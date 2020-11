Silentiumpharma, una parafarmacia online diferente Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 15:01 h (CET) Sale al mercado una nueva parafarmacia online Silentiumpharma.com, para ofrecer un servicio cada vez más actual y acorde con la realidad. Con el soporte real de Farmacia Iribertegui situada en Burlada (Navarra), con una experiencia de 36 años en este sector y con un equipo de farmacéuticos con amplia trayectoria en la atención al público, comienza la andadura de un nuevo soporte cada vez más demandado por los clientes Ponerle cara, emoción, conocimientos y cariño a un proyecto de comercio electrónico en el área de parafarmacia, es el reto que se ha planteado este nuevo portal, Silentiumpharma quiere ser una parafarmacia online diferente.

Con una filosofía clara y concreta se plantea realizar una venta ética, definida como la capacidad de transformar los conocimientos en recursos más allá de los puramente económicos. Para Silentiumpharma esta idea es central.

Para desarrollar este proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar y multicultural; personas todas ellas entregadas en su labor diaria de servir al público desde Farmacia Iribertegui. Su equipo formado por 3 farmacéuticos especialistas en el área de la nutrición humana, cuenta también con una especialista en comercio internacional que realiza labores de difusión en redes sociales del proyecto, desarrollo de un blog, imagen e ideas sobre la estética de la página, y gestión en general. Cuenta también con personas en el área administrativa y de gestión. Otro de los pilares es una especialista en nutrición orientada a la salud y las emociones. Servicio de coaching para la nutrición y la salud.

La parte más técnica y la estrategia digital está bajo la dirección de la empresa WTS (Way To Success) con sede en Madrid.

Silentiumpharma presenta un servicio concreto que va más allá de la venta, consciente de cubrir una necesidad de comunicación y asesoramiento en áreas tan importantes como la nutrición actual y la dermo farmacia.

36 años de estudio, servicio y observación en el sector farmacéutico que se van a entregar a una realidad en el comercio y la comunicación.

Un servicio dirigido a ayudar y solucionar dudas y problemas de un público concreto que busca cada días más respuestas en temas relacionados con la salud y la nutrición, intentando entregar un punto de experiencia virtual, ágil y atractivo. Establecer relación estrecha entre los conocimientos y las personas, hoy más que nunca que todo cambia tan rápido, es uno de los objetivos de Silentiumpharma.

"Cuando las emociones tienen razón, seguro que las tecnologías funcionan"

Trasladar la experiencia persona a persona a un proceso virtual de compra, es el gran reto que se plantea este nuevo portal.

