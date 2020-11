Sánchez-Oro y Dicuasa Abogados expertos en extranjería e inmigración Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 18:05 h (CET) Sánchez-Oro y Dicuasa Abogados es un despacho formado por los mejores profesionales especializados en el ámbito de la extranjería y de la inmigración. Por ello, si alguien tiene problemas para obtener la nacionalidad española o necesita algún tipo de documentación relacionada con problemas de extranjería o inmigración ellos se encargan de ello El derecho de extranjería ha evolucionado de forma acelerada en los últimos 20 años, adquiriendo numerosas vías legales para iniciar un proyecto de vida, trabajo protección o estudios en España.

La normativa ha ido cambiando y evolucionando en los últimos años adquiriendo nuevas ideas sobre entrada, libre circulación y residencia en España. Apoyando a los ciudadanos, trabajadores, emprendedores e inversores de movilidad internacional.

Concretamente el despacho de abogados de nacionalidad española Sánchez-Oro y Dicuasa se centra en brindarle al ciudadano extranjero la ayuda que necesita para que le haga la vida más fácil en su nuevo país. Facilitándole una atención personalizada y centrada en servicios como: permiso de residencia, permiso de residencia temporal, permiso de trabajo, asilo político, reagrupación familiar, visados, renovaciones, entre otros.

Como se indica previamente, los servicios especificados son solo una parte de todo el trabajo que hacen por sus clientes. Al ser un bufete de abogados especialistas en extranjería e inmigración, también desarrollan otras actividades relacionadas con esas áreas y a petición del público.

Muchos de los otros servicios que prestan al ciudadano se corresponden con: autorización de residencia no lucrativa, ciudadanos comunitarios, visado de estudios y su prórroga, autorización de residencia por circunstancias excepcionales, autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, recursos administrativos y judiciales, tramitación de documentos, et.

Dentro del equipo experto de abogados de extranjería de Sánchez-Oro y Dicuasa Abogados existen especialistas en materias de ámbito penal, civil, laboral y fiscal entre otras. Dentro de estas ramas se encuentra la extranjería, aplicada en las diferentes modalidades y birndan el conocimiento y asesoramiento personalizado en cada una de ellas.

La experiencia y dedicación empleada por Sánchez- Oro y Dicuasa Abogados consta de una trayectoria de más de 20 años en el ejercicio del derecho de extranjería. Motivo por el que, se le reconoce como un despacho de gran prestigio y confianza para gestionar ese tipo de asuntos.

En definitiva, Sánchez- Oro y Dicuasa Abogados le brindará una atención personalizada sincera, legal y efica. Con su ayuda sin duda tendrá a su mano a los mejores abogados de inmigración para sus trámites de documentación y establecer un contacto directo con el equipo. Recuerde que Sánchez- Oro y Dicuasa Abogados está a su total disposición, brindándole siempre el resultado más óptimo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.