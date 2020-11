EDP España selecciona a APlanet para mejorar la gestión de datos de sus procesos de sostenibilidad Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 14:45 h (CET) La startup ha sido uno de los nueve finalistas de la Starter Business Acceleration, la aceleradora global que impulsa iniciativas con soluciones innovadoras para la industria energética, a la que se presentaron 800 proyectos. EDP está probando los módulos ‘APlanet Sustainability’, para recopilar, consolidar y analizar su información no financiera, y ‘APlanet Materiality’, para identificar y gestionar los aspectos clave para la compañía en materia de sostenibilidad APlanet, empresa española especializada en tecnología aplicada a la gestión de la sostenibilidad, ha sido seleccionada entre un total de 800 proyectos como uno de los nueve finalistas de la convocatoria 2020 de la Starter Business Acceleration, la aceleradora global de startups promovida por el Grupo EDP para impulsar iniciativas y soluciones innovadoras aplicables a la industria energética. Gracias a este reconocimiento, la compañía está desarrollando un piloto para ayudar a EDP España a mejorar la eficiencia en la gestión de datos de sus procesos de sostenibilidad.

APlanet es una plataforma tecnológica que permite a todo tipo de organizaciones gestionar de forma automatizada y mucho más eficiente sus actividades de responsabilidad social corporativa (RSC) y sus planes de sostenibilidad basados en criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Su objetivo es poner la tecnología al servicio del desarrollo sostenible, a través de herramientas que favorecen la optimización de los recursos destinados a estos fines para mejor su impacto positivo en la sociedad.

La plataforma es escalable, y cuenta con cuatro módulos diferentes que se pueden contratar conjuntamente o por separado con un modelo de pago por uso (SaaS). En el caso de EDP España, se ha interesado por probar el funcionamiento de dos de ellos. El primero es ‘APlanet Sustainability’, un gestor de datos no financieros capaz de recopilar, centralizar y consolidar en un mismo lugar con máxima fiabilidad toda la información procedente de los diferentes departamentos de la compañía, favoreciendo así el análisis avanzado de los datos y una mejor detección de riesgos, así como la realización de informes de forma más ágil, a partir de métricas basadas en estándares globales.

"Con ‘APlanet Sustainability’ esperamos mejorar la compleja gestión de los datos de sostenibilidad en todos nuestros negocios, respondiendo así a nuestros compromisos de reporting tanto internos como externos. Tenemos una gran confianza depositada en esta herramienta, que durante el proceso de selección de la Starter Business Acceleration nos ha conquistado por su simplicidad y su eficacia, y ya estamos percibiendo los beneficios de su uso", sostiene Alfredo Menéndez Morán, responsable de Sostenibilidad y Mejora Continua de EDP España.

El segundo módulo que está testando la compañía energética es ‘APlanet Materiality’, una herramienta innovadora para generar análisis de materialidad, que en el ámbito de la RSC se refiere a los asuntos especialmente relevantes para la sostenibilidad de una organización, es decir, aquellos directamente relacionados con sus principales impactos y riesgos. Para ello, esta herramienta incluye funcionalidades de escucha activa, benchmarking y encuestas a los grupos de interés, a través de los cuales se genera una matriz que ayuda a identificar cuáles son esos aspectos prioritarios y a llevar una gestión estratégica de la sostenibilidad.

"Para nosotros es una enorme satisfacción tener la oportunidad de trabajar con un líder del sector energético como es EDP, que mantiene un sólido compromiso con la sostenibilidad. Confiamos en que a través de nuestra plataforma podremos ayudarle a mejorar sus metodologías y procedimientos internos de gestión en este ámbito, con el fin de que pueda responder con mayor eficacia a los requerimientos de un sector cada vez con una implicación mayor con el desarrollo sostenible", apunta Johanna Gallo, cofundadora y CEO de APlanet.

