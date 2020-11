Captio y BBVA integran sus soluciones de tarjetas corporativas y liquidación de gastos Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 11:13 h (CET) BBVA ha desarrollado Global Commercial Cards, una solución que se integra con herramientas líderes de liquidación de gastos como Captio by Emburse y Certify by Emburse, y que permite que las empresas puedan tener un mayor control del uso de las tarjetas corporativas simplificando los procesos de revisión y autorización de los gastos de los empleados La nueva solución, desarrollada de manera global y disponible en ocho países, está dirigida a empresas con el objetivo de que puedan realizar una gestión más sencilla y optimizada de los gastos realizados con tarjetas corporativas de BBVA.

“A través de Global Commercial Cards, BBVA ha conseguido conectar dos mundos: el de las tarjetas corporativas y el de la liquidación de gastos. Gracias a la tecnología y los datos, ha logrado que las empresas puedan gestionar de manera mucho más ágil y sencilla los gastos de sus empleados, manteniendo el control y la trazabilidad de los mismos en todo el proceso", señala Sergio Ortega, responsable de la solución global de tarjetas corporativas en BBVA Enterprise Clients.

La nueva solución se adapta a las necesidades de todo tipo de empresas, sin importar su tamaño —ya sean globales, regionales o locales—, y facilita el trabajo de todas las áreas implicadas en el proceso de liquidación de gastos, desde el área financiera a recursos humanos, pasando por el departamento de compras o de gestión de viajes de empresa, que consiguen un acceso sencillo y rápido a toda la información.

Esto es posible gracias a que la solución se encarga de centralizar todos los movimientos y enviarlos automáticamente a Captio. Joel Vicient, CEO de Captio by Emburse, afirma: “esta integración permite que las empresas tengan una digitalización de todo el proceso de gestión de gastos, pero además, ganar en eficiencia en la gestión, a la vez que en información de datos para la toma de futuras decisiones”.

Esto también supondrá una gran ventaja para las empresas, que podrán controlar de forma más eficiente cuánto, cuándo y en qué gasta el dinero el empleado, haciendo mucho más sencilla la gestión de estos pagos —tradicionalmente asociada a procesos tediosos y poco optimizados— .

La solución está disponible para las tarjetas emitidas en España, Portugal, Turquía, México, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay; y todas ellas se pueden utilizar en cualquier país del mundo.

Un cambio de paradigma

“En el contexto actual, marcado por la crisis del coronavirus, la forma de gestionar los gastos corporativos está evolucionando y actualmente, se demandan procesos digitales que permitan realizar una gestión global y homogénea. El lanzamiento de Global Commercial Cards, permite a BBVA cubrir estas necesidades y dar un paso más en su apuesta por ofrecer soluciones innovadoras que apuestan por la tecnología al servicio de las empresas” explica Ortega.

Gracias a la nueva solución, el uso de las tarjetas corporativas de BBVA no solo beneficiará a los empleados, que contarán con un medio de pago seguro y aceptado universalmente con el que evitar el uso de dinero en efectivo o su tarjeta personal. También supondrá una gran ventaja para las empresas, que podrán controlar de forma más eficiente cuánto, cuándo y en qué gasta el dinero el empleado, haciendo mucho más sencilla la gestión de estos pagos —tradicionalmente asociada a procesos tediosos y poco optimizados— .

Sobre Captio

Captio forma parte de Emburse, líder mundial en soluciones de gestión de gastos de viajes yautomatización de facturas de proveedores, que goza de la confianza de más de 4,5 millones de usuarios en más de 120 países. Más de 14.000 clientes, desde start-ups hasta corporaciones de ámbito mundial, confían en las soluciones adaptables con un elevado nivel de configuración de Emburse.

Captio integra el proceso de gestión de gastos en un único flujo de trabajo sin necesidad de papel y sin tareas manuales ni errores. Organizaciones de todos los tamaños y sectores, incluidas Telefónica, Petronas Spain y Ticketmaster, utilizan Captio para ahorrar tiempo y dinero al tiempo que siguen cumpliendo con los requisitos legales y de impuestos.

