COACM pone sus recursos al servicio de ciudadanos y administración para lograr la reactivación económica Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 11:09 h (CET) El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla–La Mancha, desde todas sus demarcaciones, apuesta por la rehabilitación como motor de la recuperación. Para ello se pone al servicio de administración y ciudadanos con el fin de facilitar el acceso a las ayudas a la rehabilitación de vivienda procedentes tanto de fondos europeos como correspondientes al Plan de la Vivienda que se han publicado recientemente El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha ha insistido en distintos foros en la importancia de la rehabilitación integral del parque de vivienda de la región como motor de la activación económica. Consciente de ello, el pasado mes de octubre su directiva mantuvo una reunión telemática con técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha con el fin de unir fuerzas para que las ayudas a la rehabilitación de vivienda, procedentes tanto de fondos europeos como las correspondientes al Plan de la Vivienda, tengan la mayor difusión e impacto posibles.

El pasado viernes en el seno de la Asamblea General del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, celebrada de forma telemática, los dos directores generales de arquitectura, Javier Martínez e Iñaki Carnicero, recalcaron la importancia que puede llegar a tener, en la coyuntura económica actual, la rehabilitación de vivienda gracias a la llegada de los fondos europeos. También la ministra de Transición Energética y Cambio Climático, Teresa Ribera, quiso estar presente en el evento, por medio de un video, en el que destacó el papel de los arquitectos y la importancia de la rehabilitación energética.

El COACM apuesta no solo por la rehabilitación energética sino por una rehabilitación integral. Así, el COACM trabaja en la formación de un grupo de arquitectos especialistas en gestión de ayudas y en obras de rehabilitación que estará a disposición de los ciudadanos en cada una de las demarcaciones. “Con esta iniciativa pretendemos que estos fondos para la rehabilitación lleguen a la mayor cantidad de personas posible, consiguiendo activar la economía, de manera que se beneficien tanto los propietarios como el sector de la construcción y los arquitectos”, afirma Elena Guijarro, decana del COACM, puesto que son los arquitectos quienes aportan una visión integral de la necesidades de un edificio. “En el marco del Consejo y de la mano del Ministerio estamos trabajando en la puesta en marcha del libro del edificio existente, un documento que recogería información sobre las mejoras necesarias de cada edificio para conseguir que cumpla con todos los requisitos, como si de una obra nueva se tratara. En él, se anotarán todas las intervenciones que se realicen, y supondrá una garantía para demostrar a Europa que las rehabilitaciones se llevan a cabo siguiendo un control exhaustivo e intentando cumplir los objetivos marcados por la agenda urbana”, continúa Guijarro.

Ya se han publicado las convocatorias de ayudas tanto del Plan de Vivienda como del Plan de Rehabilitación Energética de Edificios. Ambas son compatibles, de manera que sus beneficiarios podrían llegar a cubrir con las subvenciones hasta el 100% de la inversión realizada. “Es importante que se haga el estudio completo de un edificio para ver cuáles son las necesidades, qué inversión es necesaria y cómo gestionarla para conseguir el mayor rendimiento económico posible”, explica la decana.

Las bases de ambas convocatorias se pueden consultar en la página web de la Dirección General de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha. El plazo para presentar las solicitudes al Plan de Vivienda finaliza el próximo 20 de diciembre, aunque se prevé que esta fecha sea prorrogada. En cuanto al Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, se pueden solicitar las ayudas hasta el 31 de julio de 2021.

“Aquellas personas interesadas en recibir información y asesoramiento pueden dirigirse tanto a la sede regional del Colegio como a cualquiera de sus demarcaciones. Cada una de ellas podrá a disposición de los ciudadanos no solo una oficina de información sino también una bolsa de trabajo en la que podrán contactar con técnicos especializados para sacar el mayor beneficio posible de unas ayudas que suponen una gran oportunidad para mejorar el parque de viviendas de la región y para activar la economía en un momento tan necesario”, termina la decana.

Contactos para la gestión de ayudas:

Sede Regional del COACM (Toledo)

c/ Hospedería de San Bernardo, 1

45002-Toledo

Tfn: 925213362

e-mail: coacm@coacm.es

Albacete

Martínez de Villena, 7

02001 Albacete

Tlf:967211643 - Fax:967214890

e-mail: coacmab@coacmab.com

Ciudad Real

Carlos López Bustos, 3

13003 Ciudad Real

Tlf:926212115 - Fax:926212285

e-mail: coacmcr@arquireal.com

Cuenca

Bajada de San Martín, 5

16001 Cuenca

Tlf:969241166 - Fax:969229841

e-mail: coacmcu@coacm.es

Guadalajara

Teniente Figueroa, 14

19001 Guadalajara

Tlf:949247560 - Fax:949216147

e-mail: coacmgu@coacmgu.org

Toledo

Calle Santa Úrsula, 11

45002 Toledo

Tlf:925224242 - Fax:925214997

e-mail: coacmto@coacmto.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nace Digitalis, nuevo diario especializado para profesionales digitales La ausencia de síntomas dificulta el control del colesterol con consecuencias negativas para los pacientes Finteca abre una ronda de financiación de un millón de euros ENERGY SOLAR TECH cierra una Ronda de Inversión de 2.000.000 € a través de Sociosinversores.com Kendra Decor trae los imprescindibles en el hogar tras el confinamiento