incomodidad en la conducción, un mayor desgaste del vehículo o el aumento de ruido. Para evitar estas desventajas, se estableció una Normativa del Ministerio de Fomento, que todos los badenes deben cumplir. En Parking Fácil han aplicado estas nuevas normas en todos sus reductores de velocidad y badenes para vías urbanas, de esta forma se garantiza una completa seguridad vial.

Esta normativa aplicable a toda la red de carreteras del Estado refleja los tramos en los que no es posible la colocación de reductores de velocidad, las dimensiones que deben tener, la altura máxima dependiendo de la vía en la que se coloquen y los materiales con los que tienen que estar fabricados.

Parking Fácil tiene en su web y tienda online reductores de velocidad fabricados con materiales resistentes y duraderos que no se deforman con el tiempo. Además, cuentan con mucha información para la fijación de los reductores en el asfalto y sobre la normativa a la que se ha estado haciendo referencia.

