Ramells Ramoneda explica las ventajas de la digitalización fiscal para los autónomos

viernes, 27 de noviembre de 2020, 09:21 h (CET) El despacho Ramells Ramoneda repasa los principales beneficios que puede aportar la digitalización contable y fiscal a los autónomos con Hacienda siguiendo la tendencia de automatización de trámites Día sí día también, las grandes publicaciones y cabeceras económicas abordan el proceso de digitalización en el ámbito empresarial, un proceso necesario en el que ya anda inmersa la propia Administración y desde donde, más que recomendar, obligan a autónomos y pymes a realizar. De hecho, y aunque esta transformación digital está siendo progresiva, cuando se trata de determinadas obligaciones fiscales, contables o relacionadas con la cotización del autónomo, el único soporte de gestión es online. Los autónomos se están familiarizando con los procedimientos del Sistema RED, CIRCE o las sedes electrónicas de Seguridad Social y Hacienda.

Carecer de un certificado digital para cumplir las obligaciones con la Administración ha dejado de ser una opción. Por ello, desde el despacho Ramells Ramoneda, especializado en asesoría y consultoría ubicado en Barcelona, explican la importancia fundamental de que autónomos y empresas se hagan a esta nueva forma de relacionarse con la Administración y entiendan lo ventajoso que hay en la digitalización de la gestión contable y fiscal de la actividad.

Y es que atrás ha quedado esa imagen en la que el autónomo debía personarse en la delegación de Hacienda con una carpeta copada de papeles bajo el brazo. Hacienda y Seguridad Social cuentan con sus sedes de tramitación electrónica desde las que, mediante el certificado digital, PIN o número de referencia, se puede realizar cualquier trámite por vía online que de otro modo eternizaría la gestión en sí robándole tiempo al autónomo.

La empresa detalla las ventajas de este proceso de digitalización de los autónomos frente a Hacienda. Cada vez son más los autónomos que optan por soluciones digitales para llevar la gestión fiscal y contable de la actividad bien sea mediante tecnología en la nube, softwares de facturación o la propia asesoría, conscientes de cómo repercute esta digitalización y los beneficios que deja:

- Mejora la productividad y la eficiencia: A golpe de clic se puede acceder a cualquier documento o contactar con la Administración.

- Supone ahorro del recurso estrella, el tiempo: La digitalización de la gestión fiscal evita muchos desplazamientos a las delegaciones de la Administración.

- Elimina los problemas de almacenamiento: Más de un 15% de la dimensión de una oficina es utilizado para este fin pero con la implantación de un programa de gestión documental el espacio no supone un problema.

- Evita pérdidas de información valiosa: Puede darse el caso de que se presenta una Inspección de Hacienda y se haya perdido una factura que se conservaba en un archivador polvoriento. Es un problema que puede ahorrarse si se digitaliza la contabilidad.

- Aumenta la seguridad: Las cuentas de tesorería, la liquidación de los impuestos… Todo ello es material sensible al que solo el propio autónomo podrá acceder en caso de utilizar soluciones de contabilidad digital. Así se pueden evitar alteraciones o modificaciones deshonestas.

Este nuevo paradigma entre las fórmulas tradicionales y la innovación que trae consigo Internet ha fomentado una mayor rapidez y gestión con las asesorías: “Muchos autónomos han encontrado una solución aceptada y valorada que ven en esta fórmula un modo sencillo, cómodo y ahorrativo de cumplir con sus obligaciones fiscales”, explican desde Ramells Ramoneda, recomendando siempre gestionarlas junto a la ayuda de un asesor de confianza y un software de facturación con los que poder asegurar siempre la correcta ejecución de cualquier trámite.

Sobre Ramells Ramoneda

El principio básico que sustenta su actividad es el de hacer más fácil al empresario/gerente la gestión de su organización. Se proponen como proveedores de soluciones en todos aquellos aspectos que, sin ser la actividad básica de una empresa, inciden en su correcto funcionamiento. Habitualmente son del ámbito fiscal, contable, laboral, control de gestión o mercantil, pero abarca todo aquello en lo que pueden ser eficaces.

La reutilización de pavimentos asfálticos protagoniza la XV Jornada Nacional de ASEFMA Ramells Ramoneda explica las ventajas de la digitalización fiscal para los autónomos Paramamá apuesta por los Looks premamá de fiesta estas Navidades Nuevo portal gratuito para los aficionados al podcast en España Conseguir unas pestañas como las de Meghan Markle, con un 20% de descuento en Black Friday con RevitaLash