Tres hospitales catalanes ganan los premios a la mejor gestión de las reservas de sangre hospitalarias

lunes, 30 de noviembre de 2020, 12:09 h (CET) El Hospital Universitari de Bellvitge, el Hospital del Mar y el Centro Médico Teknon han sido los ganadores en los III Premios MAPBM-Vifor. 47 centros hospitalarios de toda España han optado a los galardones tras haber participado en el Proyecto MAPBM (Maturity Assessment in Patient Blood Management), un programa para mejorar los resultados en salud a través de la gestión de la sangre del paciente (Patient Blood Management o PBM, en sus siglas en inglés) En el marco de la reunión anual de los hospitales participantes en el proyecto Maturity Assessment Model in Patient Blood Management (MAPBM), celebrada el viernes en remoto de forma descentralizada, se han entregado los III Premios MAPBM, organizados por el propio Grupo de Investigación MAPBM y Vifor Pharma.

Se han concedido tres premios para los mejores hospitales en las tres categorías establecidas:

Premio: Hospital sin Cirugía Cardiaca con mejores resultados en el índice MAPBM Ganador: Hospital del Mar, Barcelona

Finalistas: Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell y Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona.

Premio: Hospital con Cirugía Cardiaca con mejores resultados en el índice MAPBM Ganador: Centro Médico Teknon (Barcelona)

Finalistas: Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) y Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza).

Premio: Hospital con mayor incremento anual en el índice MAPBM Ganador: Hospital Universitari de Bellvitge

Finalistas: Consorci Sanitari del Maresme (Barcelona) y Hospital de Dénia Marina Salud.

Los Hospitales premiados han agradecido este reconocimiento porque como todos han destacado, “supone una gran satisfacción ver como la iniciativa que emprendimos hace unos años está dando sus frutos. Todo ello, con las ventajas que ha supuesto la implantación del PBM tanto desde la gestión de las mejoras para evitar la transfusión innecesaria o evitable, como en cuanto a la mejora de la seguridad y resultados en salud”.

El sistema de valoración se basa en el que establece el propio modelo de evaluación MAPBM, compuesto por indicadores objetivos de resultado, proceso y estructura, y está salvaguardado por un Comité Técnico de Expertos independiente. Los premiados son los que, según los resultados obtenidos en 2019, presentan los mejores índices de calidad en el manejo médico y quirúrgico de las transfusiones de sangre y obtienen mejores resultados en salud.

Al respecto, Antonio Charrua, director general de Vifor Pharma, ha explicado que “el objetivo de estos premios es reconocer a los centros con mejores resultados en el manejo de la sangre del paciente según su práctica clínica real. Un Proyecto que aúna nuestros objetivos de satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares, así como las de los profesionales sanitarios y las administraciones estatal y autonómicas para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y es que sus beneficios están demostrados”.

Los resultados constatan que la optimización en la gestión de las transfusiones de sangre en procesos quirúrgicos mejora el posoperatorio y reduce la mortalidad. Como ha recordado la doctora Elvira Bisbe, directora y coordinadora del Proyecto MAPBM y anestesióloga del Hospital del Mar de Barcelona, la transfusión sanguínea es uno de los tratamientos más sobre utilizados en medicina moderna y esto se asocia a complicaciones potenciales, sobre todo de infección intrahospitalaria, que empeoran la evolución del paciente, alargan la estancia e incluso incrementan la mortalidad en ciertos subgrupos. “Por tanto, es necesario optimizar y preservar la propia sangre en los procesos quirúrgicos. Si adecuamos la práctica clínica con este fin podemos obtener mejores resultados en salud”.

Además, el Proyecto MAPBM forma parte desde el año pasado del Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). Desde su puesta en marcha hace 5 años se han analizado las prácticas transfusionales en más de 180.000 procedimientos quirúrgicos, “una enorme base de datos homogéneos en PBM y resultados en salud que es muy valiosa para la investigación en este campo”, reconoce la doctora Bisbe. Como subraya esta experta, “somos un grupo consolidado que crece cada año con la adhesión de nuevos hospitales y, aunque existen a nivel mundial y europeo otros proyectos PBM, lo que nos hace únicos es la herramienta metodológica de la que disponemos y que permite a los centros analizar anualmente los indicadores clave y realizar comparativas de resultados para la gestión clínica en el manejo de sangre del paciente. El Proyecto es conocido a nivel internacional y hay países como Portugal interesados en el mismo u otros, como Escocia, en los que ya está implantado un modelo parecido”.

Hospitales galardonados

Los Hospitales premiados han sido valorados en base a los criterios que establece el propio modelo de evaluación MAPBM que permiten ver el grado de integración de las estrategias PBM en sus procesos asistenciales y los resultados obtenidos en seguridad y eficiencia.

En palabras de la doctora María José Colomina, jefa de sección del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Bellvitge y líder clínico del Proyecto MAPBM en este centro, adherido al proyecto en 2016, “este galardón motiva al equipo implicado a continuar con este proyecto y, a la vez, es un incentivo para ampliar los escenarios de aplicación”. Por otro lado, la doctora explica que “poder medir de una manera tan eficiente aspectos clave relacionados con la práctica transfusional nos marca el camino, los cambios a realizar y consolida conductas apropiadas. En definitiva, tenemos la oportunidad de monitorizar lo que hacemos, compararnos con otros centros y, a partir de los resultados, proponer mejoras. Sin duda, un esfuerzo que merece la pena porque hemos conseguido una reducción de la tasa y el índice de transfusión y, en algunos procesos, la reducción de la estancia hospitalaria”.

Por su parte, el doctor Xavier Soler, jefe del Servicio de Medicina Intensiva y Coordinador Médico de la Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre del Centro Médico Teknon, que es reconocido por segundo año consecutivo, ha señalado que, “este nuevo galardón es muy importante para nosotros ya que dentro del MAPBM están incluidos algunos de los mejores hospitales públicos del país y nosotros, siendo un centro privado de 300 camas, hemos podido demostrar que podemos alcanzar niveles de excelencia”. El doctor explica que, “aunque nuestro centro se adhirió al Proyecto MAPBM en 2016, desde 2011 ya teníamos implantado un completo programa para mejorar los resultados en salud a través de la gestión de la sangre del paciente. Sin embargo, la adhesión a este Proyecto nos ha permitido seguir progresando en cuanto a la calidad y los resultados. Hemos logrado bajar de forma notable la tasa de sobre indicación transfusional, reduciéndose también las infecciones nosocomiales y la morbi-mortalidad. Por tanto, supone una gran satisfacción y lo consideramos como la constatación de un trabajo bien hecho, con la implicación de numerosos profesionales, mucho trabajo diario y con una estrategia que ha mostrado su eficacia”.

En el caso de la doctora Elvira Bisbe este galardón es muy gratificante. “Después de años de dedicación a este campo, tener un reconocimiento público es un estímulo para seguir adelante”, asegura. Esta experta explica que, “en nuestro hospital empezó todo este Proyecto. Y gracias a la herramienta objetiva de benchmarking que nos proporciona el Proyecto MAPBM, podemos constatar que se están haciendo las cosas bien y que esto tiene un impacto beneficioso en la salud de los pacientes”.

Noticias relacionadas Koolnova presenta purificadores para desinfectar los hogares en tiempos de pandemia y reuniones familiares SEO en un Click apuesta por el teletrabajo de forma indefinida La Tentación Ibérica 4.0, Rodilsa da el salto digital En industria 4.0 bcb se consolida, junto con FLIR, con nuevas soluciones basadas en termografía infrarroja AleaSoft: Subidas de precios en los mercados de energía durante los últimos días de noviembre