Nuevo portal gratuito para los aficionados al podcast en España Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 09:01 h (CET) Buscador de Podcasts ha decidido fragmentar su audiencia y dedicar una web exclusiva para España y otra para Latinoamérica a partir del uno de diciembre de 2020. PodcastyRadio.es (www.podcastyradio.es) tiene como objetivo satisfacer la demanda de información en torno a contenido de audio en España, uno de los países donde más crece el podcasting y donde la radio tradicional aún es enormemente popular. Buscador de Podcasts continuará relevando información sobre el podcasting en Latinoamérica exclusivamente PodcastyRadio.es combina el contenido curado sobre podcast con un catálogo seleccionado manualmente y herramientas propias. Quienes visiten PodcastyRadio.es (www.podcastyradio.es) encontrarán información completa, única y actualizada sobre programas de todas las plataformas, incluyendo los exclusivos de Spotify, Podimo y Audible y las cadenas radiales tradicionales. Allí también pueden buscar por temas dentro de cada programa y reproducirlos, todo en un solo lugar. PodcastyRadio.es actualiza diariamente los rankings de popularidad y quienes lo visiten encontrarán herramientas exclusivas de búsqueda y contenido curado a la carta, que pueden escuchar de manera gratuita, sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones.

Existe un nivel de dedicación de los oyentes del podcast que no se encuentra actualmente en otros medios de comunicación. La elección de programas de ciencia y de temas político-sociales entre la mayoría de la audiencia española, convierten al podcast en una pieza clave de la educación permanente y de la formación de los nativos digitales, no sólo de manera informal sino también a nivel académico.

PodcastyRadio.es busca ser el portal líder de consulta sobre contenido de audio para los oyentes de podcast y de radio en España. Buscador de Podcasts (www.buscadordepodcasts.com) se dedicará exclusivamente al podcasting latinoamericano, en respuesta a la segmentación de la audiencia.

PodcastyRadio.es (www.podcastyradio.es) es un sitio web dedicado al podcast y la radio en España con distintas dimensiones. Actualiza, publica y comenta los podcasts más populares día a día. Los usuarios pueden buscar podcasts, episodios y crossovers (participaciones transversales entre presentadores de dos o más programas) con distintas herramientas exclusivas. Cuenta con un reproductor ágil y fácil de usar diseñado especialmente para su uso en web. PodcastyRadio.es publica artículos sobre la escena del podcasting actual y entrevistas a podcasters regularmente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.