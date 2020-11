APC by Schneider Electric colabora con el youtuber AuronPlay Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 13:09 h (CET) AuronPlay pudo comprobar en directo las ventajas de contar con un SAI para Gaming de APC by Schneider Electric en un evento que se retransmitió a través de Twitch. Los SAIs para Gaming de APC by Schneider Electric ofrecen protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores, garantizando su máximo rendimiento en cualquier situación Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha colaborado con el reconocido youtuber AuronPlay con el fin de concienciar a la comunidad de gamers acerca de la importancia de proteger sus dispositivos con un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que garantice su máximo rendimiento en cualquier situación.

Schneider Electric proporcionó a AuronPlay dos SAIs de la gama de APC by Schneider Electric para Gaming: APC Back-UPS y APC Back UPS Pro. El youtuber tuvo la ocasión de probarlos en directo en un evento que fue retransmitido a través de la plataforma de streaming Twitch el pasado 15 de noviembre.

Alimentación ininterrumpida y protección contra sobretensiones

Disponible en dos versiones, una de 650 VA con 1 puerto USB y otra de 850 VA con 2 puertos USB de carga rápida para Smartphone y tableta, el modelo APC Back-UPS ofrece alimentación ininterrumpida y protección contra sobretensiones para routers W-LAN, ordenadores, consolas de videojuegos y otros sistemas electrónicos.

Además, ambas versiones disponen de 8 salidas de enchufe Schuko, de las cuales 6 tienen respaldo de batería y todas ellas protección contra subidas de tensión.

Máximo rendimiento en cualquier circunstancia

Los SAIs se activan cuando el suministro eléctrico se corta, ofreciendo una alimentación de corriente alterna similar a la de la compañía eléctrica. La mayoría de los SAIs básicos generan una aproximación escalonada a la onda sinusoidal proporcionada por la corriente eléctrica que, aunque sea adecuada para la mayoría de los aparatos domésticos, no lo es para los dispositivos sensibles de Gaming, como ordenadores de alto rendimiento, consolas de juegos, televisores inteligentes o equipos de audio.

El modelo Back-UPS Pro de Schneider Electric produce una salida de onda sinusoidal que permite que dichos dispositivos funcionen en las mejores condiciones posibles y duren más. De esta manera, el usuario obtiene todo el rendimiento que espera de su Hardware para Gaming, sin importar lo que suceda. Además, gracias a la regulación automática de la tensión (AVR), corrige instantáneamente las fluctuaciones de voltaje para que el equipo pueda trabajar indefinidamente a través de caídas de tensión y sobretensión.

El Back-UPS Pro también incluye una interfaz LCD rápida y fácil de leer que proporciona información sobre la utilidad y las condiciones del SAI y 8 salidas, 6 con respaldo de batería y protección contra sobretensiones y 2 con protección contra sobretensiones.

Más información sobre la gama de APC by Schneider Electric para Gaming aquí: https://www.se.com/es/es/work/campaign/local/gaming.jsp

