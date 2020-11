Los Premios a la Investigación Mutual Médica aumentaron hasta los 40.000 € en el año de su centenario

El acto de entrega de los Premios a la Investigación Mutual Médica se celebró el pasado 24 de noviembre de forma virtual, para preservar la salud de los asistentes. Los premios están formados por la Beca Mutual Médica, dirigida a médicos jóvenes, que ha experimentado un incremento del 39% en trabajos presentados en relación a la anterior edición, y el Premio Dr. Font, un reconocimiento a médicos con experiencia en investigación, que ha crecido un 22% en participación La Fundación Mutual Médica, en su compromiso con el desarrollo y avance científico de la medicina, entregó el pasado 24 de noviembre los Premios a la Investigación Mutual Médica, en un acto virtual, para preservar la salud de los asistentes al evento.

Abrió el acto de entrega de los premios el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación Mutual Médica, que tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los médicos por su entrega durante la crisis que estamos atravesando: “El COVID-19 está produciendo grandes estragos en nuestra sociedad y creo que es justo resaltar el importantísimo papel que los médicos están haciendo para atajar la pandemia. Es un orgullo pertenecer a este colectivo de profesionales que, a pesar de las enormes dificultades con las que se está encontrando, está demostrando una enorme capacidad de trabajo y de buen hacer. No puedo olvidar a todo el resto de profesionales sanitarios, que también están dejándose la piel en esta lucha tan dura”. Así reconocía el presidente de la Fundación Mutual Médica la labor de los sanitarios en una de las crisis sanitarias más importantes de los últimos tiempos y resaltaba que, a pesar de la pandemia, “hemos batido el récord de trabajos presentados, tanto a la Beca como al Premio Dr. Font”. En total, la presente convocatoria ha contado con más de 250 estudios presentados, sumando proyectos y artículos de investigación, lo que ha representado un aumento de la participación respecto a la edición anterior del 39%, en el caso de la Beca, y del 22%, en el caso de Premio Dr. Font.

“La calidad de los trabajos hace muy difícil escoger a los ganadores y motiva debates muy interesantes y enriquecedores para los propios miembros del jurado”, indicaba el Dr. Andreu durante su intervención.

La presidenta de los Premios a la Investigación Mutual Médica, la Dra. M. Pilar Tornos (también tesorera de la Fundación Mutual Médica), fue la encargada de conducir la entrega de premios a los ganadores de la edición 2020. Antes de dar a conocer a los ganadores de esta convocatoria, la Dra. Tornos destacó la variedad de especialidades médicas participantes y la variedad de provincias de procedencia de los trabajos, que representan a toda la geografía española. También alabó la gran calidad de los proyectos valorados por el Jurado, así como el currículum de los investigadores. “Es un motivo de esperanza en el futuro constatar como los médicos jóvenes, aún y estar trabajando muy duro en labores asistenciales, mantienen la ilusión por la investigación y la curiosidad científica. Desde Mutual Médica estaremos a su lado para ayudarles en todo lo que necesiten”.

Los Premios a la Investigación Mutual Médica están formados por dos galardones diferentes:

Beca Mutual Médica, dirigida para los médicos jóvenes, residentes de último año o que hayan acabado el MIR en los últimos 3 años. Con motivo del centenario de la mutualidad de los médicos, como principal novedad para la edición de este año, se ha aumentado la dotación de la Beca Mutual Médica, que ha pasado de los 10.000 € a los 25.000 € para el ganador. Los accésits también han incrementado su aportación, que ha pasado de 4.000 a 5.000 € cada uno.

Ganadores Beca Mutual Médica 2020

Ganador: 25.000 €.

Dr. Aleix Olivella San Emeterio

Especialidad: Cardiología.

Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona)

Investigación:

“Estudio sobre la influencia de la aloreactividad de memoria B y T en el rechazo y vasculopatía del injerto en trasplante cardíaco”.

Accésit: 5.000 €.

Dra. Ana Díez Izquierdo

Especialidad: Pediatría

Hospital Universitario de la Vall d’Hebron (Barcelona)

Investigación:

“Determinación de la utilidad de la nariz electrónica como herramienta en el seguimiento precoz de exacerbaciones en pacientes pediátricos (4-18 años) con patología respiratoria. Proyecto Pinocchio”.

Accésit: 5.000 €.

Dra. Lorena Estepa Pedregosa

Especialidad: Pediatría

Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz)

Investigación:

“Monitorización respiratoria mediante ecografía pulmonar y diafragmática en niños sometidos a sedoanalgesia”.

Premio Dr. Font, dirigido a médicos, primeros firmantes de un artículo de investigación médica con aplicación potencial en la práctica médica. Este galardón premia al autor con 3.000€ y contempla dos posibles accésits de 1.000 € cada uno.

Ganadores Premio Dr. J Font 2020

Ganador: 3:000 €.

Dr. Carles Subirà Cuyàs

Especialidad: Medicina Intensiva.

Althaia Red Asistencial Universitaria de Manresa (Barcelona).

Artículo de investigación:

“Effect of Pressure Support Ventilation versus T-piece Ventilacion Strategies during Spontaneous Breathing Trail on Successful Extubation among Patients receiving Mechanical Ventilation. A randomized clinical trial”.

Revista: “JAMA”

Accésit: 1.000 €.

Dr. Oriol Roca Gas

Especialidad: Medicina Intensiva.

Hospital Universitario de la Vall d’Hebron (Barcelona)

Artículo de Investigación:

“An Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy”.

Revista: “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”

Accésit: 1.000 €.

Dra. Mª del Carmen Sayón Orea

Especialidad: Medicina del Trabajo, Preventiva y de Salud Pública.

Instituto de Salud Pública de Navarra.

Artículo de Investigación:

“Effect of a Nutritional and Behavioral Intervention on Energy-Reduced Mediterranean Diet Adherence Among Patients With Metabolic Syndrome: Interim Analysis of the PREDIMED-Plus Randomized Clinical Trial”.

Revista: “JAMA”

Clausuró el acto el presidente de Mutual Médica, el Dr. Luis A. Morales, que felicitó a los ganadores y a todos los que han hecho el esfuerzo de presentar sus estudios, “porque gracias a todos ellos avanza la investigación y mejoramos la sociedad”. El Dr. Morales también tuvo unas palabras relativas al centenario de la mutualidad de los médicos: “la historia de Mutual Médica es una historia de adaptación constante a las necesidades de los médicos. Mutual Médica se fundó para proteger al médico en los momentos de mayor necesidad. Y, por suerte, es una historia de éxito”.

La Fundación Mutual Médica busca con estos premios anuales incentivar la investigación médica: desde la creación de nuevas terapias, el desarrollo de herramientas diagnósticas innovadoras o la cura de enfermedades, entre otros avances en la salud.

Los Premios a la Investigación de Mutual Médica llevan otorgándose desde el año 1991 y más de 75 médicos han logrado la Beca en todo este tiempo. Junto al Premio Dr. Font, son cerca de 100 médicos investigadores premiados por la mutualidad de los médicos. Sin investigación constante y de calidad no sería posible seguir con los avances científicos. De ahí el compromiso de la mutualidad de los médicos para los médicos en promover la investigación.

En el actual contexto de epidemia, se hace más importante que nunca promover la investigación médica en la búsqueda de avances. Encontrar recursos y financiación para esta investigación resulta difícil y por eso desde la Fundación Mutual Médica se crearon los Premios a la Investigación Médica hace ya 30 años.