¿Es el césped artificial la elección correcta para un jardín? Por Sintetic Grass

La elección del césped artificial para un jardín es una decisión a largo plazo que requiere una cuidadosa consideración, tanto en lo que respecta a la elección del césped artificial en sí como a la elección final del producto Ha día de hoy se puede afirmar con consistencia que la sustitución del césped natural por un césped artificial es una buena solución en todos los casos, que siempre es una buena inversión, sin importar las condiciones.

Muchos usuarios aun prefieren pensar en que el césped artificial puede ser perfecto para algunas situaciones y no para otras, pero esto ya no es del todo cierto, los nuevos materiales y la nueva forma de construcción con un tacto absolutamente natural permite cambiar este tipo de ideas.

Un césped artificial de alta calidad ofrece resultados espectaculares de comodidad, mantenimiento y naturalidad. Los que optan por este producto aman la naturaleza y quieren tener una decoración en el jardín o en la terraza con césped artificial para así estar bien cuidado, pero, al mismo tiempo, o bien no tienen ni el tiempo ni las habilidades para mantenerlo en buen estado o están escasos en el gasto continuado de agua.

Si, por otro lado, a un usuario le gusta la jardinería puede conseguir mejorar la estética de un hermoso jardín sin demasiado esfuerzo, no tendrá grandes problemas con las plagas si vive en una zona no afectada por los insectos, un césped artificial de calidad similar al natural puede ofrecer una satisfacción única.

¿Para quién es adecuado un césped artificial?

Se recomienda un buen césped artificial si:

- Se tiene continuas dificultades prácticas en el manejo del césped natural.

- Si se vive en una zona donde la exposición al sol, el calor/frío, la humedad o la sequía que normalmente se notan en el mantenimiento de una cubierta vegetal de césped.

- Si se tiene problemas con los insectos (mosquitos, hormigas, abejas y moscas) y cada año se tiene que usar pesticidas e insecticidas, que son perjudiciales para las personas que disfrutan del jardín, los animales y el medio ambiente.

- Para aquellas personas que sufre de alergia al heno.

- Si se desea limitar el impacto medioambiental.

- O simplemente, se desea disfrutar de un jardín siempre perfecto, pero no se tiene tiempo para cuidarlo.

Ventajas y desventajas del césped artificial

Las ventajas más obvias del césped artificial:

1. Por estética

La belleza estética de un césped artificial es objetiva, no conoce ni el tiempo ni la estación, es perfecto tanto en invierno como en verano, después de un largo día de sol en agosto y después de una lluvia torrencial en diciembre. No hay manchas de hierba quemada, no hay otras plantas que crezcan y que deban ser eliminadas, no hay defectos que puedan percibirse a simple vista.

2. Por adaptabilidad

Un césped artificial, si es de alta calidad y si es colocado por profesionales, se puede adaptar a cualquier condición y situación: desde el techo de una casa hasta el balcón, desde el jardín exterior hasta una habitación interior, desde las subidas hasta las bajadas.

3. Limpieza

Con el césped artificial no hay molesto barro después de un aguacero, el secado es rápido y fácil. Sólo hay que recoger las hojas caídas y el mantenimiento se reduce prácticamente a cero.

4. Ahorra tiempo, dinero y energía

El césped artificial no requiere corte, fertilización, cuidados o tratamientos especiales, ni tampoco requiere agua constante para el riego, especialmente durante la temporada de calor. Ahorrando tiempo, dinero y también mucha agua, un recurso muy importante a día de hoy.

5. Ideal también para el uso y disfrute de niños y animales

No hay problema si un jardín con césped artificial instalado es utilizado a menudo por niños (de hecho, también se puede instalar una almohadilla de choque bajo la alfombra de hierba si hay juguetes peligrosos instalados) o perros y gatos. Además, el césped artificial es utilizado para múltiples centros de deportes como el fútbol, rugby, tenis, pádel…

Estas colchonetas pueden soportar el paso de bípedos y cuadrúpedos sin ningún problema.

Las ventajas del césped artificial dependen, en gran medida, de su calidad. Con césped artificial de última generación esta lista se reduce a cero, pero es mejor aclararlo punto por punto.

Las desventajas del césped artificial:

1. La decoloración

Una de las desventajas es a menudo el problema de la decoloración del césped con el tiempo por la radiación UV.

Hay diferentes tipos de producción de césped artificial y tecnologías de coloración, pero no todos los sistemas garantizan la resistencia del color a largo plazo.

Desde este punto de vista, si es amante de la naturaleza y quiere tener un jardín siempre verde, la solución es elegir un césped artificial, que esté garantizado durante diez años contra la decoloración por rayos UV.

Es importante asegurar que siempre el césped artificial que se ofrece esté garantizado contra la decoloración por UV.

2. Aplanado de las fibras del césped artificial

El aplanamiento de las hojas de césped es otro de los problemas típicos del césped artificial barato.

El fuerte desgaste o el aplastamiento continuo pueden hacer que las hojas de hierba sean aplastadas. Desde este punto de vista, la calidad del césped artificial es crucial.

Sistemas como el perfil en forma de V han sido diseñados y patentados para abordar este tipo de problemas.

Es importante que se asegure siempre de que el césped artificial que se adquiera sea de la mejor calidad y que esté diseñado para soportar incluso las condiciones más duras. No se recomienda el césped artificial con un borde plano: son menos resistentes al peso habitual.

3. La instalación no es adecuada

Para lograr el mejor resultado, la instalación debe ser realizada por instaladores profesionales, lo que a veces resulta en un gasto adicional.

Es importante asegurarse siempre de que las condiciones del contrato hagan que los costes de instalación y los materiales necesarios, como la arena, sean claros. La correcta instalación del césped artificial ayuda al estilo de vida del usuario sea más relajado a la hora del mantenimiento.

4. Almacenamiento de calor

Un césped artificial tiende a calentarse más en verano que un césped natural. De hecho, un riego de refresco rápido con agua de vez en cuando es suficiente para mantener el césped fresco en verano.

La experiencia obtenida con algunas instalaciones en "playas" turísticas de la zona del lago ha demostrado, sin embargo, que los turistas y los usuarios han apreciado la limpieza y la suavidad del césped y no echan de menos la arena o el césped natural anterior.

¿Dónde se puede instalar el césped artificial?

La respuesta es muy simple: en cualquier lugar o en todas partes. En el jardín de casa, en las zonas de una piscina (que contiene productos químicos en el agua que son perjudiciales para el césped natural), en una terraza, sobre un suelo de hormigón o incluso en el techo.

Un césped artificial de alta calidad, instalado por profesionales, es adecuado para cualquier situación...