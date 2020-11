AMEDNA entrega sus premios Reconcilia 2020 Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 11:13 h (CET) Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar y personal dentro de sus organizaciones y a otras que renuevan el Sello Reconcilia obtenidos en 2016 y 2018 La implantación de políticas de conciliación en las empresas navarras es una realidad cada vez más común gracias al trabajo realizado por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) y sumado a la mayor concienciación del tejido empresarial navarro que comprueba día a día los beneficios que reporta la conciliación efectiva de la vida laboral, familiar y personal en la mejora de la productividad y competitividad.

El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra.

La entrega del Sello Reconcilia 2020 a diez nuevas empresas navarras demuestra el trabajo activo y la apuesta de las empresas de la Comunidad Foral por hacer factible la conciliación laboral y personal.

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha entregado virtualmente junto al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, esta mañana el Sello Reconcilia a diez nuevas empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus plantillas.

Las empresas o entidades reconocidas en 2020 con el Sello Reconcilia son: Construcciones Leache S.L.; Electrónica SELCO S.L.; Intro Comunicación S.A.; Navarraweb; Negocios en Navarra; PRODEIN. Protección y Detección; Rockwool Peninsular SAU; Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L.; Smart Confort S.L. ; y Transforma Cuidamos Personas.

La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto híbrido por las circunstancias sanitarias: mitad presencial y retransmitido en streaming en internet en el que han estado presentes el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, y la presidenta de Amedna, Cristina Sotro.

La presidenta de Amedna, Cristina Sotro ha ofrecido un balance de los resultados del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 250 empresas navarras en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e implantación de planes de conciliación en 120 empresas. En total el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza a más de 13.000 personas.

Sotro ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello Reconcilia en cualquier momento y especialmente ahora en esta pandemia se ha puesto de relieve cómo las empresas que ya habían implantado políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones han realizado una rápida adaptación al cambio, con resultados, en su mayoría, positivos”, ha dicho Sotro, quien ha insistido en que “las políticas de conciliación no se ciñen a los permisos y horarios, sino que van mucho más allá, potenciando la comunicación interna y la participación, el entorno y clima de trabajo, los servicios y herramientas innovadoras y los beneficios sociales”, ha resumido la presidenta de AMEDNA.

Posteriormente se ha emitido un vídeo en el que las empresas que han obtenido el Sello Reconcilia 2020 y que no han podido estar presentes físicamente en la sala debido a las condiciones sanitarias, han explicado su visión y medidas adoptadas tras lograr la acreditación y han agradecido a AMEDNA por su implicación en esta tarea que “es de todos y todas”. Se ha hecho mención a las empresas que han obtenido la renovación definitiva del sello reconcilia así como de aquellas que han obtenido su primera renovación.

Ha cerrado el acto el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi quien ha considerado que impulsar la conciliación en las empresas no es solo beneficia a la gestión sino que da un valor añadido “a toda la sociedad”. Ayerdi ha aprovechado para felicitar a las empresas y la labor de impulso que realiza en este sentido AMEDNA. “Dentro de la dificultad terrible de este año y de la crisis es una lección que para aprender”, ha finalizado el consejero quien ha animado a las empresas navarras para que apuesten por estas medidas de conciliación que son “claves” para el futuro.

El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la sociedad.

Sello Reconcilia 2020

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de conciliación.

Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.

Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado lunes, 23 de noviembre, aprobó la obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.

Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2020, también ha realizado un seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en empresas que obtuvieron el reconocimiento en los años 2016, que obtienen la renovación definitiva y primera renovación, obtenido en 2018.

Listado de empresas que obtienen Renovación definitiva (obtuvieron Sello Reconcilia en 2016)

ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN; EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS; MUTUA UNIVERSAL; OSF PLASTICS;PREVING

Listado de empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en 2018)

ANTERAL; ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra);ATP ILUMINACION;FUNDACIÓN ATENA; GURPEA, NILSA; SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

