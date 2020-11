Embutidos España homenajea a los "Héroes Anónimos" de la pandemia Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 14:33 h (CET) La empresa toledana lanza la campaña "Héroes Anónimos", compuesta por historias reales de personas que han ayudado a la sociedad con sus acciones estos meses atrás. Embutidos España ha diseñado un pack especial para la acción, del cual destinará el 10% de las ventas Se aproximan unas navidades más atípicas de lo que nunca se podría imaginar. Unas fiestas en las que se echarán de menos a los familiares y amigos más cercanos, pero aún así, en las que no puede faltar la esperanza de que pronto todo volverá a restablecerse.

Con la intención de ayudar a que estas celebraciones no dejen de ser especiales, y para ensalzar la emoción propia de esos días, Embutidos España se ha propuesto hacer un homenaje a esas personas que, durante los meses que han quedado atrás, se han ganado merecidamente el título de “Héroes Anónimos” por las acciones que han realizado hacia la sociedad, con el único ánimo de ayudar a los que más lo necesitaban en esos momentos.

Según palabras de Miguel Ángel España, Gerente de la compañía, “esta campaña de Navidad tan atípica, teníamos claro que debíamos dedicársela a las personas, a los “Héroes Anónimos”. Como parte de esta acción, destinaremos el 10% de las ventas que se generen de las compras del pack especial que hemos diseñado para la ocasión, a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esperamos así que, aportando nuestro grano de arena, contribuyamos a que las Navidades conserven la esencia a la que estamos acostumbrados.”

Hablan de historias como la de Toñi, una enfermera cuya única dedicación día y noche ha sido volcarse en atender a pacientes de COVID. Una decisión personal que le supuso estar lejos de su familia durante varias semanas para no exponerlos ante posibles contagios y alojarse en hoteles durante esta etapa.

O la historia de Roberto, un agricultor que en el mismo mes de marzo decidió ofrecerse para desinfectar las calles de su pueblo aportando sus propios medios.

Es por historias emocionantes e inesperadas como estas que Embutidos España ha querido estar cerca de ellos. Para poner en valor el compromiso con la sociedad de personas anónimas en tiempos de pandemia.

La empresa toledana enviará sus pack navideños a los “Héroes Anónimos” de la pandemia

Inspirados por la autenticidad de estas historias, la compañía toledana, líder en fabricación de embutidos y jamones de alta calidad, productos típicos e imprescindibles en las mesas navideñas, ha diseñado para la ocasión unos packs especiales con el objetivo de que cualquiera que lo desee se los haga llegar a la persona que para él, es un “Héroe Anónimo”, por su conducta y acciones realizadas durante el confinamiento y a lo largo de toda la pandemia.

Se trata de una forma de reconocer y premiar estas acciones que se han hecho de manera totalmente desinteresada y que han ayudado a la sociedad.

En línea con su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, el 10% de las ventas generadas por la adquisición de estos packs para regalo, que se adquieren en la tienda online de Embutidos España (https://espanahijos.com), se destinarán a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Un spot muy especial dedicado a los “Héroes Anónimos”

Para animar a que la gente reconozca a estos “Héroes Anónimos”, Embutidos España ha lanzado como parte de la campaña un vídeo, a través de sus redes sociales y canales propios de difusión, en el que ha querido recrear cómo serán las próximas Navidades. Unas celebraciones en las que no se debe olvidar que, a pesar de la distancia que pueda separar por las diversas situaciones personales de cada uno, se debe hacer que sean lo más especiales posible para los que para cada uno son “Héroes Anónimos”.

Enlace directo al spot ubicado en el canal de Youtube de Embutidos España: https://www.youtube.com/watch?v=LeXPojmvtrU

Vídeos

Héroes Anónimos



