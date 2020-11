DECORACION Y PINTURA JS: ¿Se puede pintar una casa en invierno?

Si se ha preguntado cuándo es el mejor momento para pintar una vivienda, se sorprenderá saber que se puede realizar incluso en invierno. La gente a menudo piensa que el invierno no es una buena época para pintar debido a la alta humedad y las bajas temperaturas. De hecho, cuanta más humedad hay en el aire, más tiempo tarda la pintura en secarse Se ha consultado a varios pintores profesionales y estos explican que, si se necesita pintar una casa en invierno, no tiene absolutamente nada de preocupante, de hecho, se puede haber hecho una muy buena elección. Hoy en día, gracias a la última generación de materiales y tipos de pinturas, teniendo en cuenta algunas precauciones, se puede pintar en invierno con muy buenos y grandes resultados.

Pintar una casa en invierno: las ventajas

Según pintores Madrid aportan, que la humedad es el peor enemigo de una pintura porque prolonga su tiempo de secado, entonces, al menos con el reciente cambio climático, en invierno no es necesariamente la estación más húmeda. De hecho, incluso en invierno hay días soleados y secos, a diferencia de otoño cuando hay largos períodos de lluvia alternada.

Si la temperatura también es muy baja, los radiadores de calefacción pueden ayudar a secar las paredes en un corto espacio de tiempo. Lo más importante sigue siendo una adecuada ventilación externa a través de ventanas abiertas, para que la temperatura interna no baje demasiado, pero para asegurar la correcta circulación del aire.

No son sólo las bajas temperaturas son las que pueden causar los problemas de pintura. De hecho, incluso las altas temperaturas pueden ser perjudiciales. Sin embargo, en invierno se puede remediar con la ayuda de radiadores de calefacción, pero en verano es difícil bajarlo sino se tiene la ayuda de un sistema de aire acondicionado.

¿Cuáles son las mejores opciones de pintura para las mejoras del hogar en invierno?

Si se planea pintar la casa en los meses de invierno, es importante contratar a un profesional en el sector como pueden ser pintores de comunidades para que este ofrezca los consejos adecuados sobre cómo actuar para lograr los mejores resultados en la pintura.

Es importante saber y seleccionar los materiales: hoy en día hay pinturas que no son tan sensibles a la temperatura y se secan bastante rápido. No se puede olvidar de que el color que se elija debe ser de alta calidad y que el olor no sea demasiado fuerte, ya que la ventilación exterior será más corta que en los meses de verano.

Finalmente, se le ha consultado a profesinales pintores Madrid cual sería el tiempo necesario de ventilación en la habitación después de pintar, y explican que esto depende de la temperatura exterior.

Crees que es mejor olvidar el bricolaje y dejar la pintura a los profesionales, ¡buena idea! ¡Para saber los costes, obtén un presupuesto gratuito de los pintores más cercano ahora!

¿Es importante pintar las paredes y el techo del mismo color?

¿Se apetece querer que el techo y las paredes sean del mismo color de pintura? Aquí hay consejos para evitar cometer errores y hacerlo bien con la ayuda de un pintor profesional.

Cuando se pasa mucho tiempo en casa es también una gran oportunidad para hacer pequeños cambios en el estilo del hogar. Si, de las muchas intervenciones posibles, se desea cambiar el color de las paredes de una o más habitaciones.

En primer lugar, los consejos de pintores profesionales es pintar las paredes y el techo del mismo color. Esto permitirá equilibrar la atmósfera y dar una sensación de paz y tranquilidad a la habitación, dándole un efecto cálido y limpio.

Sin embargo, los techos a veces son elegidos en diferentes colores para hacer una clara ruptura con las paredes, especialmente si el color elegido es fuerte, tal vez aplicado a sólo una o dos paredes de la habitación.

Pero no hay duda de que los techos de color, al igual que las paredes, crean una atmósfera completa sin contrastes, disminuyendo cualquier irregularidad y haciendo más armonioso el efecto de la luz, ya sea natural o artificial.

¿Qué color elegir?

Una vez que se ha decidido pintar los techos y las paredes, es el momento de tomar la decisión más delicada y sensible sobre qué color elegir para el nuevo trabajo de pintura, pero siempre se puede confiar en la tendencia de color del año.

¿Un consejo? Se puede considerar primero qué colores funcionarán mejor para el techo, y luego elegir los mismos tonos para las paredes, con la ayuda de un pintor profesional, se puede encontrar tonos adecuados para cada habitación con la ayuda de una paleta de colores para obtener el efecto deseado.

El color depende de la habitación

- Por ejemplo, ¿las habitaciones tienen techos bajos? Se puede elegir colores crema para un ambiente particularmente "acogedor".

- ¿La habitación es extra grande con grandes ventanas? En este caso, los tonos blancos fríos dan una sensación ligera y aireada.

- ¿La habitación no es muy luminosa y a menudo utiliza iluminación artificial? También se puede optar por sombras cálidas para calentar la habitación, especialmente si se usa con luces led.

- ¿Un poco de color? Se puede atrever a usar colores suaves estrictamente con otros accesorios en la habitación, se puede escoger artículos en diferentes tonos del mismo color, o usar deliberadamente contraste para lograr un efecto fuerte y llamativo.

Otras reglas de oro a considerar: evita el uso de colores fríos en áreas donde la luz es blanca y artificial, dar preferencia a los colores claros en habitaciones poco iluminadas, y elegir colores claros contrastantes en áreas donde el color principal es oscuro, como los muebles antiguos en marrón.

Tanto si se trata de restaurar, pintar o simplemente decorar una habitación, lo ideal es consultar con un pintor profesional.

En este artículo sin duda se puede encontrar a los profesionales más experimentados en el área de decoración y pintura, solicita presupuestos sin compromiso alguno.